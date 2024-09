El incómodo episodio que sufrió Franco Colapinto durante una entrevista tras el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

El incómodo momento que vivió Colapinto tras su gran actuación en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Franco Colapinto sigue haciendo historia en la Fórmula 1. Luego de su auspicioso debut en el GP de Monza, Italia, dos semanas atrás, donde terminó en el duodécimo lugar, esta vez logró un impresionante octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, lo que lo convirtió en el primer piloto del país en más de 40 años en sumar puntos en la Máxima luego de Carlos Reutemann, quien compitió entre 1972 y 1982, también para Williams.

Sin embargo, no todo fue alegría para el piloto argentino, ya que vivió un momento inesperadamente incómodo mientras ofrecía una entrevista para el canal oficial de Fórmula 1. En medio de la conversación apareció Lando Norris, piloto de McLaren que culminó cuarto y es cercano a Colapinto. En ese instante, la periodista que dirigía la entrevista le pidió al joven de 21 años si podía quedarse para mantener una entrevista con ambos pilotos. “¿Te podés quedar? Podemos tenerlos a los dos”, expresó.

Segundos después, llamativamente, la situación cambió drásticamente. La conductora le indicó a Colapinto que debía retirarse, sin una razón clara, dejándolo visiblemente desconcertado y en clara incomodidad, junto con el británico. “Al parece no te podés quedar. Nos encantaría pero tal vez no, tal vez tenés que irte. No sabemos por qué. Adiós”, le dijo la periodista, quien junto con su co-conductor solo rieron sin dar más precisiones.

El video fue compartido por la cuenta de X @vivof1 que posee más de 14 mil seguidores. “Que incómodo momento paso #Colapinto con Norris... primero le dicen que se quede, pero luego no!”, protestaron desde la red social antes denominada Twittter. De inmediato, varios usuarios mostraron su descontento e hicieron hincapié en la incomodad que vivieron tanto Franco Colapinto como Lando Norris.

Los comentarios por el desplante a Franco Colapinto en una entrevista luego de su actuación en el GP de Azerbaiyán

“Cuando Laura Winter le dice lo siento no puedes quedarte, incomodidad, enojo y bronca. Y su compañero Alex Brundle quedó mudo. Trabajan para la F1 un poco más de humildad”, pidió uno de los usuarios. “Creo que hubiera sido un momento muy bueno para la transmisión si al menos Franco se quedaba un minuto, los dos son muy simpáticos”, comentó otro. “Tal vez es una cuestión de sponsors y demás, pero no tienen cintura para decirlo a viva voz”, “mal persona y sin códigos, solo los de la cucaracha Que ambiente!!!” y “HORRIBLE”, agregaron algunos más.

Tras sus prometedoras actuaciones en Monza y Bakú, Franco Colapinto volverá a competir la próxima semana en el Gran Premio de Singapur. La carrera será en el circuito de Marina Bay. La actividad en Singapur comenzará el viernes 20 de septiembre con las tandas de entrenamiento, seguida por la última sesión de prueba y la clasificación el sábado 21, y culminará con la carrera final el domingo 22.

Esta competencia en el trazado urbano de Marina Bay es considerada de alto riesgo y marca un desafío importante en el calendario de Fórmula 1. Después de esta carrera, Williams y Colapinto tendrán casi un mes de parón antes de embarcarse en la gira americana. La siguiente parada será el circuito de Austin en Estados Unidos con formato de carrera regular y sprint programadas para los días 19 y 20 de octubre. Posteriormente, Colapinto competirá en el Gran Premio de México, el 27 de octubre.

Franco Colapinto de Williams reacciona tras la carrera en el GP de Azerbaiyán (REUTERS/Hannah Mckay)

Luego, el furor por el argentino tendra una cita especial en Brasil con el GP de San Pablo en el histórico circuito de Interlagos, donde también habrá doble jornada por la carrera sprint del sábado y la gran final del día domingo (2 y 3 de noviembre). El circo de la Máxima cerrará este etapa fuerte del calendario en otro trazado callejero: el Gran Premio de Las Vegas en Nevada, EEUU (23 de noviembre).

Las últimas dos presentaciones serán con el Gran Premio de Qatar en el circuito callejero de Lusail (mismo lugar donde la selección argentina de fútbol se consagró campeona del mundo): habrá sprint y carrera regular entre el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre.

Finalmente, la Fórmula 1 bajará su telón de la temporada 2024 con la celebración del Gran Premio de Abu Dhabi donde abrirá sus puertas el trazado de Yas Marina (8 de diciembre) para bajar el telón de la Fórmula 1 como ya es habitual desde el 2014.

LA GRILLA DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

FECHA 18: Gran Premio de Singapur en Marina Bay (22 de septiembre)

FECHA 19: Gran Premio de Estados Unidos en Texas (20 de octubre) *

FECHA 20: Gran Premio de México en Ciudad de México (27 de octubre)

FECHA 21: Gran Premio de San Pablo en Interlagos (3 de noviembre) *

FECHA 22: Gran Premio de Las Vegas en Nevada (23 de noviembre)

FECHA 23: Gran Premio de Qatar en Lusail (1 de diciembre) *

FECHA 24: Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina (8 de diciembre)

* HABRÁ CARRERA SPRINT