La lupa sobre el gol de Lautaro Martínez con el que Argentina derrotó a Chile: por qué Lo Celso y De Paul estaban habilitados

Copa América 2024 - Chile vs Argentina - Gol de Argentina

Minuto 87 del duelo entre Argentina y Chile por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. El campeón defensor empujaba, pero no lograba quebrar la resistencia de La Roja. Segundos antes, Lionel Messi había estado cerca de vulnerar a Claudio Bravo con un intento olímpico, pero su ex compañero en el Barcelona había rechazado al córner. El capitán, de flamantes 37 años, volvió a hacerse cargo del centro, que envió al corazón del área. Allí, Cuti Romero intentó una pirueta, pero la pelota dio en la espalda de Lisandro Martínez, quien la terminó bajando. Gio Lo Celso, casi en la línea del arco, ensayó una mediavuelta que rebotó en el arquero. Allí surgió el ingresado Lautaro Martínez, que infló la red con furia: 1-0 y clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final, aunque con suspenso...

Es que el árbitro Andrés Matonte se llevó la mano al oído ante las protestas de Chile, indicando que la acción estaba siendo revisada por Carlos Orbe, el ecuatoriano a cargo del VAR. Tras varios minutos de incertidumbre, resultó convalidado. Ahora bien, ¿qué observó al detalle la tecnología? La posición de Lo Celso en los dos momentos en que queda en zona de fuego, y también la de De Paul junto al palo en la definición.

Cuando impacta el esférico en primera instancia, solo el VAR simplicado puede certificar con precisión si el ex Central estaba offside. Con el sistema utilizado en la Copa América es muy complejo chequearlo, aunque parece habilitado. Luego, cuando convierte Martínez, el hombre del Tottenham sí se halla en fuera de juego, tendido en el piso, detrás del defensor. Lo mismo De Paul, parado junto al primer palo, pero sin intención de participar.

Copa América 2024 - Chile vs Argentina - Resumen del partido

No obstante, estar en posición en fuera no implica cometer infracción, salvo que el futbolista interfiera en la secuencia o por cercanía complique la visión o la intervención del guardameta, cosa que no ocurre. Si el VAR hubiera pensado que estaban inhabilitados, como no es una jugada factual, tendría que haber invitado al árbitro a que decidiera yendo a revisar a la pantalla. Pero compartió la decisión de Matonte.

¿Hubo más controversias? Tres fueron las más marcadas. Primero, Dávila reclamó un codazo de Cuti Romero dentro del área. Sin embargo, se trató de un movimiento natural el del central para impulsarse, por eso fue correcta la decisión del juez, que dejó pasar muchas faltas y eso le complicó la conducción.

Luego, Di María pidió un penal por una infracción en el complemento, tras un desborde por izquierda. En efecto, la falta existió, pero fue afuera del área. En consecuencia, el VAR no pudo participar; fue responsabilidad de Matonte no haberla advertida. También la Roja se quejó por un pisotón de De Paul a Suazo, aunque fue después de una arremetida del argentino, que no pudo frenarse ante su adversario en el suelo.