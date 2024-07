El explosivo posteo de Di María ante las versiones de que rechazó la invitación para ser homenajeado por Rosario Central

Fideo alza la Copa Améria tras su último partido con la selección argentina (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Ángel Di María vive en estado de homenaje permanente tras haberse retirado de la selección argentina con otro título en sus manos: la Copa América de Estados Unidos, luego de vencer a Colombia por 1 a 0 en Miami. El delantero, de 36 años, pasa unos días de descanso en Argentina, luego de decidir continuar un año más en el Benfica de Portugal, aunque todavía no es oficial el acuerdo. Sin embargo, una versión lo empujó a realizar un explosivo posteo en sus redes sociales.

Vale recordar que Fideo tenía intenciones de regresar a Rosario Central, el club que lo formó y del cual es hincha, aunque sea por seis meses, para darse el gusto de una segunda etapa. Sin embargo, las amenazas que sufrió tanto él como su familia aparentemente lo llevaron a tomar la decisión de seguir en el club luso. La definición llegó horas antes de la final del certamen continental, cuando en Rosario se había generado nuevamente efervescencia por la chance del regreso del hijo pródigo.

Pues bien, en ese contexto, Di María mostró su enojo en a través de su historia de Instagram a raíz de una información que declaró errónea. El artículo del sitio Info Canaya que compartió rezaba que Giovani Lo Celso será homenajeado por el club este viernes antes del duelo ante Sarmiento, por la sexta fecha de la Liga Profesional, y que Fideo “no aceptó la invitación”.

“Ángel Di María se encuentra en la ciudad desde hace algunos días y también fue invitado por la Comisión Directiva para que se haga presente en el Gigante, pero respondió que no podrá asistir”, reza el texto que fastidió al campeón del mundo, que respondió con dureza.

El posteo de Fideo

“Qué manera de hacer campaña en contra mía. Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva. Gracias”, subrayó el ex Real Madrid y PSG.

Se trata de una situación que sacó a Fideo del lindo momento que atraviesa, y que puede extenderse hasta septiembre, cuando Argentina se mida ante Chile por las Eliminatorias, probablemente en el estadio Monumental. “No sé cómo será exactamente, pero querían hacerle un partido despedida acá. La idea es buenísima, se lo merece él y la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa América. A mí me gustaría y a Ángel también. Si eso se arma, va a venir encantado porque la gente lo quiere saludar y se lo merecen todos”, adelantó Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, en diálogo con Radio La Red.

Lo que está en debate es si Lionel Scaloni lo tendrá en cuenta para jugar unos minutos en el próximo compromiso camino al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá de 2026. Se especula con que sea titular y al minuto 11 (en honor a su emblemático dorsal) sea reemplazado por un compañero.