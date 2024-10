El inquietante análisis sobre la relación entre el Cholo Simeone y Julián Álvarez: “No son compatibles”

La opinión de Dalessandro sobre Simeone y Julián Álvarez

El último mercado de fichajes dejó movimientos rutilantes entre los clubes más poderosos de Europa. Además de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid desde el PSG, otro de los delanteros que armó las valijas y partió hacia nuevos horizontes fue Julián Álvarez, quien optó por dejar el Manchester City para recalar en el Atlético Madrid.

La Araña llegó como una salvación al conjunto colchonero, como la estrella que podría darle el salto de calidad necesario. Sin embargo, tras nueve fechas de la liga española disputadas, parece que no todo está saliendo como se imaginaba.

En el programa español El Chiringuito de Jugones, conducido por Josep Pedrerol, el ex arquero argentino y ahora comentarista, Jorge D’Alessandro, consideró que el ex River Plate y Diego Simeone “son incompatibles”.

“Tenía el partido con un gol al minuto y no lo manejo en ningún aspecto. En vez de ir a buscarlo se replegó y cayó el gol por la propia inercia”, remarcó sobre la última presentación del Aleti, en donde Julián Álvarez abrió el marcador al minuto y la Real Sociedad se lo empató a los 84.

“Julian es el único jugador con criterio futbolístico. No sé lo que le pasa a Simeone con Julián, yo creo que Julián no ha llegado al sitio idóneo, es incompatible. El entrenador es incompatible con Julián, porque no hay una sensibilidad futbolística y no se pueden entender”, disparó el ex futbolista de San Lorenzo de Almagro y añadió: “FIjate que en la historia de cualquier actividad, el director con la figura tienen que tener empatía y aquí hay algo que choca”.

Julián marcó el gol del Atlético en el último partido (Reuters)

Cabe destacar que, hasta el momento, Julián Álvarez disputó todos los partidos que tuvo el cuadro colchonero aunque no de titular y sólo en uno de 11 encuentros completó los 90 minutos (frente al Rayo Vallecano). Además de los nueve duelos del campeonato local, en donde convirtió tres goles, también estuvo presente en los dos de Champions League ante el Leipzig (Victoria por 2-1) y el Benfica (Derrota por 4-0).

Ésta no es la primera vez que en España analizan la relación entre el técnico y el atacante argentino. Días atrás, Matías Palacios, periodista argentino que trabaja en España, contó una curiosa situación que observó entre la Araña y el DT durante el encuentro contra Rayo Vallecano por la Liga de España.

“Julián jugó de mediocampista por izquierda dándole una mano al 3 para la vuelta y, en un momento particular, va a entrar Giuliano Simeone por (Alexander) Sorloth, entonces Julián, lo estoy mirando yo de frente, veo que Julián lo mira a Simeone (padre) y empieza a caminar para ubicarse solo de 9 porque entraba Giuliano, salía Sorloth y decía ‘voy yo de 9′”, inició en charla con Radio La Red.

Sin embargo, el Cholo tenía otros planes: “Simeone, desesperado, le hace señas para que se quede por la izquierda y entra Giuliano”. A partir de ahí, Julián no fue el mismo: “Lo anuló, no jugó más, se desmoralizó. Fue así, no salió en televisión, en ningún lado. Entró Giuliano y lo mandó al hijo de 9. Entre parentésis, el hijo no es malo, es buen futbolista”.

El campeón del mundo con Argentina ahora deberá cambiar el chip para vestir la camiseta albiceleste de cara a la doble fecha FIFA de octubre ante Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, a su regreso, sabe que tendrá que trabajar para intentar acomodarse en un equipo al que llegó para ser el líder ofensivo.

El Atlético de Madrid está tercero en la tabla con 17 unidades y está obligado a ganar para no perderle pisada al líder, Barcelona (con 24 puntos). Para eso deberá imponerse al Leganés por la liga y obtener un buen resultado ante el LOSC Lille por la Champions para dejar atrás una inesperada goleada sufrida ante el Benfica de Ángel Di María y Nicolás Otamendi.