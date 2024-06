Atento Scaloni: dos jugadores de la selección argentina se sometieron a estudios en el umbral de la Copa América

Germán Pezzella y Marcos Acuña, en la lupa de la Selección Argentina

La selección argentina calienta motores para lo que será el partido inaugural de la Copa América ante Canadá el próximo 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los dirigidos por Lionel Scaloni tienen la ilusión intacta de alcanzar el bicampeonato, algo que no logra el país desde las ediciones de 1991 y 1993, aunque el ítem más importante a confirmar en las próximas horas es el estado físico de algunos futbolistas que llegan entre algodones a la cita continental.

El propio Scaloni lo alertó en la conferencia de prensa brindada en los últimos días, en la cual se había referido a los motivos que lo llevaron a no citar a Paulo Dybala, pero también sobresalió la razón por la cual nominó a 29 nombres, en lugar de los 26 permitidos por la Conmebol: “En algunas posiciones estamos con algunas dudas con el físico de los chicos y por eso nos tomamos la posibilidad de traer algunos jugadores de más que nos pueden servir o hacer falta”.

Frente a esa declaración, el periodista Gastón Edul, cronista de la Selección para TyC Sports, informó cuáles son los dos futbolistas que son seguidos de cerca en medio de los entrenamientos diarios que se llevan a cabo en las instalaciones del Inter Miami. La mirada está puesta en la evolución de Germán Pezzella y Marcos Acuña, y debido a este último caso, se convocó a Valentín Barco en la prelista.

En el primer caso, el defensor de 32 años se efectuó estudios programados por una microfractura en uno de los dedos del pie derecho. La intención del cuerpo técnico es ver cómo evoluciona físicamente de ese inconveniente médico, que lo obligó a perderse los últimos partidos del Betis en la Liga de España. Su técnico en el cuadro Bético, Manuel Pellegrini, no había arrojado un panorama alentador a comienzos de mayo: “Es difícil saber qué va a suceder, tiene una fractura en el metatarsiano del dedo del pie, vamos a ver cómo evoluciona en estos días. A mí me parece que va a ser difícil, pero en esto nunca se sabe”.

En este sentido, Edul evitó firmar la presencia del zaguero central en la competición: “Si no tuviese nada físico, está 110% adentro de la Copa América por el lugar que tiene ganado, pero en la previa al Mundial de Qatar Scaloni cortó a Nicolás González y Joaquín Correa porque no los había visto óptimos”.

Germán Pezzella sufrió una lesión en el Betis sobre el final de la temporada (REUTERS/Agustin Marcarian)

De todos modos, la evolución del ex River hasta el momento está en los parámetros normales. El DT, por las dudas, tiene dos nombres a mano para reemplazarlo: Leonardo Balerdi y Lucas Martínez Quarta.

Por otro lado, el Huevo Acuña también es observado por distintas cuestiones físicas. El ex hombre de Racing y actual futbolista del Sevilla se perdió varios encuentros de la temporada por lesión, solo disputó 21 sobre 38 duelos en la Liga de España y cerró el curso con cuatro asistencias sumado a un gol ante el Granada por el certamen doméstico.

“Lo del traspaso no fueron rumores. El Sevilla tuvo una oferta importante que por cuestiones personales del presidente y Monchi no se cerró, y el afectado fui yo. Creo que no lo merecía porque habría entrado una buena plata”, acusó el campeón del mundo en charla con ABC sobre la chance trunca de un pase al Aston Villa. Su contrato vence a mitad de 2025 y, de no renovarlo, podría negociar su arribo a cualquier club para esa fecha a partir del 1° de enero próximo.

Ante este escenario, Lionel Scaloni le pone la lupa a Acuña para ver si se recupera a tiempo para afrontar la Copa América, algo parecido a lo que sucedió en el Mundial. “Sufrí mucho en la previa. Me lesioné en la pretemporada con Sevilla, me agarró pubalgia. Desde julio hasta que terminó el Mundial, más o menos, tenía que estar tirado 4/5 horas al día en una camilla. Siempre estaba infiltrándome en el club para que vean que estaba jugando y no quedar afuera de la lista”, relató el lateral izquierdo en septiembre pasado en charla con la TV Pública.

Marcos Acuña no tuvo mucha continuidad en la temporada

Ahora, el Gringo deberá escuchar a los especialistas y tomar una decisión. Si una de las bases de su equipo titular queda afuera, Valentín Barco tomará espacio en la consideración. En su primer semestre en Europa, el jugador del Brighton mostró sus aptitudes en los siete partidos disputados entre Premier League y FA Cup y ya tuvo rodaje en la Albiceleste durante la victoria 3-0 ante El Salvador en un amistoso jugado a fin de marzo. “Si Marcos Acuña está bien, va a la Copa América. Si no está bien... Por eso Barco está acá”, precisó Gastón Edul. Sería una verdadera sorpresa porque el juvenil jugó un puñado de minutos con la Celeste y Blanca.

A la espera de resolver estos interrogantes, la selección argentina se enfoca en lo que serán los dos amistosos preparatorios a la cita en los Estados Unidos. El domingo 9 de junio se medirá a Ecuador desde las 20 (hora argentina) en el estadio Soldier Field de Chicago, mientras que enfrentará el viernes 14 a Guatemala a partir de las 21 en el estadio FedEX Field de Washington DC.