El crudo análisis sobre el momento de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y un llamativo diálogo con Simeone: “Se desmoralizó”

El periodista argentino contó una llamativa situación con la Araña durante un partido del Colchonero

Dos goles en diez partidos. El traspaso millonario de Julián Álvarez al Atlético de Madrid, que podría alcanzar una cifra cercana a los 100 millones de euros de sumarse los plus por objetivos, fue una de las novelas del mercado de pases y se depositó mucha esperanza en que Diego Simeone lo pueda potenciar aún más de lo hecho por Pep Guardiola en el Manchester City, pero hasta el momento el lecho de rosas se llenó de espinas porque el campeón del mundo con la selección argentina no ha tenido grandes actuaciones con esta camiseta.

El corto ciclo de la Araña en el Colchonero fue analizado por el periodista argentino radicado en España, Matías Palacios, que sigue la campaña del club para el programa El Chiringuito y relató una llamativa situación que vio en primera persona con el atacante de 24 años durante el cruce con empate 1-1 ante Rayo Vallecano por la sexta fecha de la Liga de España.

“Julián jugó de mediocampista por izquierda dándole una mano al 3 para la vuelta y, en un momento particular, va a entrar Giuliano Simeone por (Alexander) Sorloth, entonces Julián, lo estoy mirando yo de frente, veo que Julián lo mira a Simeone (padre) y empieza a caminar para ubicarse solo de 9 porque entraba Giuliano, salía Sorloth y decía ‘voy yo de 9′”, inició en charla con Radio La Red.

Sin embargo, el Cholo tenía otros planes: “Simeone, desesperado, le hace señas para que se quede por la izquierda y entra Giuliano”. A partir de ahí, Julián no fue el mismo: “Lo anuló, no jugó más, se desmoralizó. Fue así, no salió en televisión, en ningún lado. Entró Giuliano y lo mandó al hijo de 9. Entre parentésis, el hijo no es malo, es buen futbolista”.

Minutos antes, Palacios se había referido al momento actual del plantel y cuestionó las decisiones del entrenador al momento de cambiar constantemente de posición al ex hombre de River Plate: “El equipo es algo a la deriva, no tiene forma, no se sabe de qué juegan. Y vamos a lo preciso, a lo que más nos importa: a Julián Álvarez le está haciendo mal. Lo está perjudicando. No se puede pensar en un futbolista que lo pongo donde se me canta 10 minutos en un lugar, 10 minutos en otro, media hora en otro. Anda a jugar de 9; no, anda a la izquierda; no, después anda de enganche; no, ahora salí. Ayer, lo cambia en el minuto 58 (ante Benfica, por la Champions League). ¿En serio?”.

Diego Simeone, apuntado por el flojo nivel del Atlético (REUTERS/Pedro Nunes)

“Yo a Julián lo veo bajoneado, no está cómodo, esperemos que mejore esto y que no lo afecte en la selección argentina”, sentenció en vísperas a una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela como visitante y Bolivia en el Monumental. Y añadió: “Esto es una intuición. Yo creo que Julián Álvarez no se esperaba esto”.

En este sentido, Matías Palacios señaló verlo “peor que antes” y declaró: “Simeone no le da una entidad. No le da entidad de figura y estrella, ni siquiera de delantero. Si lo comparamos con el Manchester City, ese equipo ataca con los 10 jugadores de campo en tres cuartos de campo hacia al área rival. Y el equipo de Simeone no hace ese trabajo, entonces Julián Álvarez no luce”. Sobre el futuro del DT en el banco del Atléti, concluyó: “Quiero creer que la puede remontar, a mí me parece que es difícil como está la situación”.

La goleada sufrida por 4-0 ante Benfica en Lisboa en la noche europea del miércoles colocó a Simeone en la crítica general y los medios españoles también realizaron feroces ofensivas contra el conductor argentino. Palabras como “desastre total”, “noche negra” y “humillación” sobresalieron en los portales locales y llegaron a señalarlo como “uno de los peores partidos” desde la llegada del Cholo en 2011.

En el corto plazo, Atlético de Madrid tiene la posibilidad de buscar la recuperación este fin de semana porque visitará a la Real Sociedad el domingo desde las 16 (hora argentina) por la novena fecha de la Liga de España, que lo encuentra en el cuarto lugar con 16 puntos, a 5 del líder Barcelona.