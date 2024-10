Franco Colapinto detalló los problemas que tuvo en su Williams y perjudicaron su qualy en el GP de Estados Unidos

No fue un sábado de sonrisas para Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. A bordo de su Williams, perdió dos posiciones en la carrera Sprint y quedó 12°. Luego, en la qualy, el FW46 tuvo varios problemas y el argentino largará 16° este domingo en la competencia principal que se iniciará a las 16.00 (hora Argentina).

Apenas terminó la clasificación, el piloto de 21 años habló con los medios y explicó que las modificaciones que hicieron en el coche no fueron positivas: “Cambió un poco la pista. Después el auto quedó, no sé si muy duro o qué, pero quedé rebotando mucho. Tocaba los pianos y quedaba rebotando. Apenas toqué el piano, empezó a hacer oscilaciones y perdés un montón de carga. Hicimos unos cambios bastante grandes y se ve que no funcionaron”.

Franco reconoció que “la carrera es larga” por los 56 giros que tendrá, aunque no mostró demasiadas expectativas en mejorar lo hecho por las modificaciones del Williams: “Obviamente que el auto ahora está en parque cerrado y no podemos cambiar nada. No tenemos la experiencia de la práctica para probar algo en el auto. Hicimos un cambio grande para la qualy a ver si funcionaba y no funcionó. Fue una qualy muy mala”.

Con problemas sobre el final de la Q1, Colapinto explicó: “La primera vuelta aseguré un poco y la segunda el auto creo que estaba muy duro. Quedó rebotando mucho, tuvo mucho porpoising en las curvas rápidas y perdí la parte de atrás”.

Horas antes, luego de quedar 12° en la Sprint Race, Franco había elogiado el rendimiento de los Haas, que finalmente llegaron 7° (Kevin Magnussen) y 8° (Nico Hülkenberg) respectivamente en esa competencia: “Teníamos ritmo, pero era muy complicado pasar. Los Haas eran muy rápidos, tenían un cohete este fin de semana. Se ve que con las mejoras dieron un paso adelante muy grande”.

“Hubo mucha degradación, una carrera media lineal. No pudimos hacer mucho y ahora esperamos en la Qualy”, analizó esa carrera rápida a 19 vueltas. Y agregó: “Intentamos todo lo que pudimos. Fue duro y fue complicado dar el salto que queríamos. Intentamos llegar a los puntos y no pudimos. Es una lástima, pero sabíamos que iba a ser complicado con Pérez y Piastri atrás, que venían rápido, y los Haas que estaban muy firmes. Una carrera dura”.

Este domingo iniciará justo detrás de su compañero de escudería, Alex Albon, quien quedó 15° con un tiempo de 1:34.051, apenas por delante de Franco que registró 1:34.062.

Lando Norris se quedó con la pole position y detrás se ubicó Max Verstappen. Carlos Sainz Jr (3°), Charles Leclerc (4°), Oscar Piastri (5°), George Russell (6°), Pierre Gasly (7°), Fernando Alonso (8°), Kevin Magnussen (9°) y Checo Pérez (10°) completarán los diez lugares iniciales. Aunque la gran sorpresa de la jornada estuvo en la mala performance de Lewis Hamilton a bordo de su Mercedes: quedó eliminado en la Q1 tras firmar el 19° tiempo de la sesión de clasificación en el Circuito de las Américas de Austin.