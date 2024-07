El humilde comentario de Roger Federer al hablar sobre Djokovic y sus grandes rivales que siguen en actividad

Novak Djokovic y Roger Federer sobre el césped de Wimbledon (Reuters/Hannah Mckay)

En medio de una entrevista en la que repasó sus últimos días como tenista profesional y habló del legado de su notable carrera, Roger Federer recordó a sus grandes rivales de época y expresó un sincero deseo para Novak Djokovic.

“Ojalá Novak pueda seguir aplastando todos los récords”, manifestó el suizo en una charla con el podcast What Now? with Trevor Noahel que dio en el marco de la presentación de su documental recientemente estrenado “Federer: los últimos doce días”.

Lo dijo cuando fue consultado sobre las relación entre jugadores y sus rivalidades, y en su respuesta el ex tenista de 42 años también anheló que Andy Murray “pueda jugar tanto como su cadera se lo permita” y que Rafael Nadal “pueda ganar tanto como sea posible”.

Las expresiones de deseo se dieron casi al mismo tiempo en el que Djokovic alcanzó un récord de Federer. Nole hizo su debut en Wimbledon con victoria ante el checo Vit Kopriva (6-1, 6-2 y 6-2) en la búsqueda de su octava coronación en la Catedral. Con este triunfo alcanzó 19 veces la segunda ronda sobre el césped de Londres, una particular estadística en la Era Abierta que ahora comparte con el suizo.

En el documental que salió a la luz recientemente, Federer elogió al actual número 2 del ranking mundial, aunque reconoció que en los primeros enfrentamientos no creía que su rival iba a llegar tan lejos. Ambos se enfrentaron en 50 ocasiones (27 victorias para el serbio contra 23 del suizo) a lo largo de sus carreras.

“Lo enfrenté por primera vez en Mónaco 2006, donde salí de la cancha y pensé: ‘Sí, es bueno’”, consideró. Sin embargo, admitió que no estaba totalmente convencido en ese momento: “Creo que no le di el respeto que merecía por sus fallas técnicas. Sentí que tenía una agarre de derecha extremo, aunque su revés no era tan fluido como hoy en día. Después él ignoró grandiosamente esas cosas y se convirtió en un monstruoso e increíble jugador”.

Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer en la cita que significó el adiós de la competencia para el suizo (Reuters/Andrew Boyers)

Roger también habló sobre el rechazo inicial que recibió Nole por parte de los fanáticos y supuso que tuvieron relación con el hecho de haber irrumpido en su rivalidad con Nadal. “Supongo que los fanáticos míos y de Rafa los consideraban un aguafiestas. Había mucho amor ahí, entonces al aparecer probablemente mucha gente pensó: ‘Mira, no necesitamos un tercero. Estamos feliz con Roger y Rafa’”, expresó.

El helvético además reconoció que algunos de sus propios fanáticos no querían a Djokovic porque pensaban que lo hacía más fácil para él. “Después Novak apareció con su personalidad fuerte y su asombroso deseo de ganar a cualquier costo”, señaló para luego reflexionar sobre la evolución como persona. “Ha sido un poco incomprendido. Miro hacia atrás y veo en el hombre que se ha convertido. Si le saco su juego, ¿Quién es? ¿Cuáles son sus valores? Sé que le importa mucho su familia”, concluyó.

En la entrevista que se publicó ayer, Federer por último habló sobre lo que significó el adiós a la competencia: “Jugué 1.526 partidos. Estoy tan aliviado de no tener que pasar por ello más. Es decir, fue divertido, pero especialmente hacia el final, recuerdo los calentamientos, los descansos y las vueltas a calentar para salir a jugar un partido. Fue un esfuerzo monumental. Ahora dices: ‘¿Qué es tan importante? Es solo tenis’. Sí, es solo tenis, pero es tu vida y has intentado hacerlo lo mejor posible frente a la gente. Ahora, realmente me siento aliviado y veo a cualquier atleta o cualquier persona que da su máximo nivel que tiene todos mis respetos”.