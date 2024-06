Las imágenes del impresionante banderazo de miles de hinchas argentinos en Times Square antes del partido contra Chile por la Copa América

Este lunes más de dos mil hinchas argentinos realizaron un conmovedor banderazo en Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York para apoyar en la previa al partido contra Chile por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. En la avenida 7 resultó impresionante la marea de hinchas de nuestro país y de otros lugares de Latinoamérica que adoran a Lionel Messi y se pusieron la camiseta de Argentina (especialmente la N° 10 del capitán) para alentar al seleccionado y cantarle el feliz cumpleaños a Leo.

El fenómeno detrás del elenco campeón del mundo se inició en Atlanta se llenó el Mercedes-Benz Stadium y había 80 mil personas. De ellas, cerca de 25 mil eran argentinos. El resto apoyó a Argentina y el grueso estuvo compuesto por centroamericanos y de otros países que aman a Messi. Guatemaltecos, hondureños, puertorriqueños, salvadoreños, peruanos y mexicanos.

El amor por el equipo campeón del mundo y Messi supera las fronteras al punto que un mexicano estaba con la camiseta de argentino y, ante la pregunta sobre un hipotético cruce contra Argentina en el certamen, dijo que quería que gane la Albiceleste. “Mi equipo es Argentina y Messi”, aseguró el azteca en una entrevista radial en La Red.

La movilización de los hinchas es pacífica, pero cabe destacar que la policía local no le permitió a la gente subirse a la tradicional escalinata roja de Times Square. La explosión popular se hizo sentir en el corazón de la Gran Manzana. La ciudad neoyorquina será sede del encuentro por la segunda fecha del Grupo A del torneo donde la Argentina defiende el título.

El clima que se vivió fue impresionante y al canto de “el que no salta es un inglés”, los fanáticos no pararon de cantar. “Dale, dale, Selección, hoy te vinimos alentar, para ser campeón hoy hay que cantar”. O el clásico “olé, olé, olé, ola, soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar”, revoleando banderas y camisetas. Y no faltó el himno “Muchachos”, que se hizo conocido durante el último Mundial.

Este encuentro emula los que se hicieron en Qatar durante el último Mundial. Cabe recordar que en la pasada Copa América disputada en Brasil y que ganó la selección argentina, se hizo bajo las restricciones de la pandemia de COVID-19 y no pudo verse el fenómeno popular que explotó en el certamen ecuménico realizado en Medio Oriente y que ganó la Albiceleste.

En este caso el público se congregó para brindar su apoyo al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en la previa al choque contra los chilenos que se disputará este martes en el MetLife Stadium, que tiene capacidad para 82.500 personas.

Antes del encuentro de los hinchas el entrenador Lionel Scaloni habló sobre el choque de mañana y avisó que ya tiene el equipo definido y que se lo comunicará a los jugadores terminado el entrenamiento.

La Argentina se impuso 2-0 a Canadá en su primer encuentro. En caso de que logre su segunda victoria en el certamen se clasificará a los cuartos de final. Chile viene de igualar sin goles en su debut ante Perú.

