El video inédito que publicó la kinesióloga que ayudaba en su recuperación física a Miguel Russo: “Honraste tu pasión hasta el final”

El posteo sobre Miguel Russo que compartió su kinesióloga

Los reconocimientos se hicieron en Buenos Aires y en Rosario. En el hall central de la Bombonera se llevó a cabo el velatorio para el público y sus seres íntimos. Hubo ofrendas y reconocimientos. En cancha de Boca y también en las redes sociales. Esta última vía es la que eligió la kinesióloga de Miguel Russo para mostrar un poco de lo que era la intimidad de sus entrenamientos en Rosario.

“Había muchos motivos para rendirte, pero nunca fue una opción para vos. Honraste tu pasión hasta el final. Encendiste una llama que no se apaga con tu ausencia. Porque los grandes como vos, no se van, solo cambian de cancha. Gracias, Migue”, fue el mensaje que escribió Majo Dousdebes y acompañaron a un video en el que se ve al entrenador trabajando la fuerza de sus cuádriceps.

En las imágenes, primero se ve a Russo haciendo un importante esfuerzo para mantener la fuerza sostenida del músculo, incluso con los ojos cerrados. “Tratá de mantener esa sensación acá. Muy bien, muy bien. Esta pierna tiene un poco menos de fuerza que la otra”, le comenta Majo. Y Miguel le aclara: “Cierro los ojos porque si no me pongo a ver fútbol”. Es que estaba puesto en la televisión un partido de la selección argentina y Miguelo no se resistía ante tal tentación. “¡No, sáquenle eso! Me estaba haciendo trampa mirando a la Selección. Cómo puede ser”. Su pasión por la pelota era a toda hora, en todo momento.

Una de las imágenes de la jornada de ayer: la bandera de los hinchas de Boca en agradecimiento a Miguel Russo (RS Fotos)

La entrenadora personal ya había compartido otros posteos trabajando con Russo en Rosario. En este último, le dedicó unas palabras: “Hay seres que llegan a tu vida y la transforman. Porque tienen la sabiduría de la experiencia, el temple de campeón, la visión de quien ve más allá del resultado, la integridad de quien no negocia sus valores , Y el coraje de hacerle frente a lo peor con ojos de desafío. Te fuiste con el corazón latiendo. Dejando el mejor de los mensajes para quien tiene los ojos abiertos: Al final estás Vos. Solo Vos y tu pasión. Vos y tu propósito, vos y ese fuego interno que solo los privilegiados sostienen con hidalguía. Gracias por dejar tanto, Miguel. Tu legado queda en cada uno que entendió que vivir con propósito… es la única manera digna de vivir".

En otra de las publicaciones que hizo la profesora, Russo le reconocía su labor y su mejor a nivel mental con los entrenamientos: “Desde que estoy con vos, provocaste un cambio grande dentro de mí. Me siento mucho mejor con todo el trabajo que hacemos. Me llevás de menor a mayor y eso implica mucho. La parte física es clave para seguir estando bien en la vida. Disfrutando. Es elemental para gente de mucha edad o que tuvo algún problema. Te cambia la vida y la cabeza el entrenamiento. No es que voy a correr más, pero es tener una vida real, compartir cosas con todo el mundo. No quedarse durmiendo en la cama o sentado, sabiendo que la parte física es la que te promueve y te da muchas cosas más”.

En ese video publicado el 1° de enero de este año, Miguel también daba un mensaje concientizador: “Todos me dicen del estrés que provoca el fútbol. Yo primero lo disfruto. Después, toda la parte física con todo el trabajo, me da un espacio más para sentirme mejor, disfrutar lo que hago y vivir una vida distinta. Tengo más calidad de vida. Vengo al gimnasio la mayor cantidad de veces que puedo, aun con todo lo que tengo, y me da la posibilidad grande de seguir creciendo. De forma física, pero mentalmente me siento con vida. Para poder disfrutar de todo lo que significa la vida”.