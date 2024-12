La pelea Verstappen-Russell desató una guerra entre los jefes de Mercedes y Red Bull en la F1: “Cruzó una línea”

La pelea entre George Russell y Verstappen provocó un duro cruce entre los directores de Mercedes y Red Bull (REUTERS/Benoit Tessier)

Cuando parecía que el final de la temporada de la Fórmula 1 iba a tener como principal espectáculo la definición del Campeonato de Constructores, el día previo al comienzo de la actividad en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi explotó un nuevo escándalo entre dos de las escuderías más relevantes del paddock.

Luego del cruce dialéctico entre George Russell y Max Verstappen, la pelea entre Mercedes y Red Bull alcanzó un nuevo nivel de confrontaciones tras las críticas cruzadas entre Toto Wolff y Christian Horner, los directores de ambos equipos. El conflicto se desató a raíz de la penalización que sufrió el piloto neerlandés luego de la clasificación del GP de Qatar -logró la pole pero fue sancionado y bajó al 2° lugar- y las declaraciones de Russell sobre eso tras quedarse con el primer puesto de partida en la carrera principal.

En el primer contacto con los medios en Abu Dhabi, Horner acusó al británico de generar “histeria”, calificándolo como un piloto que “estuvo bastante histérico este fin de semana”, en relación a lo que dejó la carrera en el circuito internacional de Lusail. Por su parte, Wolff, quien participó en una inusual rueda de prensa junto a Russell en el circuito de Yas Marina, rechazó duramente esas afirmaciones. “Esto es una cosa entre pilotos, se trata de George y Max, y yo no quiero involucrarme en eso. Pero si el otro director de equipo llama histérico a George, aquí es cuando cruza una línea para mí”, declaró el austríaco.

El jefe de Mercedes no ocultó su descontento tras los dichos de Horner y acusó a su par de RB de excederse en sus comentarios. “Él no es un analista mental, ¿cómo se atreve a comentar sobre el estado mental de mi piloto?”, sostuvo. Además, calificó a Horner como un “pequeño terrier ladrador” y cuestionó su liderazgo frente a Verstappen. Según Toto, la actitud del piloto neerlandés refleja una falta de moderación desde la dirigencia de Red Bull.

Wolff criticó duramente a su par de Red Bull, Horner (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Como jefe de equipo, es importante discutir con tus pilotos y permitir matices en las situaciones. Si todo es blanco o negro, no cumples con tu rol. Es simplemente débil”, señaló Wolff. Además, agregó que Verstappen actúa como lo hace porque “siempre ha sido respaldado sin condiciones en Red Bull”, lo que, según él, no es el enfoque correcto para un líder.

Todo comenzó con las fuertes acusaciones entre el propio Russell y Verstappen, que tras sus comentarios en Qatar, retomaron la discusión en la antesala de la última jornada del calendario 2024 de la F1. “Nunca ha sido desafiado fuera de la pista”, mencionó George sobre la nula confrontación que recibió Max en estos años. “Lewis (Hamilton) le plantó cara en 2021, y ese campeonato lo perdió injustamente. Si los papeles se hubieran invertido, él (Max) habría reaccionado de manera muy diferente”, declaró el británico.

A su vez, el piloto de Mercedes fue crítico sobre las recientes maniobras de Verstappen y las calificó de “adelantamientos temerarios”. En la misma línea, destacó que la FIA está actuando de forma más estricta para controlar este tipo de incidentes. A pesar de esto, sugirió que Verstappen podría “castigarse a sí mismo” con su conducta en la pista.

Por su parte, el oriundo de los Países Bajos no tuvo problema en comentar su descontento por la actitud del británico en Qatar. “No, no me arrepiento en absoluto, porque quise decir todo lo que dije y sigue siendo lo mismo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, tal vez habría dicho aún más, sabiendo el resultado de la carrera”, comentó.

Horner apuntó contra Russell y Toto Wolff defendió a su piloto (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Todavía no puedo creer que alguien pueda ser así en la sala de comisarios. Para mí fue inaceptable, porque todos somos pilotos de carreras. Todos nos respetamos mucho. Incluso hacemos deporte juntos, viajamos juntos. “Y por supuesto, tienes momentos en los que chocas, o lo que sea, y no estás contento. En toda mi carrera, nunca he experimentado lo que he experimentado en la sala de comisarios en Qatar. Y para mí, eso fue realmente inaceptable”, agregó Max.

Además, Verstappen apuntó que nada tuvo que ver la posición de Russell como referente de la asociación de pilotos (GPDA). “Simplemente nunca esperé que alguien intentara de forma tan activa conseguir una penalización para alguien y mintiendo sobre por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero está claro que influyó (en los comisarios). No fue nada agradable y realmente muy chocante lo que pasó allí”, reflexionó.

El británico fue contundente a la hora de exponer su pelea con Verstappen y contó que Max habría amenazado con chocarlo intencionalmente durante la carrera de Qatar. “Me parece todo bastante irónico, ya que el sábado por la noche dijo que iba a hacer todo lo posible para chocarme y darme de cabeza contra la pared”, dijo el corredor de las Flechas de Plata en comentarios que recogieron medios especializados como Racer y Motorsport. ¿Qué sucederá en Abu Dhabi? Veremos si habrá un nuevo capítulo del duelo entre dos escuderías que protagonizaron la lucha más dramática de los últimos tiempos hace u par de temporadas.