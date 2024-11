Una figura de la Fórmula 1 sugirió un trueque entre Williams y Red Bull con Franco Colapinto como protagonista

Franco Colapinto está en boca de todos en la Fórmula 1 (REUTERS/Henry Romero)

No hay nadie en el ambiente de la Fórmula 1 que no hable de Franco Colapinto. Desde actores de la actualidad o viejos protagonistas de la categoría, el mundo de la Máxima no puede dejar de analizar el furor que significó la irrupción del piloto argentino a partir de lo que fue el Gran Premio de Italia, en Monza. A la espera de lo que será la antepenúltima carrera de la temporada en Las Vegas, los rumores sobre el futuro del joven de 21 años siguen marcando la agenda.

En las últimas horas, el que dio su mirada en medio de las especulaciones sobre las charlas que circulan entre Williams y Red Bull fue una figura latinoamericana que brilló a comienzos del siglo en la F1. El colombiano Juan Pablo Montoya, ganador de siete Grandes Premios y que alcanzó 30 podios en su paso por la categoría, le dio un consejo al director del equipo de la bebida energizante.

“Si yo fuera Christian Horner y el director de Red Bull, iría a Williams a decirles, ‘mira, están contentos con Colapinto, quédate con él y dame a Sainz’. Por qué me voy tomar el riesgo de reemplazar a Checo (Pérez), que es experimentado en Fórmula 1 y ha ganado carreras para poner a un novato contra Max Verstappen”, expresó en diálogo con W Radio Colombia.

“Un novato contra Albon es duro, pero se puede, y mira que Albon siempre que estuvo bajo presión y ha tenido un compañero rápido se ha estrellado y lo sigue haciendo”, agregó el ex piloto de Williams y McLaren que corrió en la F1 entre las temporada 2001 y 2006.

Luego de eso, hizo un minucioso análisis de por qué no llevaría a Colapinto a Red Bull y sí optaría por el desembarco del español ahora en Ferrari en la escudería con sede en Austria. “Max no se equivoca y no falla, por lo que es complicado. Personalmente, si fuera Christian Horner, le diría, ‘¿tanto te gusta Colapinto y quieres hacerlo crecer?’ Conociendo a Carlos Sainz, creo que le dijo a Williams que firmaba con ellos, pero que si no gana o hace podios y si alguien le ofrece algo, se puede ir en cualquier año. Entonces, podrían decirles, ‘pueden perder a Carlos ahora o en un año. Ahora se quedan con dinero y el año que viene sin dinero’. Si fuera así, esa es la jugada que haría para Red Bull, no iría a por Colapinto, iría a por Carlos”, concluyó Montoya.

Juan Pablo Montoya en su época como piloto de Williams

Es importante recordar que Red Bull analiza la contratación del argentino para sumarlo a su estructura en medio de los malos resultados de Checo Pérez en las últimas carreras. Con un asiento todavía disponible en el equipo satélite (Racing Bulls), ya que el japonés Yuki Tsunoda tiene su lugar seguro y Liam Lawson -llegó para reemplazar a Daniel Ricciardo- no fue oficializado para 2025, se cree que la visita Horner al edificio de Williams en el fin de semana del Gran Premio de Brasil para tener una reunión con James Vowles, jefe de la escudería británica, fue un paso adelante en las negociaciones.

Como contó Infobae, los dos team managers charlaron un largo rato y trabajan para poder llegar a un acuerdo que le permita a Franco poder competir en alguna de las escuderías mencionadas. Horner debe lograr que Colapinto pueda rescindir el contrato con Williams o que la histórica escuadra británica lo ceda a modo de préstamo, opción que no le seduciría al pope de Red Bull, quien pretendería llevárselo con el pase completo.

La palabra de Montoya es autorizada por su gran experiencia en la F1. El ex piloto de 49 años compitió en varias disciplinas. Además de participar en 95 Grandes Premios, también vio acción en categorías como IndyCar, NASCAR, y competiciones de resistencia. Inició su carrera en el karting y Fórmula 3000, y su debut en la Fórmula 1 fue a bordo de un Williams en 2001.

En su primera temporada fue elegido como el novato del año, conquistó el GP de Italia en Monza y logró tres poles positions. En 2002 y 2003 fue uno de los corredores que luchó el campeonato de pilotos contra Michael Schumacher -fue tercero ambos años- hasta que en 2005 desembarcó en McLaren. En sus dos años en el equipo británico no logró los resultados esperados y dejó la Máxima. Posteriormente, triunfó en la IndyCar y compitió en NASCAR, donde también dejó su marca. Además, Montoya se consagró en dos ocasiones como ganador de las 500 Millas de Indianápolis y también compitió en las 24 Horas de Le Mans, consolidándose como uno de los pilotos más versátiles y exitosos del automovilismo de los últimos tiempos y para el mercado de Latinoamérica.