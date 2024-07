Garnacho cumple 20 años: del insólito incidente en el primer llamado a la Selección al momento en el que temieron que elegiría a España

Alejandro Garnacho choca las palmas con Ángel Di María, capitán contra Perú (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hijo de un español (Álex) y de una argentina (Patricia Ferreyra Fernández), ya contaba con presencias con la selección ibérica Sub 18 antes de que el departamento de scouting de la AFA señalara a Alejandro Garnacho como un diamante en bruto y que Lionel Scaloni lo citara directamente a la selección argentina Mayor en 2022 para ver su comportamiento y sus cualidades desde cerca, que sintiera el ambiente y hasta se retratara junto a Lionel Messi, un imán ineludible como elemento de seducción.

“Los sueños realmente se hacen realidad”, escribió entonces en su cuenta de Instagram, como epígrafe de la foto cumbre, más allá de que su espejo sea Cristiano Ronaldo, de quien fue compañero en el United. Pasaron más de dos años de aquel momento, y el Bichito dejó de ser una promesa para transformarse en una realidad, una de las “balas de plata” de la próxima generación del mundo del fútbol. Es que, a pesar del vértigo que lleva su carrera, este lunes 1° de julio cumple 20 años.

Y lo hace concentrado con la Albiceleste, con el objetivo puesto en la Copa América, y sin poder estar full time con su pareja Eva García y su pequeño hijo Enzo. El extremo del Manchester United, tan veloz e indescifrable como inconstante, viene de disputar su primer partido como titular en un certamen tan importante como el continental. Regaló destellos de su desequilibrio, sobre todo en el inicio de la victoria 2-0 ante Perú por la tercera fecha del Grupo A. Ya más asentado en la dinámica del grupo, recibió el aliento de Ángel Di María (capitán ante la ausencia de Messi por lesión), y el respaldo en el banco del líder máximo cuando fue reemplazado por Nicolás González a los 20 minutos del segundo tiempo.

El posteo de Garnacho dedicado a Messi

Dicha imagen del ídolo y la promesa cada vez más preponderante fue compartida por el juvenil en una historia de Instagram a la que no le colocó texto. Su mensaje se limitó al emoji de una corona, ubicando en el trono de este deporte al astro del Inter Miami. Toda una declaración teniendo en cuenta su admiración por CR7.

Son señales de su integración a un plantel consolidado, de fuertes personalidades y egos ensamblados por los colores y una sintonía que terminó de armonizarse en la Copa América 2019. Aunque para ello debió subir todos los escalones lógicos; la luz de su talento no le permitió saltarse ninguno.

Como símbolo de su desembarco, al igual que las otras promesas citadas para aquella ventana de marzo de 2022 (como Nicolás Paz, por citar otro nombre), debió atravesar el “bautismo” en la concentración: se vio obligado a subirse a una silla para entonar una canción de Ozuna, o al menos intentarlo. Se trata de una práctica muy común en los planteles europeos, cuando llega una incorporación.

Aquella aventura no estuvo desprovista de algún contratiempo. “Lo pidieron para jugar contra Venezuela y había que sacarle el pasaporte. Vino con un permiso de menor con el que no sé cómo hicieron para sacarlo de Inglaterra. ¿Sabés lo que era eso? Mal redactado, todo. Fuimos al aeropuerto donde te hacen el pasaporte en una hora y nos dijeron ‘esto no va’. Yo le avisé a él: ‘Esto se tendría que haber hecho de otra forma, tu viejo debió hacerlo mejor’, y él me miraba. Me preguntó: ‘¿Por qué mi viejo? Mi mamá y mi papá están comiendo pizza en la calle Corrientes. Vinieron de visita’. Lo llamé al padre y le dije ‘dejá de comer que tenemos que hacer el pasaporte de forma urgente’”, relató Omar Souto, histórico gerente de selecciones nacionales, sobre el obstáculo salvado.

“Le enseñaron a tomar mate y salió todo bien. Ya está adaptado al grupo”, concluyó en una entrevista con TNT Sports. Aquella intervención express incluyó también el glosario de insultos y palabras típicas argentinas, más allá de la herencia que traía por parte de su familia materna.

Claro que a su regreso a Manchester -que le pagó 420.000 euros al Atlético de Madrid por su ficha- tras esa primera experiencia su crecimiento resultó exponencial. Ganó rodaje, hizo honor a las oportunidades e irrumpió con una fuerza impensada. Volvió a vestirse de albiceleste en el torneo Maurice Revello (ex Esperanzas de Toulón), entró en la prelista de la Selección para el Mundial de Qatar, pero no pasó el corte definitivo de 26 futbolistas. Y, si bien existieron especulaciones sobre sus chances ante las bajas de último momento de Nicolás González y Joaquín Correa, esas plazas fueron para Ángel Correa, un histórico del ciclo Scaloni que ahora se quedó afuera de la Copa América, y Thiago Almada.

Tal vez, en ese instante, se dio el principal momento de zozobra pensando en su futuro. “El miedo era que España lo llevara al Mundial”, señaló alguien desde la AFA con conocimiento de causa. Encima, ante la noticia de que no era elegido para la excursión a Doha, cometió un pecado de juventud: en redes sociales le dio “me gusta” a una respuesta de un tuit en apoyo a Almada. “No convocaron a Garnacho porque es español”, manifestó el mensaje del usuario @cabifyyy que likeó el futbolista. Acto seguido, publicó una imagen de un festejo suyo con el United, en el que exhibió su casaca con el dorsal hacia adelante, al mejor estilo Cristiano. Sin embargo, Luis Enrique tampoco lo citó. Y a lo largo del camino de Argentina en Qatar volvió a apoyar a su patria adoptiva.

“Nací en Madrid, pero mi madre es argentina, al igual que toda su familia, y es un honor poder representar a Argentina, igual que lo fue en su momento representar a España”, supo declarar. A lo largo de este tiempo tuvo muy cerca a un embajador campeón del mundo: su compañero Lisandro Martínez. El defensor lo “adoptó”; si hasta en los guiños virtuales lo llama “hermanito”.

La primera foto del capitán de la Albiceleste con el Bichito

Pero ese apego al ex zaguero de Defensa y Justicia y su timidez, más allá de su actitud extrovertida dentro del campo de juego, fueron aflojándose con las excursiones a Argentina o a las convocatorias a la Selección en el país que oficiara de sede. “Éstos hacen hablar a cualquiera”, planteó la misma fuente con ancla en Ezeiza, en relación a los referentes y comandantes del grupo, que fueron abriéndole puertas para que se sintiera cómodo.

“Es un fenómeno, tiene todo para ser un jugador importante”, advierten quienes conocen los rincones del hogar de la Selección, donde está tomando un curso acelerado de mística.