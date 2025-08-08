Deportes

Dos enganches, un defensor en el suelo y definición a un palo: el golazo de Lautaro Martínez en la victoria de Inter

El Toro marcó uno de los tantos del equipo italiano, que venció 2-1 al Mónaco en un amistoso de pretemporada

Lautaro Martínez celebró su reciente nominación al Balón de Oro con un golazo en el amistoso internacional que Inter disputó ante el Mónaco en el Stade Louis II del Principado. El conjunto dirigido por Cristian Chivu remontó el marcador tras el tanto inicial de Maghnes Akliouche para el local.

El desarrollo del partido mostró a un Inter de Milán competitivo y a un Toro Martínez en plenitud. A los 15 minutos del segundo tiempo, el atacante argentino recuperó el balón apenas superada la mitad de la cancha y encaró en un mano a mano al defensor Thilo Kehrer.

Con una conducción precisa, Martínez avanzó hasta las inmediaciones del área, ejecutó un recorte que dejó al zaguero en el suelo y definió con contundencia para igualar el marcador. La jugada, por su calidad técnica y resolución, fue destacada en múltiples plataformas digitales.

El resultado final favoreció al conjunto italiano, que se impuso 2-1 gracias a un tanto convertido por Ange-Yoan Bonny a diez minutos del cierre. Bonny, reciente incorporación solicitada por el nuevo entrenador, llegó al club tras su paso por el Parma, donde ya había sido dirigido por el técnico rumano. Este triunfo en pretemporada refuerza la confianza del equipo de cara al inicio de la Serie A, previsto para dentro de dos semanas.

Lautaro Martínez festeja su gol
Lautaro Martínez festeja su gol para Inter en el amistoso ante Mónaco (Instagram)

El impacto de Lautaro en la historia reciente del Inter se refleja en cifras que lo sitúan entre los grandes del club: 153 goles en 335 partidos, con 50 asistencias a sus 27 años. Estos números lo ubican en la sexta posición de la tabla de goleadores históricos de la institución, a solo cinco tantos de Luigi Cevenini III, mientras que el legendario Giuseppe Meazza encabeza la lista con 184 conquistas.

La trayectoria del delantero argentino en el Neroazzurro comenzó en 2018, cuando arribó procedente de Racing Club a cambio de 25 millones de euros, según datos de Transfermarkt. Desde entonces, su evolución ha sido constante, consolidándose como capitán y pieza clave en la estructura del equipo. Además de sus registros goleadores, Martínez ha contribuido con títulos y actuaciones decisivas, lo que le ha permitido integrarse al selecto grupo de futbolistas que han dejado una huella perdurable en la institución milanesa.

En la carrera por el Balón de Oro, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister representan la continuidad del talento argentino en la élite. El delantero del Inter sumó 53 partidos, 24 goles y 7 asistencias en la temporada, llevando a su equipo a la final de la Champions League, aunque sin títulos colectivos.

Además de los futbolistas de la selección argentina, los que completan la lista de nominados al mejor jugador del mundo son: Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia), Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra), Désiré Doué (París Saint Germain - Francia), Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea), Erling Haaland (Manchester City - Noruega), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia), Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos), Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra), Scott McTominay (Napoli - Escocia), Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia), Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal), Joao Neves (París Saint Germain - Portugal), Pedri (FC Barcelona - España), Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra), Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia), Raphinha (FC Barcelona - Brasil), Declan Rice (Arsenal - Inglaterra), Fabián Ruiz (París Saint Germain - España), Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos), Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil), Mohamed Salah (Liverpool - Egipto), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania), Vitinha (París Saint Germain - Portugal), Lamine Yamal (FC Barcelona - España), Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia) y Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia).

