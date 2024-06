“Todo es por amor”: la tierna declaración Tsitsipás sobre Badosa que levantó suspiros en el estadio tras su triunfo por Roland Garros

La declaración de amor de Tsitsipas a Badosa

Stéfanos Tsitsipás confirmó que es uno de los grandes candidatos a pelear por la corona en Roland Garros con la victoria ante el chino Zhang Zhizhen (6-3, 6-3 y 6-1) que lo depositó en octavos de final. Sin embargo, la figura del griego también despierta emociones por la reconciliación del vínculo que mantiene con la jugadora española Paula Badosa.

El griego había anunciado la separación semanas atrás, pero días antes del inicio del Abierto francés se volvieron a mostrar juntos y durante las primeras conferencias de prensa de este prestigioso torneo reconoció que habían vuelto a conectarse.

Si bien cada movimiento de la pareja atrae la atención de los fanáticos, la declaración que realizó en pleno Court Suzanne-Lenglen tras vencer al jugador chino se volvió viral: “¿Qué tanto entrenas? ¿Por qué juegas dobles, dobles mixtos, es porque no quieres tener un día libre entre partidos? ¿o cuál es la razón por la que jugas todas las competiciones aquí?”, la preguntó el ex jugador Àlex Corretja, en su rol de entrevistador desde el estadio.

“Todo es por amor. Sí, lo es si lo piensas. Desde ambos lados. Así que todo tiene que ver con el amor. Llegar a combinar amor y tenis es bastante excepcional”, expresó el tenista de 25 años.

La pregunta está vinculada a que, además que disputará los octavos ante el italiano Matteo Arnaldi –que eliminó al ruso Andrey Rublev– en el cuadro de singles masculino, estará presente en el dobles mixtos en compañía de su novia: enfrentarán en el debut a la japonesa Ena Shibahara y al norteamericano Nathaniel Lammons.

Mientras que en el cuadro de dobles masculinos figura, como lo hace habitualmente, anotado en compañía de su hermano Petros (iniciarán su camino contra el ucraniano Denys Molchanov y el australiano John-Patrick Smith). El Tsitsipás menor (tiene 23 años) figura actualmente 118 en el ranking de dobles y ostenta una corona en esta especialidad: en el 2023, en compañía de su hermano Stéfanos.

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas ya compartieron partidos en dobles mixtos durante el pasado (Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

“Estamos juntos. Voy a explicar porque algunas personas crean historias diferentes sobre nosotros. No es que me importe, pero creo que la gente no debería tomárselo así. Paula no hizo nada malo y yo tampoco. Fue duro para nosotros estar separados y yo también estaba pasando por momentos difíciles. Diría que yo tampoco lo llevé muy bien, porque sentía la presión de la gira, de mi trabajo. Me parecía una montaña compaginar las dos cosas (vida personal y profesional) y tomé la decisión de tomarme un descanso”, explicó días atrás a SDNA.

Y agregó: “Después de dos o tres semanas me di cuenta de que es una persona que me ha apoyado mucho y cuando intentó hablar conmigo para quedar sentí lo intenso que es el amor que nos tenemos. Me di cuenta de que esta relación que tengo con Paula es completamente diferente a cualquier otra relación que haya tenido en el pasado, siento que es mi persona y que nos entendemos. Eso le da más valor a todo lo que hago y la quiero a mi lado siempre que sea posible. Así que sí, ¡hemos vuelto a conectar y estamos en un buen momento!”.

Badosa, mientras pelea de sus problemas de espalda, habló luego de la derrota contra Aryna Sabalenka en el cuadro femenino: “Los milagros no existen, esto forma parte de un proceso largo que debo disfrutar y siento que estoy en el camino adecuado”.

En estos últimos días, la española de 26 años que llegó a ser 2 del mundo hace dos años también se refirió a las repercusiones de su vida en redes sociales: “Ya no es solo el tema profesional, también me escriben sobre cosas de mi vida privada y personal. Con eso creo que ya he cogido mucha experiencia, me afecta relativamente poco, pero hasta llegar a ese punto lo he tenido que trabajar mucho, he pasado por momentos muy duros. Ha sido muy complicado para mí, estos 2-3 últimos años he estado muy expuesta tanto en lo personal como en lo profesional, pero hice un trabajo muy grande con mi equipo para que todo eso me afecte lo menos posible. Al final tengo que entender que es algo que no está bajo mi control, tengo que entender que estoy expuesta al público, el problema es de ellos y no mío”.

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas se reencontraron días antes de iniciar el Roland Garros (Foto: EUROPA PRESS)