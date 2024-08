River Plate anunció cuándo será la presentación Marcelo Gallardo con un detalle particular

Marcelo Gallardo será presentado el lunes 5 de agosto en el Monumental como nuevo director técnico de River Plate (EFE/ Diego Haliasz)

Tras la salida de Martín Demichelis luego del triunfo de River Plate ante Sarmiento de Junín en el Monumental por la octava fecha de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo está listo para tomar el timón y conducir al equipo de cara a los próximos objetivos, como por ejemplo la Copa Libertadores 2024. En medio de la ansiedad que genera el desembarco del Muñeco en su segundo ciclo como entrenador, el Millonario le puso fecha a la presentación formal del técnico que más alegrías le dio al público de la Banda.

Con una particular imagen -cargada de emotividad- publicada este viernes en las redes sociales oficiales, River anunció la fecha de la presentación de Gallardo, con un enlace a la transmisión que realizará la institución desde su plataforma de YouTube, que comenzará a las 12. Si bien no se menciona al nuevo director técnico, queda muy claro que se trata del ex futbolista e ídolo del club, que ganó 22 títulos en el Millonario (14 como entrenador y 8 como jugador).

“Este lunes 5 de agosto, en el nuevo espacio de la terraza San Martín del Mâs Monumental, River presenta en una conferencia de prensa a su nuevo entrenador”, lanzó el club de Núñez en una especie de adelanto en sus redes sociales para dar a conocer al reemplazante de Martín Demichelis.

La imagen en cuestión se refiere a la icónica corbata negra con la banda cruzada blanca y roja que lucieron los ídolos de River (y más ganadores de la historia) en sus etapas como entrenador. Estamos hablando justamente de Ángel Labruna y Marcelo Gallardo. La ilustración elegida por el Millonario en su publicación refiere a la famosa prenda de vestir apoyada en un maletín.

La imagen con la que River Plate anunció la fecha de presentación de su nuevo director técnico (@RiverPlate)

La vuelta de Marcelo Gallardo a River Plate

Según supo Infobae, en las últimas horas se terminaron de definir los detalles en el contrato del entrenador más ganador de la historia riverplatense, quien finalmente reemplazará a Martín Demichelis y deberá enfrentar en tiempo récord un duro desafío: la ronda de octavos de final de Copa Libertadores frente a Talleres de Córdoba.

Mientras tanto, Marcelo Escudero -actual DT de la Reserva- dirigirá el equipo de Primera el próximo domingo contra Unión de Santa Fe. De no haber cambios, Gallardo debutaría en la fecha 10 contra Huracán, actual puntero del campeonato, en el estadio Monumental.

El último duelo del Muñeco como DT millonario se dio el 13 de noviembre de 2022, en ocasión del triunfo 4-0 ante Betis en Mendoza, en un amistoso previo al Mundial de Qatar. Desde entonces, vivió más de un año de descanso, cerca de sus seres queridos, y se embarcó en la aventura en el Al Ittihad de Arabia Saudita, que no terminó bien, dado que tuvo cortocircuitos con Karim Benzema, sufrió una racha de lesiones y no logró darle la identidad deseada al equipo.

Su retorno será con el cuerpo técnico de siempre: sus asistentes Matías Biscay, Hernán Buján, el profe Pablo Dolce, y Mariano Barnao, entre otros colaboradores. Además de lo que depara el torneo local, en el que la Banda suma 13 puntos, a cinco del líder Huracán, se halla en octavos de final de la Libertadores (se probará ante el duro Talleres de Córdoba), y el DT se convirtió en un especialista de los duelos de mata-mata. De hecho, eliminó en cinco oportunidades a Boca en choques de eliminación directa. De avanzar, además, el Millonario a definirá siempre de local.

Marcelo Gallardo se despide de los aficionados de River Plate tras finalizar el último partido local como DT del club el 16 de octubre de 2022 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Su último duelo oficial fue en la victoria por 2 a 1 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda en el marco de la jornada final de la Liga Profesional 2022. Durante sus más de 8 años al frente del equipo de Núñez comandó a River Plate en 424 partidos, cosechando 228 victorias, 111 empates y sólo 85 derrotas. De este modo cosechó 795 puntos sobre 1272 (un 62.5 por ciento de efectividad). Además, sus elencos marcaron 756 goles y recibieron 366.

Más allá de dejar una huella imborrable dentro de la institución, llevando adelante una verdadera revolución, su gestión también se vio marcada por los títulos. En total sumó 14 estrellas: tres Copas Argentina, dos Supercopas argentina (en la primera se impuso a su clásico rival en Mendoza), dos Copas Libertadores (en ambas eliminó al Xeneize), una Copa Sudamericana (también dejó en el camino a los de La Ribera), tres Recopas Sudamericanas, una Suruga Bank, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

Producto de sus 14 títulos, el oriundo de Merlo se convirtió en el entrenador más ganador de la historia de la institución. Aventaja por cinco a Ramón Díaz, su más inmediato perseguidor. Un escalón por detrás aparecen José Minella (8), Ángel Labruna (6), Renato Cesarini (6) y Emérico Hirschi (6). Si se desglosan estos títulos, el DT ostenta 7 del ámbito local y 7 en el plano internacional.

También es el más triunfador en un mismo club, con cinco más que Carlos Bianchi en Boca Juniors, y el más laureado con un mismo club argentino junto a Ángel Labruna si se contabilizan sus etapas como jugador y entrenador, con 22. Con la banda roja cruzada en el pecho levantó el Torneo Apertura 1993, el Torneo Apertura 1994, la Copa Libertadores 1996, el Torneo Apertura 1996, el Torneo Clausura 1997, Torneo Apertura 1997, Supercopa 1997 y Torneo Clausura 2004.

Durante su estadía como estratega del Millonario, Napoleón utilizó 122 futbolistas, siendo el polifuncional defensor Milton Casco el que lideró el ranking de presencias en su ciclo con 231 presencias. Un escalón por debajo quedaron Leonardo Ponzio, actual integrante de la secretaría técnica, (213) y Franco Armani (209).

De esta manera, el estadio Monumental vivirá una jornada especial cuando el fin de semana del 11 de agosto reciba al líder Huracán con uno de sus máximos ídolos nuevamente sentado en el banco de suplentes. Los de Núñez, tras la inesperada eliminación en la Copa Argentina a manos de Temperley, tienen dos grandes objetivos para lo que resta del año. Uno es retener el título de la Liga Profesional, donde luego de ocho jornadas figura en el noveno lugar con 13 unidades, cinco menos que el líder Huracán.

No obstante, el gran anhelo de todos es levantar la quinta Copa Libertadores. Luego de quedarse con el primer puesto del Grupo H (superó a Nacional de Uruguay, Libertad de Paraguay y Deportivo Táchira de Venezuela), el Millonario enfrentará a Talleres de Córdoba por los octavos de final. La ida será el miércoles 14 de agosto en el Kempes, mientras que la vuelta se llevará adelante el miércoles 21 en el Monumental.