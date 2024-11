Diseñaron un casco especial para que los jugadores de fútbol americano puedan escuchar mejor durante los partidos

La NCAA aprueba el uso de dispositivos de comunicación directa entre entrenadores y jugadores en la temporada 2024 (AP Photo/Mike Householder)

La temporada de fútbol americano universitario de 2024 marcó un cambio significativo en la forma en que los equipos se comunican durante los partidos. Por primera vez, la NCAA (nombre de la liga universitaria) aprobó el uso de dispositivos de comunicación directa entre entrenadores y jugadores.

Esta práctica ya se implementaba en la NFL, la liga profesional, desde hace más de una década. Esta nueva regla permitió que los entrenadores se comuniquen con un jugador de cada equipo, uno defensivo y uno ofensivo, mediante un dispositivo colocado en sus cascos.

Esto eliminó la necesidad de las tradicionales señales con las manos o carteles en el campo para transmitir las jugadas, lo que ofreció una forma más eficiente de coordinar a los jugadores.

El ruido de las multitudes en los estadios dificulta la recepción de jugadas por los jugadores y Kolpacki buscó ayuda para solucionarlo (AP Photo/Mike Householder)

Sin embargo, esta innovación tecnológica trajo consigo un desafío inesperado: el ruido ensordecedor de las multitudes en los estadios. Con miles de aficionados animando y creando un ambiente ruidoso, muchos jugadores tuvieron dificultades para escuchar claramente las jugadas que se les enviaban a través de sus cascos.

Fue entonces cuando Andrew Kolpacki, gerente principal de equipamiento de fútbol de la Universidad Estatal de Michigan, se dio cuenta de la necesidad urgente de una solución, informó un artículo del medio web oficial de la universidad, MSU Today.

Ante este desafío, se puso en contacto con Tamara Reid Bush, profesora de ingeniería mecánica y biomecánica, quien junto con su equipo de estudiantes en el Laboratorio de Investigación de Diseño Biomecánico de la universidad, se dedicó a desarrollar una respuesta innovadora: insertos de plástico biodegradables impresos en 3D, diseñados específicamente para reducir el ruido y mejorar la calidad de la comunicación durante los partidos.

Tamara Reid Bush y su equipo desarrollan insertos de plástico biodegradables impresos en 3D (AP Photo/Mike Householder)

“Kolpacki me mostró algunas fotos y me dijo que otros equipos habían colocado cinta adhesiva dentro del orificio de la oreja y me preguntó: ‘¿Crees que podemos hacer algo mejor que la cinta adhesiva?’ Y le dije: ‘Oh, por supuesto’”, contó Bush, según un artículo de la agencia de noticias AP.

La producción de los insertos

Para llevar a cabo esta innovación, Bush pidió ayuda a Rylie DuBois, estudiante de segundo año de ingeniería de biosistemas y asistente de investigación de grado en el laboratorio. Se enfrentaron al desafío de crear un diseño que no solo redujera el ruido, sino que también fuera seguro y cómodo para los jugadores.

Los insertos debían ajustarse perfectamente a los cascos, lo que resultó ser un reto debido a la variabilidad en los tamaños y formas de los orificios auditivos de cada casco. Al ser una pieza clave en la protección del jugador, el inserto debía encajar de manera firme y estable para evitar que se deslizara o se desprendiera durante el contacto físico en el campo.

Los desafíos incluyeron crear un diseño seguro y cómodo que se ajustara a diferentes cascos (AP Photo/Mike Householder)

“Nuestro equipo utiliza cascos de distintos fabricantes para equipar a nuestros estudiantes deportistas. Para cada casco y tamaño se necesita una cubierta para los orificios de las orejas diferente”, explicó Kolpacki en MSU Today.

Para lograrlo, DuBois utilizó programas de diseño asistido por computadora (CAD), lo que permitió crear prototipos precisos que luego fueron probados y ajustados según las necesidades del equipo de fútbol de la universidad.

Una vez perfeccionados los prototipos, el equipo de ingeniería logró producir alrededor de 180 juegos de insertos para los jugadores de los Spartans, como son apodados los jugadores de la universidad.

Los jugadores Aidan Chiles y Jordan Turner probaron los insertos en partidos clave, lo que emocionó a la estudiante DuBois (AP Photo/Mike Householder)

Sin embargo, durante la temporada, Bush y DuBois continuaron afinando su diseño, asegurándose de que los insertos siguieran cumpliendo su función de bloquear el ruido sin comprometer la comodidad o la seguridad de los jugadores en el campo.

La respuesta fue positiva: los jugadores como Aidan Chiles y Jordan Turner utilizaron estos insertos en partidos clave. “Sentí un gran sentimiento de logro y orgullo. Y les conté a todos mis amigos que había diseñado lo que llevaban puesto en el campo”, aseguró DuBois en diálogo con AP.