Deportes

El video inédito que publicó la kinesióloga que ayudaba en su recuperación física a Miguel Russo: “Honraste tu pasión hasta el final”

Majo Dousdebes compartió imágenes de lo que era la intimidad en el gimnasio con el técnico

Guardar
El posteo sobre Miguel Russo que compartió su kinesióloga

Los reconocimientos se hicieron en Buenos Aires y en Rosario. En el hall central de la Bombonera se llevó a cabo el velatorio para el público y sus seres íntimos. Hubo ofrendas y reconocimientos. En cancha de Boca y también en las redes sociales. Esta última vía es la que eligió la kinesióloga de Miguel Russo para mostrar un poco de lo que era la intimidad de sus entrenamientos en Rosario.

“Había muchos motivos para rendirte, pero nunca fue una opción para vos. Honraste tu pasión hasta el final. Encendiste una llama que no se apaga con tu ausencia. Porque los grandes como vos, no se van, solo cambian de cancha. Gracias, Migue”, fue el mensaje que escribió Majo Dousdebes y acompañaron a un video en el que se ve al entrenador trabajando la fuerza de sus cuádriceps.

En las imágenes, primero se ve a Russo haciendo un importante esfuerzo para mantener la fuerza sostenida del músculo, incluso con los ojos cerrados. “Tratá de mantener esa sensación acá. Muy bien, muy bien. Esta pierna tiene un poco menos de fuerza que la otra”, le comenta Majo. Y Miguel le aclara: “Cierro los ojos porque si no me pongo a ver fútbol”. Es que estaba puesto en la televisión un partido de la selección argentina y Miguelo no se resistía ante tal tentación. “¡No, sáquenle eso! Me estaba haciendo trampa mirando a la Selección. Cómo puede ser”. Su pasión por la pelota era a toda hora, en todo momento.

Una de las imágenes de
Una de las imágenes de la jornada de ayer: la bandera de los hinchas de Boca en agradecimiento a Miguel Russo (RS Fotos)

La entrenadora personal ya había compartido otros posteos trabajando con Russo en Rosario. En este último, le dedicó unas palabras: “Hay seres que llegan a tu vida y la transforman. Porque tienen la sabiduría de la experiencia, el temple de campeón, la visión de quien ve más allá del resultado, la integridad de quien no negocia sus valores , Y el coraje de hacerle frente a lo peor con ojos de desafío. Te fuiste con el corazón latiendo. Dejando el mejor de los mensajes para quien tiene los ojos abiertos: Al final estás Vos. Solo Vos y tu pasión. Vos y tu propósito, vos y ese fuego interno que solo los privilegiados sostienen con hidalguía. Gracias por dejar tanto, Miguel. Tu legado queda en cada uno que entendió que vivir con propósito… es la única manera digna de vivir".

En otra de las publicaciones que hizo la profesora, Russo le reconocía su labor y su mejor a nivel mental con los entrenamientos: “Desde que estoy con vos, provocaste un cambio grande dentro de mí. Me siento mucho mejor con todo el trabajo que hacemos. Me llevás de menor a mayor y eso implica mucho. La parte física es clave para seguir estando bien en la vida. Disfrutando. Es elemental para gente de mucha edad o que tuvo algún problema. Te cambia la vida y la cabeza el entrenamiento. No es que voy a correr más, pero es tener una vida real, compartir cosas con todo el mundo. No quedarse durmiendo en la cama o sentado, sabiendo que la parte física es la que te promueve y te da muchas cosas más”.

En ese video publicado el 1° de enero de este año, Miguel también daba un mensaje concientizador: “Todos me dicen del estrés que provoca el fútbol. Yo primero lo disfruto. Después, toda la parte física con todo el trabajo, me da un espacio más para sentirme mejor, disfrutar lo que hago y vivir una vida distinta. Tengo más calidad de vida. Vengo al gimnasio la mayor cantidad de veces que puedo, aun con todo lo que tengo, y me da la posibilidad grande de seguir creciendo. De forma física, pero mentalmente me siento con vida. Para poder disfrutar de todo lo que significa la vida”.

Temas Relacionados

Miguel RussoBoca JuniorsRosario Central

Últimas Noticias

La selección argentina se medirá ante Venezuela en Miami: hora, TV y formaciones

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán ajustar detalles de cara al Mundial en su compromiso ante la Vinotinto. Desde las 21, por TyC Sports y Telefe

La selección argentina se medirá

El movimiento que piensa Ferrari y que podría sacudir por completo a la Fórmula 1

La escudería italiana evalúa incorporar al ex jefe de Red Bull, Christian Horner, tras su reciente desvinculación del equipo de la bebida energizante

El movimiento que piensa Ferrari

El legado de Russo a través de los gestos y recuerdos de un periodista de un pueblo de Santa Fe: “Fue el más humano de los que conocí”

La conexión entre el técnico y Emiliano Nunia se reflejó en hechos personales y en la humanidad que el entrenador manifestó fuera del ámbito deportivo

El legado de Russo a

Los puestos en los que Scaloni busca alternativas para la lista del Mundial y el panorama en el lateral izquierdo

Mientras espera que se confirme si podrá convocar 26 ó 30 futbolistas, el técnico del seleccionado argentino empieza a pulir la lista de buena fe en busca del bicampeonato mundial

Los puestos en los que

La historia esquiva de Russo con la Selección: del día que quedó afuera del Mundial 86 a la noche en la que se durmió como sucesor de Basile

Más allá de su extensa y exitosa carrera, la Albiceleste fue una materia pendiente para el recordado Miguel Ángel

La historia esquiva de Russo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Electrodomésticos en crisis: cuáles son

Electrodomésticos en crisis: cuáles son los productos que más crecen en ventas pese a la baja general del consumo

Choque en Caballito: un auto impactó contra otro estacionado y volcó

Guía para observar la lluvia de meteoros Dracónidas 2025: cuándo y cómo verla

Diego Santilli: “Hay que descontar y sumar para que el Presidente pueda ganar la elección”

El rescate de EEUU da alivio financiero pero siguen las dudas sobre las reformas y el equilibrio fiscal, según los analistas

INFOBAE AMÉRICA
Los civiles desplazados regresan al

Los civiles desplazados regresan al norte de Gaza tras el acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel

El libro que anticipó el Nobel: “La libertadora de Venezuela”, la vida de María Corina Machado

Guía para observar la lluvia de meteoros Dracónidas 2025: cuándo y cómo verla

Cortar cebolla sin lágrimas, la ciencia tiene la clave

Benjamin Netanyahu: “Hamas aceptó liberar a los rehenes cuando sintió la espada sobre su cuello”

TELESHOW
Nico Occhiato habló de su

Nico Occhiato habló de su experiencia al frente de La Voz Argentina y de los requisitos para seguir en Telefe

La reacción de Dai Fernández cuando le preguntaron por los rumores de romance con Nico Vázquez

La angustia de Paula Bernini por el mal momento del emprendimiento de su padre: “Me estruja el corazón”

Leo Montero y el libro que le enseñó a mirar la vida con más profundidad

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron delirar a 15.000 fans en un show íntimo: guiño al Tiny Desk, beso apasionado y regalos a sus fans