Actuó en el capítulo más sangriento de Game of Thrones, ganó el oro en París 2024 y marcó un récord olímpico en natación

Daniel Wiffen en la ceremonia de premiación de los Juegos Olímpicos de París tras ganar con récord los 800 metros libres en natación (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La natación es uno de los grandes atractivos en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el que ya se han batido récords, como el que consiguió quebrar el irlandés Daniel Wiffen, quien se impuso en la final de los 800 metros libres y se convirtió en el primer nadador varón en lograr la medalla de oro en su país.

El nuevo héroe irlandés, de 23 años, logró la hazaña en la piscina de París y además estableció un nuevo récord olímpico, al concluir la prueba en 7:38.19 minutos, superando por casi tres segundos la marca previa, en posesión del ucraniano Mykhailo Romachuk, quien la había establecido en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El camino hacia la indiscutible victoria de Wiffen estuvo lleno de emoción y tensión, ya que hasta los últimos dos largos de la piscina, la batalla por el oro fue intensa. Competía codo a codo contra el italiano Gregorio Paltrinieri, quien ganó la plata en Tokio, y el estadounidense Bobby Finke, primer y hasta ese momento único campeón olímpico de la prueba. Sin embargo, en los últimos 100 metros, el nadador irlandés tomó la delantera definitiva, dejando atrás a Paltrinieri, quien no pudo mantener la ventaja.

Wiffen, vigente campeón mundial, celebró con emoción en lo más alto del podio y su victoria trascendió a los grandes medios del mundo, ya que el deportista olímpico tuvo un paso actoral hace 10 años en una de las series más vistas. Daniel participó en una escena del episodio “Las lluvias de Castamere”, uno de los más sangrientos de la saga Game of Thrones, que impactó profundamente a sus seguidores con la infame masacre conocida como la “Boda Roja”.

El nadador irlandés Daniel Wiffen, abajo a la derecha, en el capítulo de la popular serie Game of Thrones (captura HBO)

Aunque su presente está fuertemente ligado al éxito deportivo, la trayectoria de Wiffen incluye un pasado interesante en la actuación, en particular con su participación en la serie Juego de Tronos (HBO). Siendo un adolescente, formó parte del casting como uno de los numerosos extras necesarios para rodar la Boda Roja, donde su hermana, Elizabeth Wiffen, tuvo un papel destacado como Neyela Frey, una de las nietas del temido Lord Walder Frey.

“Realmente no sabía nada de Game of Thrones cuando era más joven. Mis padres no me dejaban verla, pero supongo que mi padre lo veía todo el tiempo, y luego mi hermana Elizabeth logró un papel muy bueno”, recordó el joven nadador en declaraciones publicadas por el diario Marca.

El actor que participó en ese icónico episodio, con un papel secundario, se consagró en el evento más importante a nivel deportivo y ya es un orgullo para su nación. Es que con su logro en París, la natación irlandesa ha alcanzado la cima por primera vez en unos Juegos Olímpicos.

El triunfo de Wiffen representa el primer oro olímpico de Irlanda en cualquier deporte desde que Stephen Martin y Jimmy Kirkwood consiguieran medallas en Seúl 1988. Además, es el primer oro individual irlandés desde que Mary Peters ganara en pentatlón durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich.

El campeón olímpico Daniel Wiffen celebra la medalla dorada en París junto a sus rivales Bobby Finke (EE.UU) y Gregorio Paltrinieri (Italia)(REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Entrenado en Loughborough, un prestigioso centro de entrenamiento, Wiffen ha demostrado que su dedicación y esfuerzo trascienden más allá de la pantalla chica, manifestándose en una disciplina rígida en el deporte olímpico. Este exitoso capítulo en los Juegos de París 2024 no solo pone a Irlanda en el mapa del éxito deportivo, sino que también cuenta una historia personal única de superación y versatilidad.

La hazaña de Daniel Wiffen no ha pasado desapercibida en la Villa Olímpica, donde su pasado como actor ha generado curiosidad y notable atención. Según testimonios recogidos por los medios, la historia de su transición de la actuación a la natación competitiva ha sido motivo de conversaciones e inspiración para muchos, fortaleciendo aún más la narrativa de que la dedicación y el trabajo duro pueden abrir múltiples caminos hacia el éxito.

El medallista de oro, el irlandés Daniel Wiffen, celebra tras ganar y establecer un nuevo récord olímpico en los 800 metros libres masculinos durante la Juegos Olímpicos de París en la piscina de La Defense, Naterre (REUTERS/Ueslei Marcelino)