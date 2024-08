La decisión de Marcelo Gallardo para reproducir la mística de su primera gestión como DT de River

Postal de la la cena de camaradería del Millonario (Prensa River)

Con el reciente logro de haber clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras superar a Talleres de Córdoba, River Plate apuesta a no perder terreno en La Liga Profesional, certamen por el que esta noche recibirá a Newell’s Old Boys en el Monumental. En la víspera del encuentro, el entrenador Marcelo Gallardo organizó una cena para unir al plantel, el cuerpo técnico y otros miembros del club en el restaurante Banda, ubicado sobre la tribuna Centenario del estadio. A esta velada asistieron incluso los jugadores no convocados para el partido.

Con el lema “todos unidos”, se hizo viral una imagen de la reunión en la que se pueden ver figuras como Gonzalo Martínez y Agustín Sant’Anna, quienes no jugarán debido a lesiones. Además, también fueron parte de la comida de camaradería otros jugadores que puede llegar a emigrar en el corto plazo, como los uruguayos Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca, pretendidos por Estudiantes de La Plata.

Además del plantel en pleno y el cuerpo técnico encabezado por el Muñeco, tuvieron su asiento disponible el director deportivo Enzo Francescoli y el secretario técnico Leonardo Ponzio. Aunque suelen ser invitados en este tipo de encuentros y se los ha visto departiendo en más de uno en la era Gallardo, esta vez no participaron los directivos.

Después de la cena, y tras saludar a los pocos socios presentes en el Monumental, el plantel se trasladó en micro hasta un hotel de Puerto Madero, lugar de concentración habitual para los partidos de local, debido a las obras que se están realizando en los alrededores del estadio Monumental.

Fue la primera vez en la que Gallardo compartió una comida con el grupo en Banda desde la inauguración. En esta ocasión, ante la coyuntura, se cancelaron algunas reservas de los hinchas para darle el entorno apropiado al grupo en busca de la mística que acompañó al ciclo del Muñeco durante los ocho años y medio de la primera gestión, en la que el elenco de Núñez alzó 14 títulos, incluyendo dos Copas Libertadores.

El orientador siempre bregó porque los jugadores tengan sentido de pertenencia con el club. Por ejemplo, en la etapa anterior, le gustaba que a los refuerzos les hicieran recorrer el Museo River para que conoieran en profundidad la historia de River. Pues bien, antes del cuarto compromiso de su segunda gestión al frente del fútbol profesional del club, los jugadores cenaron con vista al césped en el que defenderán los colores de la institución ante la Lepra. Una señal más de lo que pretende un entrenador que está en todos los detalles.