Guiños xeneizes y una pregunta con referencia a Maradona que incomodó: las perlitas de las presentaciones de Martegani y Miramón en Boca

Riquelme presento a los nuevos refuerzos de Boca Juniors

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, presentó oficialmente a Agustín Martegani (24 años) e Ignacio Miramón (21) como los nuevos refuerzos del club en una conferencia de prensa donde no faltaron las referencias sobre el fanatismo de ambos por el Xeneize. Todo ocurrió en el previa del duelo contra Cruzeiro, mañana jueves desde las 21:30.

Martegani ya ha disputado dos encuentros, mientras que Miramón aún no tuvo tenido la oportunidad de estrenarse en el equipo debido a la demora en la finalización de su transferencia. “Voy a repetir lo mismo cada vez que me toca sentarme acá: cuando tenemos la oportunidad de presentar un jugador es un día maravilloso”, fue la bienvenida que les brindó Riquelme.

“Agustín tuvo la suerte de poder jugar y ponerse la camiseta más linda del mundo”, agregó el ex enganche. Luego subrayó que ambos son hinchas del club y comenzó con Marimón al que le dijo: “Ignacio acaba de llegar y sé que sos bostero igual que yo, ¿no?”. El volante central respondió de forma tajante: “Obvio”.

Agustín Martegani, Juan Román Riquelme e Ignacio Marimón (captura de TV)

“Acá el señor (Martegani) también”, aclaró el máximo responsable de la entidad de La Ribera. “Seguro que la familia de cada uno estará orgullosa. Van a disfrutar de jugar en La Bombonera y jugar con la camiseta más linda del mundo”.

Más tarde los futbolistas explicaron qué significa jugar en Boca Juniors. “La sensación de haber jugado en esta cancha tan mítica, tan histórica fue hermoso, no solo para mí sino para mi familia, estoy muy contento y muy feliz de vestir esta camiseta”, dijo Martegani, que ya debutó en La Bombonera y jugó contra Banfield.

“Es tal cual lo soñé, por momentos es más. No caigo dónde estoy, trato de disfrutarlo el máximo y brindarme por esta institución tan grande”, añadió el ex mediocampista de San Lorenzo.

En tanto que Marimón confesó que toda su familia es de Boca Juniors: “Mi familia está muy contenta. Cuando me tocó firmar el contrato, nos permitieron entrar a la cancha con mi familia y mi viejo se puso a llorar ya que me llevaba a la cancha. Es una alegría muy grande ver eso. Estoy muy contento de estar acá en un club tan grande”.

“Cuando fui a La Bombonera fue en pandemia, debe ser una locura jugar con cancha llena todos los partidos, en una cancha tan histórica”, agregó Nacho, cuyo abuelo, también hincha de Boca Juniors, espera que ahora vuelva a seguirlo. “No pude hablar con mi abuelo pero sé que subió una foto en redes sociales. Ahora lo voy a llamar y preguntar si vuelve a ser hincha de Boca”, aseguró Marimón, quien aún no debutó en el equipo conducido por Diego Martínez por los retrasos en los trámites entre Lille y Boca Juniors para cerrar los detalles de su contratación.

Miramón también vivió un momento incómodo cuando le hicieron una pregunta totalmente fuera de contexto, que lo hizo ponerse colorado mientras todos reían en la sala. “Nacho, vimos un video de Maradona explicándote sobre las mujeres, ¿cómo te fue?”, le preguntaron. “Tengo novia, me va bien”, respondió rápidamente el ex Gimnasia, donde fue dirigido por Diego.

La consulta se debe a la anécdota que contó Miramón, poco tiempo después de que Maradona lo subiera a la Primera del Lobo. “La verdad que Diego fue el que me subió a Primera, cuando llegó al club, con los chicos no lo podíamos creer. Él me empezó a llevar al banco de suplentes, me preguntó si estaba preparado y le dije que sí. No tuve la posibilidad de debutar, pero la verdad que fue una locura todo lo que se vivió en el club. Una vez estábamos entrenando, habíamos terminado y me dice a mí. Lo que vas a tener es problema con las mujeres’. Se cagaba de risa”.

Por otro lado, Martegani habló del choque ante Cruzeiro de este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. “Sabemos que todos los rivales brasileros son difíciles, pero jugamos de local, ellos saben lo que significa esta cancha y para mí vamos a tener un gran resultado”, concluyó el mediocampista ofensivo.

El duelo ante los brasileños será este jueves a partir de las 21:30 en La Bombonera y una semana más tarde se disputará la revancha. Por la Liga Profesional, Boca Juniors se medirá este domingo, también de local, ante San Lorenzo, desde las 14:30.