La curiosa discusión entre un tenista argentino y el umpire: “No me hablés en inglés, ¿qué flasheás?”

Camilo Ugo Carabelli ya accedió a los cuartos de final del Challenger de Montevideo, instancia en la que espera rival

Camilo Ugo Carabelli protagonizó este miércoles una secuencia insólita con el juez de silla en su partido por la primera ronda del Challenger de Montevideo, en el que se impuso ante el checo Vit Kopriva en sets corridos, por 6-4 y 6-2. El Brujo no le dio posibilidades a su rival y se quedó con su servicio en tres ocasiones durante la segunda manga para acceder a los octavos de final del certamen que se disputa en el Carrasco Lawn Tennis Club de la capital charrúa.

Ya en el último game, El Brujo interrumpió un punto que ya parecía definido para su oponente e interpeló directamente al umpire por un supuesto roce en la red del saque. El árbitro se disculpó por la situación en inglés, lo que desencadenó un cruce verbal maravilloso.

- Ugo Carabelli: ¿Vos no escuchaste la red, en serio? No escuchaste la red.

- Juez de silla: I did not hear because there was, eh... Tenía un radio.

- UC: No me hablés en inglés, bol.... ¿Qué flasheas?

- JdS: Tenía un radio atrás, no escuché.

- UC: ¡Dale, boludo! ¡Cómo no escuchás la red, es una cosa de locos!

La graciosa discusión entre el tenista Camilo Ugo Carabelli y el umpire

La secuencia se pudo observar a través de la transmisión oficial de Challenger TV, en la que se puede seguir en vivo la acción del certamen, que se desarrolla en el país vecino, y que es la última parada de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. La semana que viene y la siguiente, en San Pablo y Temuco, respectivamente, la actividad se trasladará a superficie dura, donde los tenistas ya pondrán el foco en la preparación para la seguidilla de torneos con las que abrirá 2025 en Oceanía.

Ugo Carabelli es el cuarto preclasificado del torneo y tuvo una seguidilla dispar de resultados en las últimas citas en la región, aunque su pico máximo en el cierre de la temporada actual hasta el momento fue su coronación en el Challenger de Villa María el 13 de octubre pasado. En la actualidad, ocupa el puesto 108 del ranking mundial de la ATP y una serie de buenos resultados en las próximas semanas podría ayudarlo a concluir 2024 en el top 100.

El festejo de Camilo Ugo Carabelli al coronarse en el Challenger de Villa María, el torneo más importante organizado por la Asociación Argentina de Tenis en 2024 (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

También se impuso ante Murkel Dellién

Tras el categórico triunfo ante el checo Kopriva, Camilo hizo lo propio este miércoles ante el boliviano Murkel Dellien en tres sets, por 6-7 (4), 7-5 y 6-3. El encuentro se definió en puntos clave y ninguno sacó ventajas definitivas hasta que el cuarto preclasificado de la cita en el Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo quebró el servicio de su rival cuando promediaba el último parcial.

Este jueves, el bonaerense buscará meterse entre los mejores cuatro del torneo cuando se enfrente en cuartos de final al ganador del duelo entre su compatriota Genaro Olivieri y el danés Elmer Moller.

