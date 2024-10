El divertido diálogo de Franco Colapinto con la periodista Laura Winter en el GP de México: “Deberías aprender español”

El divertido diálogo de Franco Colapinto con la cronista Laura Winter de la Fórmula 1

En apenas un puñado de presentaciones, Franco Colapinto se convirtió en una de las estrellas más atractivas del paddock de Fórmula 1. El piloto argentino acompaña sus buenos resultados con su carisma, algo que expone en cada una de las entrevistas que brinda.

Luego de ubicarse 12° en el Gran Premio de México, el conductor de Williams fue entrevistado por la transmisión oficial de la categoría que encabezaron la periodista Laura Winter y el piloto canadiense James Hinchcliffe. Luego de hablar sobre su rendimiento, los rumores sobre un traspaso a Red Bull y la sanción por el toque con Liam Lawson, le pidieron que enviara un saludo a los seguidores de Latinoamérica.

“Por último, sólo unas palabras para tus fans”, le planteó Winter. “¿En español?”, consultó el argentino. “Por favor, nos encantaría, sí. Hay tantos fans españoles, fans argentinos, ahí afuera viéndote. Les encantaría escucharte”, le dijo la cronista.

“Bueno, gracias a todos los argentinos, mexicanos...”, inició Franco en castellano, pero rápidamente se frenó para volver al inglés: “¡Deberías aprender español!”. Entre risas, la especialista británica le respondió: “Me encantaría, me meteré en Duolingo”, en referencia a la plataforma online para aprender idiomas.

Colapinto volvió a ponerse serio, miró fijamente a cámara y retornó al idioma español: “Un placer, un placer, haber tenido todo este apoyo en todas estas carreras. La verdad que me siento muy orgulloso, muy feliz de todo el apoyo que recibí. Es una fuerza enorme la que me están dando para seguir adelante, para seguir luchando después de días difíciles como el de ayer (en la qualy). Y agradecido: espero verlos en Brasil. Espero que estemos ahí todos apoyando y tengamos un buen fin de semana, que lo disfruten mucho, y sigamos para adelante juntos”.

“Muchas gracias”, le dijo Winter en un improvisado español, lo que sorprendió a Franco: “¡Bravo!”. Antes de continuar con la transmisión, la cronista advirtió: “Aprenderé Franco, lo prometo. Muchas gracias. Bien hecho hoy”.

En su cuenta de X, donde la siguen más de 43 mil personas, la cronista replicó el momento que sucedió en el Autódromo Hermanos Rodríguez y afirmó: “¡Desafío aceptado, Franco!”. Winter es una de las caras habituales en la transmisión oficial de la F1, pero también trabaja en otros grandes eventos de distintas disciplinas para cadenas como BT Sports o BBC. Franco y Laura habían tenido otra singular escena en el GP de Bakú, tras la carrera que vio al argentino cruzar la meta en el octavo lugar.

La respuesta de la periodista Laura Winter a Franco Colapinto

Esta entrevista fue una de las más viralizadas del fin de semana porque Franco habló de la sanción que le impuso la FIA por el toque con Lawson: “No estoy del todo de acuerdo. Es una de esas maniobras en las que estás dentro y te empuja fuera de la pista. Creo que estaba delante. Me empujó fuera y luego rompió su alerón delantero solo. No es algo de lo que quejarse. Creo que está más relacionada (la sanción) con lo que pasó a Liam, que rompió su alerón. Se fijaron más en esa consecuencia”.

También hizo referencia a los rumores, cada vez más fuertes, que lo vinculan a la “familia Red Bull”, en referencia a la escudería principal y a la satélite de Racing Bulls. “No entiendo mucho de lo que hablan, no sé de dónde viene. No tengo asiento para el año que viene y por el momento no estaré corriendo en Fórmula 1. Así que tal vez un año será el que no estaré aquí, pero espero estar demostrando que merezco un asiento lo suficiente como para volver en 2026 o 2027. Es mi objetivo y por eso hago lo mejor que puedo carrera tras carrera”.

La periodista Laura Winter