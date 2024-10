“No se fundan comprando estas boludeces”: el insólito consejo de Franco Colapinto a los fanáticos de la Fórmula 1

Franco Colapinto bromeó con la compra del merchandasing de Williams

Después de sorprender a los fanáticos en un streaming en pleno entrenamiento en bicicleta y con el torso desnudo, Franco Colapinto hizo de las suyas una vez más con sus desopilantes declaraciones. El piloto de Williams en la Fórmula 1 aconsejó a sus seguidores acerca del merchandising de la escudería inglesa, la cual puso a la venta este lunes productos específicos con su nombre.

“Lo único que espero es que no se fundan comprando estas boludeces, porque después me hacen calentar”, comenzó el de Pilar en diálogo con el streaming de Corazón de F1. “Williams le pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo”, agregó en un marco gracioso y divertido, haciendo referencia al valor elevado de los productos. Además, comentó: “Los argentinos agotan el stock, lo que provoca que estemos comiendo arroz por dos meses”.

Asimismo, dijo en medio de risas que preferiría que la gente comprara cosas truchas y baratas. Aunque, de inmediato aclaró: “Me van a matar porque yo estoy promocionando lo trucho. Mejor cómprenle a Williams”.

Sus declaraciones fueron mientras realizaba su preparación física de cara a la próxima fecha que será este fin de semana en el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, donde Franco tendrá su primera carrera Sprint. Colapinto disputará las últimas seis fechas de la temporada, y cinco de ellas en circuitos desconocidos. La única pista que conoce es el Yas Marina, en Abu Dhabi, donde terminará el campeonato. Allí se subió por primera vez a un coche de la Máxima el 28 de noviembre de 2023, y donde también debutó en la Fórmula 2.

Franco Colapinto habló de su futuro en la Fórmula 1

Sobre su presente en la F1, el piloto argentino contó que se encuentra bien y aprendiendo mucho. Además, manifestó que está creciendo como piloto y persona. Al mismo tiempo, dijo que no sabía que la F1 era de este modo pero que se siente cómodo. También reconoció que le falta mucha experiencia y que aún tiene que saber usar bien todos los tools (funciones/herramientas), algo que se logra con la experiencia y el tiempo. Por último, señaló que existen muchas áreas en las que debe seguir aprendiendo y que tiene mucho que mejorar.

Franco Colapinto debutó el pasado 1 de septiembre en la Máxima y culminó en el 12° puesto con el Williams FW 46 en Italia. Luego sumó sus primeros cuatro puntos al terminar octavo en Azerbaiyán, en tanto que en Singapur acarició una nueva cosecha de unidades al ser undécimo.

Por el momento, para 2025 no tiene lugar como piloto titular ya que en Williams lo reemplazará Carlos Sainz y seguirá Alex Albon. Las dos posibilidades están en Sauber o en caso de que surja alguna oportunidad en Red Bull o su equipo satélite, Racing Bulls. De lo contrario, será el piloto de reserva de Williams, además de hacer 6.000 kilómetros en un auto de 2023 o 2022, sumará horas en el simulador y trabajará en el desarrollo del coche de 2026, cuando cambiará la reglamentación técnica.

Respecto a lo que viene, Colapinto sostuvo: “Estoy contento, tranquilo, disfrutando un montón. No estoy pensando en el futuro”. Además, añadió que está enfocado en este año, en lo que debe hacer y en lo que el equipo quiere. En este sentido, estima que seguramente vendrán cosas buenas en el futuro. “No sé si el año que viene porque está todo muy complicado, pero seguro que para dentro de unos años más vendrán cosas buenas”, cerró.