A un año del heroico triunfo de Franco Colapinto en la Formula 3 en Monza tras una fractura de clavícula: “No debería haber tomado ese riesgo”

* Así fue el triunfo de Colapinto en Monza hace un año en la Fórmula 3

Son horas especiales para Franco Colapinto. Su debut en la Fórmula 1 dio que hablar ya que poco tiempo después que el equipo Williams hizo oficial al piloto argentino como el que reemplazará por lo que queda del año al estadounidense Logan Sargeant, el joven de sólo 21 años logró un gran resultado en el Gran Premio de Italia tras culminar en el 12° puesto.

Después de un fin de semana que nunca olvidará, y a la espera de lo que será el regreso a las pistas en el GP de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú el 15 de septiembre, este día 3 se cumple un año de que logró una memorable victoria en la carrera sprint de la Fórmula 3 en Monza, Italia, solo dos semanas después de operarse la clavícula.

La victoria de Colapinto en Monza marcó un punto crucial en su carrera debido a las circunstancias extraordinarias que la rodearon. La lesión en la clavícula, cuya causa aún permanece un misterio, ocurrió poco antes del cierre de la temporada. “Para los que no saben, tuve un pequeño accidente dos semanas antes de la última carrera en Monza. Me rompí la clavícula y me tuvieron que operar”, escribió el piloto argentino en sus redes sociales en octubre del año pasado, acompañando su mensaje con imágenes de la operación.

A pesar de la dolorosa recuperación y las cicatrices visibles, Colapinto logró lo impensable. No solo compitió en Monza, sino que ganó la carrera sprint del sábado, acumulando 110 puntos y colocándose en el segundo puesto de la tabla anual. Sin embargo, su felicidad se vio empañada por un desafortunado choque en la carrera del domingo, que lo obligó a abandonar y lo relegó al cuarto puesto en el campeonato de pilotos.

Se cumple un año de la victoria de Colapinto en la F3 en Monza (The Grosby Group)

El actual piloto de Williams comenzó aquella carrera en una posición privilegiada gracias a la parrilla invertida. A pesar de enfrentar varios desafíos durante la competencia, incluido un dolor pectoral, el argentino supo manejar la situación de gran forma. Mantuvo un gran duelo con el por entonces compañero de equipo Mari Boya, intercambiando posiciones en varias ocasiones. Sin embargo, la estrategia de Franco de cuidar sus neumáticos para el tramo final de la carrera resultó ser acertada, permitiéndole superar a Boya y asegurar la victoria.

Durante la celebración, su falta de euforia y aparente indiferencia llamaron la atención de sus seguidores. “Aunque parecía imposible estar corriendo la última carrera del año, gracias a toda la gente que me apoyó, no solo pude correr, sino que ganar el sábado, aunque con mucho dolor y bronca por no haber estado óptimo en la carrera más importante del año. No festejé porque no podía”, explicó Colapinto más adelante.

La causa exacta de la lesión sigue siendo un enigma hasta estos días en los que Franco ya es uno más de los 20 pilotos del paddock más famoso en el automovilismo mundial. En una entrevista en el canal Clank! con Juan Pablo Varsky, Colapinto mencionó que fue debido a “estar haciendo cosas que no debería haber hecho”, pero se abstuvo de proporcionar detalles específicos. “No importa. No se me debería haber roto la clavícula. No debería haber tomado ese riesgo”, agregó en la charla.

Es más, en uno mano a mano del argentino en el programa Paren la Mano, también recordó el triunfo en el histórico trazado italiano y, al igual que en otras ocasiones, se rehusó a decir las razones que lo llevaron a accidentarse luego de mostrar la cicatriz al aire. “¿Haciendo qué?”, le consultó Alfredo Montes de Oca, uno de los protagonistas del show de streaming. “No importa. Se me rompió sola… Falta de calcio”, contestó y generó risas de todos los que estaban al aire en el canal Vorterix.

El circuito de Monza tiene una resonancia especial para Colapinto, no solo por su triunfo con la clavícula maltratada, sino por su historial de éxito en Italia. En 2022, en su segunda carrera en la Fórmula 3, ganó la carrera sprint en Imola, y nuevamente en Monza en 2023. Este año, ya en la Fórmula 2, ganó otra vez en Imola, sumando cuatro victorias en suelo italiano.

A todo este historial, el último fin de semana le agregó tal vez uno de los recuerdos más especiales para su todavía naciente carrera en el automovilismo. Casi sin entrenamiento, se subió al Williams de Fórmula 1 y completó un gran trabajo durante los tres días de acción en el Parque de Monza.

LAS FOTOS DE COLAPINTO Y SU FRACTURA