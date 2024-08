El Cholo Simeone tiene cerrado el fichaje de uno de los arqueros de la selección argentina

Juan Musso fue convocado para los próximos cruces por las Eliminatorias (@Argentina)

Atlético de Madrid empezó la temporada liguera este lunes con el empate 2-2 ante Villarreal como visitante, pero la dirigencia aún no se retiró del mercado de pases en busca de cumplir todos los deseos de su entrenador, Diego Simeone. Los dos refuerzos apuntados ya están cerrados y, entre ellos, brilla el nombre de un arquero con presente en la selección argentina.

El hombre del Atalanta y reciente campeón de la Europa League, Juan Musso, es el elegido para reforzar un puesto clave dentro del equipo, que se ve resentido por la cesión del rumano, Horatiu Moldovan, al Sassuolo de Italia. Sin partidos oficiales en la institución, Moldovan se fue para sumar rodaje con otra camiseta y el arribo de Musso tiene por objetivo jerarquizar la competencia interna con el histórico Jan Oblak.

El periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de pases, informó este sábado que el traspaso quedó cerrado porque hay un “principio de acuerdo” entre ambos clubes para concretar un préstamo por un año con opción de compra, que puede transformarse en obligación de compra bajo el cumplimiento de una serie de objetivos que no fueron precisados hasta el momento. Antes de viajar a España, el ex hombre de Racing renovaría su contrato con La Diosa, el cual vence en junio próximo. No ha sido el único movimiento que involucró a un futbolista de la Selección que milita en Italia, ya que Nicolás González también tiene su acuerdo cerrado pero con Juventus.

Sería el cuarto club en la carrera del arquero de 30 años surgido en Avellaneda y vendido al Udinese a mitad de 2018 a cambio de una cifra superior a los USD 4 millones con solo 37 partidos en la Primera de la Academia. Con el cuadro italiano, disputó 104 encuentros con 29 vallas invictas hasta ser transferido en 2021 al Atalanta por 20 millones de euros (USD 22 millones).

Jugó 99 partidos con Atalanta (REUTERS/Kacper Pempel)

Vistió la camiseta del elenco de Bérgamo en 99 oportunidades con 32 arcos en cero, viene de salir cuarto en la última Serie A y levantó la Europa League derrotando en la final al Bayer Leverkusen. Estos logros lo hicieron acreedor del boleto a la Champions League 2024/25. Además, viene de jugar en la derrota contra Real Madrid por la Supercopa de Europa y fue titular en la goleada 4-0 contra Lecce por la primera fecha del Calcio. Su mudanza de país lo dejará en otro de los clasificados a la próxima Liga de Campeones.

Su opción se impuso a otro nombre con aroma a la Albiceleste porque Walter Benítez también estaba en el radar del Atlético de Madrid, según precisó el diario español Marca. Sin embargo, la salida del futbolista que milita en el PSV de los Países Bajos se antojaba “más que complicada” para el Colchonero de cara al cierre del mercado de pases, estipulado para el 30 de agosto. Ambos fueron citados por Lionel Scaloni para los compromisos ante Chile y Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el Cholo Simeone había adelantado que habría movimientos en el cierre del libro: “En pocas horas tendremos dos nuevos futbolistas”. La frase pronunciada antes del duelo de este domingo desde las 16:30 (hora argentina) contra Girona por la segunda fecha de la liga española haría alusión a Musso, ante la falta de confirmación institucional, y el otro será Clement Lenglet, que lo hará en calidad de préstamo por una temporada desde Barcelona.

Juan Musso será nuevo compañero de Julián Álvarez, y acrecentará la legión argentina en suelo madrileño por las presencias de Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa. La Araña se sumó al plantel en estas semanas después de que el conjunto Rojiblanco haya desembolsado 75 millones de euros (casi 82.000.000 de dólares) más otros casi 20 millones en variables, según informó Fabrizio Romano, especialista en transferencias en el Viejo Continente.

Estas dos incorporaciones se suman a los arribos de Conor Gallagher, Robin Le Normand y Alexander Sorloth por quienes se pagó un total mayor a 100 millones de la moneda europea (USD 112 millones).