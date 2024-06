La particular historia del panelista televisivo que celebró el cumpleaños de Messi junto a él y qué piensa del próximo Mundial

Cristóbal Soria en una fotos promocionales de un programa español

Cristóbal Soria no es periodista ni quiere que lo llamen periodista. Apodado “El tío”, forma parte del programa televisivo español El Chiringuito de Jugones porque el destino, o su cercanía con el fútbol, lo puso allí. Nació en Sevilla y el próximo miércoles cumplirá 55 años. Fue árbitro asistente en el Ascenso español durante catorce años y delegado de campo, primero del Recreativo de Huelva y luego del Sevilla -el club de sus amores- entre 2000 y 2011, tiempos exitosos para el club en los que lo acusaban de tirar las pelotas al campo cuando el equipo iba ganando. A eso lo aprendió, según cuentan quienes lo conocen, de cuando Carlos Bilardo fue el director técnico del equipo español, primero en 1992-93 y luego en 1996-97. Como delegado del Sevilla celebró la obtención de las dos primeras Copa de la UEFA para ese club, en 2006 y 2007 (la ganó siete veces en total y es el más ganador de esa competencia).

Hoy Soria comenta partidos de fútbol y forma parte del equipo de El Chiringuito, el programa de fútbol más visto en la televisión española. Se hizo muy conocido en su país especialmente porque tomó un rol muy proMessi y proBarcelona en la vieja dicotomía con el Real Madrid y Cristiano Ronaldo.

A partir de su condición de messista acérrimo, juega fuerte como anti madridista en el popular ciclo televisivo, al punto de que llegó a hacer una canción en contra del delantero portugués. “Dónde está CR7, CR7 dónde está”, dice una parte de la letra, luego adoptada en las tribunas españolas. Antes (entre 2011 y 2013) había trabajado en Futboleros, un programa de debate de Marca TV, una “tertulia” para los españoles. Luego formó parte de los programas “Tiki-Taka” en Energy y “La goleada” de 13TV, escala previa a su desembarco en El Chiringuito.

En los últimos días tomó notoriedad en Argentina porque viajó especialmente desde España a Nueva York para asistir el lunes al cumpleaños 37 de Messi, con quien se asomó desde un balcón para saludar a los hinchas argentinos que le hicieron llegar todo su amor a Messi en la puerta del hotel Hilton Short Hills, la concentración del seleccionado campeón del mundo en Nueva Jersey en la antesala de la agónica victoria del martes ante Chile por 1 a 0.

Soria también fue a visitar a Messi cuando el jugador estuvo en el PSG, en Francia

“El encuentro con Leo fue emotivo, emocionante, lleno de pasión y de entrega por ambas partes. Esa cara de felicidad de Leo cuando se asomó al balcón lo resume todo”, afirma desde Caracas, adonde arbitró un partido de Las Estrellas de la Liga Monumental, similar a la Kings League española pero en Venezuela. Este domingo también dirigirá la final de esa Liga, pero con “la esperanza de regresar a Estados Unidos para ver a Leo en Miami en otra final”, en alusión al choque decisivo de la Copa América que se jugará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium.

“El vínculo con Leo traspasa todo lo profesional. Ya son vínculos emocionales, de amistad. Comenzó como un vínculo profesional y con el paso de los años se fue transformando en cercanía y pasión, ¿no?”, se pregunta, en diálogo con Infobae desde Venezuela.

Un sector de la prensa argentina le apuntó a Soria: las críticas fueron por haber salido al balcón junto a Messi cuando el cumpleaños era del capitán argentino. “Respeto las opiniones de todo el mundo y no quiero generar ninguna polémica. Creo que fue un momento maravilloso para todos los amantes del fútbol, no solamente para los argentinos y los messiánicos. Allí abajo había más de tres mil personas con una cara de felicidad total. Gente llorando, gente abrazándose porque habían visto a Leo Messi y prefiero quedarme con eso. Las interpretaciones que quiera hacer cada uno son libres y yo no voy a entrar a juzgarlas ni a entrar en ningún tipo de polémica. Sigo de resaca emocional, y no voy a dejar que nada enturbie ese momento maravilloso para mis retinas”, respondió “El tío”.

“¿Se puede saber de qué temas hablaste con Messi?”, le preguntamos. Y él respondió: “Estuvimos charlando del partido de Argentina ante Canadá, del que iban a jugar al día siguiente con Chile y del camino de Argentina hasta una posible y deseada final. También del partido de Uruguay con Panamá. Que Uruguay está fuerte, que va a ser un rival duro. Y que Panamá dejó una buena impresión pese a la derrota. Estuvimos hablando del partido que Venezuela le ganó a Ecuador, del posible choque de Argentina en cuartos contra Venezuela y del muy buen trabajo del Bocha Batista en la Vinotinto. Hicimos un repaso de todo: de su familia, de sus niños, de los míos también. Fue una charla entre dos amigos que hablamos y nos vemos con relativa frecuencia”, repasó Soria, quien fue árbitro en la Segunda División B de España.

Son días agitados para él: desde que acompañó a Messi en su cumpleaños, el teléfono le explota de mensajes, especialmente de periodistas de todo el mundo que lo quieren entrevistar.

-Messi no descartó hace poco la chance de jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Fue la primera vez que dejó abierta esa puerta. ¿Qué sensación tenés?

-Mi sensación es que en el Mundial del 26, aunque todavía esté muy lejos, veremos a Su Santidad nuevamente con el diez en la espalda de la camiseta argentina y el brazalete de capitán. Pero insisto en que esto es sólo una sensación que tengo yo.

Messi en la ventana con Soria

Se le pide a Soria que cuente la anécdota que más recuerda con el capitán de Argentina. “Las anécdotas con Leo son muchas. No sería capaz de quedarme con una sola. Pero creo que lo del otro día traspasa cualquier anécdota. Creo que ver la cara de felicidad de las 3.000 personas que hubo allí en la puerta del hotel, esas lágrimas y esa torta que Leo quiso compartir con todos los allí presentes, fue muy fuerte. La gente no se la comía, se la guardaba y la quería tener de recuerdo, eso me llamó muchísimo la atención. Y la cara de felicidad de Leo cuando salió al balcón es un recuerdo que me va a quedar para toda la vida”, responde, emocionado y en un rictus de felicidad que se transmite.

Para Soria, el hecho de haber ganado el Mundial de Qatar 2022 con Argentina modificó por completo la vida de Messi, lo transformó en un ser decididamente feliz. “Leo tiene una frase que dice que ‘el Mundial lo repateó todo’. Esa frase es muy suya. ‘El Mundial lo repateó todo’. La realidad es que nos hizo felices a todos. No solo a Leo y a los argentinos. A todo el planeta fútbol nos hizo muy felices ver a Leo levantar esa Copa al cielo de Qatar”, afirma con tono poético, antes de pedir disculpas porque lo esperan para una reunión organizativa de su tarea arbitral.