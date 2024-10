“Se dijeron muchas verdades y barbaridades”: los detalles de las reuniones de Bielsa y los referentes de Uruguay en medio del conflicto

Los referentes de la selección de Uruguay se reunieron con dirigentes de la AUF (AFP)

En la antesala de lo que será una nueva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, de lo que menos se habla en Uruguay es de cómo formará el equipo que dirige Marcelo Bielsa. Tampoco de lo que será el regreso de Darwin Núñez, que apeló la sanción recibida por Conmebol tras los incidentes en las semifinales de la Copa América y podrá ser de la partida ante Perú y Ecuador. El foco está puesto en el conflicto entre el DT y los futbolistas tras las explosivas declaraciones de Luis Suárez por supuestos malos tratos del técnico.

En medio de la polémica, se conoció que este martes se produjeron dos encuentros en el complejo que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol. Según indicó el diario Ovación, de Uruguay, los referentes de la Celeste se reunieron con los máximos dirigentes de la AUF para hablar sobre lo sucedido. El periodista Juan Pablo Romero relató que cinco de las principales caras del equipo (José María Giménez, Federico Valverde, Sergio Rochet, Nahitan Nández y Nicolás De la Cruz) hablaron con Ignacio Alonso (presidente de la AUF), Jorge Giordano (director de selecciones y mano derecha de Bielsa) junto a Matías Pérez (integrante del Ejecutivo por los futbolistas).

El encuentro fue “positivo”, según una fuente a la que accedió el medio local, al mismo tiempo que indicó que, en caso que exista una declaración pública, será de Alonso como representante de la AUF. Por otra parte, otra persona consultada remarcó que la situación está “explotada” y que durante el encuentro “se dijeron muchas verdades y barbaridades”.

En relación a esto, también se conoció que existió durante la práctica una charla entre el propio Bielsa y Josema Giménez. La misma duró pocos minutos. El periódico uruguayo afirmó que no se descarta que puedan haber más reuniones, ya sea entre los jugadores con más ascendencia en el grupo con el entrenador, y otra entre el ex DT de Argentina junto a los dirigentes de la asociación (Alonso, Giordano y Pérez).

Los referentes del combinado charrúa hablaron con los medios en su llegada al país para sumarse a los entrenamientos y hubo dos visiones sobre los dichos del histórico goleador del seleccionado. Federico Valverde, una de las jóvenes figuras, respaldó las palabras de Suárez sobre los malos tratos de Bielsa en el torneo continental. “Hay cosas que sí son verdad. No hay que desmentir nada, siempre hay que ser sincero. Es verdad que también los problemas lo mejor es hablarlo entre el equipo y con la persona que hay que hablarla”, dijo Pajarito en su llegada al aeropuerto de Carrasco.

Por su parte, José María Giménez marcó un contrapunto con el volante del Real Madrid. “Fue algo de lo que me llamó mucho la atención con la propiedad que hablaban cuando decían que estábamos todos en conocimiento y que fue una conversación consensuada. Cuando se dijo, la verdad me llamó mucho la atención. La verdad es que no estábamos en conocimiento”, expresó el defensor del Atlético de Madrid en su arribo a Uruguay y afirmó: “A nivel de convivencia hubieron cosas que obviamente no, no nos sentimos cómodos, pero siempre apoyando y estando con el entrenador al cien por ciento”.

Marcelo Bielsa y Luis Suárez durante la Copa América. El histórico goleador apunto contra el DT por sus tratos (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Hay que mencionar que durante las últimas horas, el que rompió el silencio después de la pelea que sufrió con Bielsa fue Agustín Canobbio. El delantero del Atlético Paranaense de Brasil fue contundente en una entrevista con el programa Minuto 1, de Carve Deportiva, en relación a los problemas de convivencia que padeció desde la llegada de El Loco.

“Hubo mucha falta de respeto constante y yo que soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un llegó un punto en el que estallé. Sabía las consecuencias que se podían venir y en base a eso actué igual, fui de frente con mis códigos y valores que me inculcaron de chico y por suerte hoy apoyo la cabeza en la almohada con tranquilidad y paz”, mencionó el surgido en el club Fénix.

Canobbio también habló sobre el momento en que su relación y la del histórico DT comenzó a resquebrajarse. “En 2023 hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho: me echó la culpa de haber perdido un partido contra Ecuador. Había hecho el gol y generé otra situación de gol. Somos 11 en la cancha, un plantel grande y me echó la culpa de perder un partido”, contó el futbolista.

Y agregó detalles sobre esa situación que lo marcó. “En un video análisis que él hace me terminó echando la culpa de algo. Obviamente el jugador se da cuenta cuándo juega bien o mal, impreciso o no, y en ese partido me sentí muy bien. Repito, la situación que tuve generó el gol y tuve una más que la pasé hacia el medio. En lo individual me sentí muy bien y me chocó mucho la manera en lo que me lo dijo”.

Este viernes por la noche, la Celeste visitará Lima para enfrentar a Perú. Luego del partido, habrá que ver si Bielsa hablará en lo que podría ser una de las conferencias de prensa más esperadas de los últimos tiempos en el fútbol sudamericano.