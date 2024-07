Bielsa habló tras su explosiva conferencia de prensa en la Copa América: “Todo lo que dije es cierto y verificable”

Marcelo Bielsa da indicaciones en el partido por el tercer puesto de la Copa América entre Uruguay y Canadá (AFP)

Uruguay se quedó con el tercer puesto de la Copa América luego de vencer en los penales a Canadá en Charlotte y Marcelo Bielsa expresó sus sensaciones tras el resultado en el certamen continental, evitó responder sobre su continuidad en la Celeste, valoró el trabajo de Luis Suárez y se refirió a sus críticas a la organización en la conferencia de prensa posterior a las semifinales frente a Colombia.

“No fue una buena actuación. El empate fue, en el mejor de los casos, apenas merecido. Creo que de algún modo la valoración del entrenador rival de privilegiar frescura física fue más exitoso de lo que yo intenté. El trámite tuvo altibajos, las ocasiones generadas por un equipo y otro fueron similares, pero lo concreto es que nosotros no jugamos bien”, analizó el técnico argentino luego del encuentro ante Canadá, que finalizó empatado 2-2 y se definió a favor de los charrúas en los penales.

Uno de los momentos en que se vio alterada la calma de Bielsa fue cuando un periodista le preguntó si después de la Copa América continuaría como entrenador de la selección uruguaya. “No entiendo una pregunta traída de los pelos en estos momentos. No le respondo porque ignoro el origen de por qué usted hace esa pregunta”, sentenció el Loco.

Por otro lado, el rosarino destacó el rendimiento de Luis Suárez, quien marcó el gol del empate que llevó a su equipo a los penales. “El nivel que mostró en los minutos que jugó, el nivel en los entrenamientos y el nivel físico, no lo posicionan lejos de aspirar a compartir titularidad como centro atacante. Está en condiciones de competir legítimamente por el puesto. Su segundo tiempo fue una actuación satisfactoria desde mi punto de vista. Además del gol participó en encabezar algunos ataques y generar situaciones. Nunca lo había dirigido y confirma una imagen de jugador superior, un gran compañero y fue para todos nosotros un apoyo enorme”, valoró.

Marcelo Bielsa antes del partido por el tercer y cuarto puesto ante Canadá (Jim Dedmon-USA TODAY Sports)

Por último, acerca de la escandalosa conferencia de prensa posterior a la derrota con Colombia, Bielsa dijo que no habló con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y ratificó que sus dichos fueron analizados previamente y que sus afirmaciones son ciertas y verificables.

“No sé cuáles han sido las repercusiones. Es probable que se ponga en duda esto que digo, pero hace años que dejé de leer lo que se publica sobre mí o sobre lo que yo digo. Nada de lo que yo dije no puede ser interpretado como no cierto. El que se exalta pierde parte de la razón, pero revisé mentalmente lo que dije y son ciertas. No son discutibles. Cuando uno se expresa con rotundidad es muy difícil no interpretar al que habla como un vanidoso y ególatra. Si eso que dije no es cierto, sería una vergüenza de mi parte. Todo lo que dije es cierto y es verificable, demostrable”, cerró.

OTRAS FRASES DE MARCELO BIELSA TRAS EL TERCER PUESTO DE URUGUAY EN LA COPA AMÉRICA:

- “Uruguay es uno de los tres mejores equipos de la competencia y considerando que el torneo involucra a Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica, estar entre los tres primeros es merecido y permite ser optimista. Como una autocrítica vinculada con mi gestión, deberíamos haber jugado mejor con continuidad, aunque fueron pocos los equipos que jugaron bien. Lograr que los jugadores uruguayos estuvieran cerca de su mejor nivel, no conseguí eso. Podríamos haber jugado un poco mejor de lo que jugamos”.

- “Hasta el partido de hoy, Uruguay corrió más que todos los rivales y los equipos que participaron del torneo, es una realidad. Uruguay es uno de los equipos que más necesitan correr por el estilo que yo propongo. No puedo ir en contra de lo que siento y creo, pero en este partido en particular sí note que hubo errores de cálculos de mi parte porque los rivales estaban más frescos y en momentos del partido nos superaron, siendo que nuestras individualidades eran mejor que las de ellos”.

- “La suerte se confunde con la pericia. Que la pelota haya entrado o no puede ser suerte o calidad. La suerte normalmente se vuelca hacia el equipo que más trabaja o más se esfuerza. Creo que a nosotros no nos faltó suerte y lo que conseguimos fue merecido. El partido de Colombia lo podíamos haber empatado”.