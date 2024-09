La respuesta del periodista que nombró “ítalo-argentino” a Franco Colapinto tras la enfática aclaración del piloto

La respuesta del periodista español que tildó de "ítalo-argentino" a Franco Colapinto

El debut de Franco Colapinto dio que hablar en la Fórmula 1. Es que pocas horas después que el equipo Williams hizo oficial que el piloto argentino completará lo que queda del año en la butaca que tenía el estadounidense Logan Sargeant, el oriundo de Pilar completó de gran forma el Gran Premio de Italia al culminar en el 12° puesto.

“Muy feliz, fue una buena carrera. Un momento que me voy a acordar para siempre tu primera carrera en F1. Muy feliz, agradecido con el equipo, me ayudaron a progresar rápidamente y a tener buen ritmo. No había probado nunca la goma dura, no había hecho más de 8 vueltas seguidas en una carrera, ahora de golpe hice 53 y fue muy bien con buen ritmo”, fueron las primeras impresiones de Colapinto.

En el diálogo con la prensa de habla hispana tras la carrera, se produjo una declaración de Franco que llamó la atención. El joven de 21 años apuntó contra Antonio Lobato, periodista de la cadena DAZN que tiene a su cargo los derechos de transmisión de la F1 en España. “Díganle a Lobato que no soy ítalo-argentino. Soy solo argentino. Ya leí por varios lugares que están diciendo que soy ítalo-argentino. Sólo tengo el pasaporte, nada más”.

Tras la enfática aclaración de Colapinto, llegó el turno para el cronista español de hablar en el segmento de su canal. Luego de pasar el corte de video donde se ve la declaración del piloto argentino, Lobato aprovechó los micrófonos para aclarar la situación que generó los dichos de Franco.

“A ver, lo dije solamente una vez. Pero si es verdad que tiene pasaporte italiano”, fue lo primero que dijo el periodista. Acto seguido, uno de sus compañeros del segmento acotó: “Pero no lo has escuchado… Ya está”.

“Tiene pasaporte italiano. Lo que yo no entiendo es ¿sí tiene pasaporte italiano no tiene nacionalidad italiana? Argentino, argentino, argentino… Escribiré 100 veces, ‘Franco Colapinto es argentino’”, explicó Lobato frente a la mirada de sus compañeros de cadena.

Colapinto terminó en el 12° lugar en su debut en la Fórmula 1 (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Más allá del cruce con Lobato, Colapinto remarcó los dolores con los que terminó luego de su estreno en la Máxima. “Todavía estoy digiriendo todo un poco todo. Me duele el cuerpo. Se ve que el asiento de carbono es más duro de lo que estoy acostumbrado y tengo un dolor tremendo. Tengo mucho dolor en la espalda baja, en los hombros. Tengo cosas que trabajar en el asiento para estoy más cómodo yo”, explicó el piloto argentino.

Acto seguido, dejó en claro que si hubiera logrado una mejor clasificación pudo haber terminado en zona de puntos en la carrera y sus expectativas para las carreras que se vienen en el calendario de la máxima categoría del automovilismo internacional.

“Largué un poco atrás de lo que tuve que haber largado, sino habríamos llegado a los puntos porque estuvimos bastante cerca, a 12 segundos nada más. Todo muy positivo, el equipo está contento, es lo más importante”, dijo. Y agregó: “Yo sabía que Monza era uno de los circuitos que más me iba a ayudar a debutar. Ya conozco el circuito. De las 8 carreras que quedan conozco sólo Abu Dhabi. Ahora voy a ir aprendiendo más del auto, la experiencia del auto y conocer el equipo. Es un paso adelante. Obviamente la frustración de la Q1 se fue con la buena carrera de hoy. Con la performance. Está bien por ahora”.