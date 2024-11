Las lágrimas de Rafael Nadal antes de jugar su último torneo como tenista profesional

Las lágrimas de Rafael Nadal en su último torneo como profesional

“Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la Copa Davis representando a mi país. Es cerrar el círculo”, había expresado Rafael Nadal semanas atrás cuando hizo oficial que había tomado la decisión de abandonar el tenis profesional. El español decidió terminar con una carrera legendaria en las finales de la Copa Davis y esa emoción se notó segundos antes de disputar el partido contra Botic van de Zandschulp (cayó 6-4 y 6-4), en el primer punto de la serie ante Países Bajos en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

Mientras sonaban las estrofas del himno de su país, y al mismo tiempo que caía una ovación de las tribunas, las cámaras de la transmisión oficial captaron a Rafa visiblemente emocionado, sin esconder sus lágrimas. El jugador de 38 años, que hoy figura ubicado en el 154° del ranking ATP, había disputado su último partido a nivel singles de manera oficial a fines de julio en los Juegos Olímpicos de París 2024: Novak Djokovic lo eliminó en la segunda ronda con un 6-1 y 6-4. Días más tarde fue su última aparición formal en el tenis profesional, pero en el dobles que compartió con su compatriota Carlos Alcaraz: los norteamericanos Austin Krajicek y Rajeev Ram los superaron por los cuartos de final.

La emoción de Nadal antes de jugar contra Botic van de Zandschulp (Foto: Reuters/Juan Medina)

Aquejado por las lesiones, que lo mantuvieron alejado de las canchas a lo largo de casi todo el 2023, Rafa buscó continuidad este año. Sin embargo, los problemas físicos le volvieron a pasar factura y apenas alcanzó a tener acción en siete torneos contabilizando también los JJ.OO. de París. Su mejor versión llegó en julio con la final del ATP 250 de Bastad, en la que cayó ante el portugués Nuno Borges (3-6 y 2-6). En este contexto, la última corona que alzó fue a mediados del 2022 en el patio de su casa: ganó Roland Garros por 14ª vez en la historia tras imponerse sobre el noruego Casper Ruud.

“La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones que me ha llevado a tomar esta decisión. En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar”, explicó el pasado 10 de octubre cuando publicó un video para anunciar su adiós del tenis luego de 23 años de profesionalismo.

En medio de un marco cargado de emotividad, Nadal salió a la cancha para vivir sus últimas acciones como tenista profesional ante Países Bajos en su país. En la previa, fue su mítico rival, y amigo, Roger Federer el que le dedicó unas emocionantes palabras: “Quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te está animando y que seguirá animándote con la misma fuerza en todo lo que hagas a continuación”.

Campeón de 92 títulos a nivel individual, uno de los jugadores más importantes de la historia del tenis también alzó la ensaladera en cuatro oportunidades (2004, 2009, 2011 y 2019), más allá de que también formó parte del equipo campeón del 2008 pero no estuvo en las finales contra Argentina. El dato es que hasta esta presentación contra van de Zandschulp, Rafa había registrado apenas una derrota a nivel individual en el máximo certamen por equipos: fue contra el checo Jiri Novak en 2004, la serie que marcó su estreno en este certamen. Entre singles y dobles, sus números marcan que ganó 37 partidos y perdió 5 (cuatro en dobles).