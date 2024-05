La indemnización que recibió la familia de Schumacher tras la escandalosa falsa entrevista al piloto que dio la vuelta al mundo

En 2023 se publicó una falsa entrevista en un medio alemán

La familia de Michael Schumacher obtuvo una compensación de 200.000 euros después de que una revista alemana publicara una entrevista falsa generada por inteligencia artificial con la leyenda de las carreras de Fórmula 1. El medio en cuestión, Die Aktuelle, difundió el año pasado un supuesto ida y vuelta con el ex piloto, quien ha permanecido fuera del ojo público desde su accidente de esquí en 2013.

La controversia se desató cuando Die Aktuelle promocionó la entrevista en su portada como una “sensación mundial”. La revista aseguraba haber conseguido una “exclusiva mundial” con el célebre piloto, gravemente herido, y prometió que no era una historia basada en “frases a medias de amigos”, sino que era “la increíble entrevista” con la estrella de la F1, incluyendo “respuestas redentoras a las preguntas más candentes que el mundo entero ha estado haciendo durante tanto tiempo”.

El artículo, escrito en formato de preguntas y respuestas, utilizaba un chatbot de inteligencia artificial diseñado para imitar al heptacampeón y la AI respondía a preguntas sobre la condición física del piloto, su familia y sus perspectivas futuras de recuperación copiando su prosa.

Uno de los comentarios destacados era: “Mi vida ha cambiado totalmente”. La publicación comenzó con una premisa engañosa: “La oportunidad de hablar con él una vez. De preguntarle cómo está realmente”, y solo al final del artículo la revista admitió que las respuestas procedían de una inteligencia artificial, detallando que las citas, que utilizaban descripciones gráficas de las lesiones de Schumacher, habían sido generadas por un chatbot.

La familia Schumacher demandó al medio alemán por información falsa (Reuters)

Al tomar trascendencia mundial, la familia Schumacher, indignada, decidió tomar medidas legales contra Die Aktuelle. La empresa matriz, Funke Media, se disculpó oficialmente y publicó una corrección: “Este artículo engañoso y de mal gusto nunca debería haber aparecido. De ninguna manera cumple con los estándares periodísticos que nosotros (y nuestros lectores) esperamos de una editorial como Funke”.

Horas antes, el círculo íntimo del heptacampeón de la F1 había afirmado que iban a ir a la Justicia, según lo difundido a varios medios alemanes. De hecho, esta misma revista ya había protagonizado otro escándalo con la familia de Schumacher cuando hace algunos años atrás publicaron una imagen suya con el titular “¡Qué suerte ! Se sienta al sol”, tomando como base del artículo una fotografía anterior al accidente.

Finalmente, el Tribunal Laboral de Múnich reveló recientemente que Funke Media acordó pagar 200 mil euros en compensación a la familia afectada para evitar una demanda. Los detalles del acuerdo financiero salieron a la luz en un caso paralelo presentado por la ex editora de Die Aktuelle, Anne Hoffmann, quien fue despedida por su decisión de imprimir la historia. En relación a su caso en particular, el tribunal dictaminó que su despido no estaba justificado, lo que abre la posibilidad de que también se le indemnice a ella.

Esta no fue la primera vez que un medio alemán fue demandado por la familia del alemán. En 2017, un tribunal del distrito de Hamburgo condenó a la revista Bunte a pagar a la familia de Michael Schumacher una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños y perjuicios por publicar la información de que Schumi había vuelto a caminar de nuevo.

Jean Todt es uno de los pocos que tiene acceso a la información sobre la salud de Schumacher (Reuters)

Desde el accidente de Schumacher en diciembre de 2013, poco se ha hecho público sobre su estado de salud actual. Tanto la familia como su portavoz Sabine Khem han mantenido un estricto hermetismo sobre el tema, protegiendo la privacidad del piloto.

Jean Todt, ex jefe de Ferrari y amigo cercano de Schumi, mencionó en una de las pocas declaraciones públicas: “Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1″.

“Simplemente ya no es el Michael que solía ser. Es diferente y se deja guiar maravillosamente por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él”, añadía el francés en diciembre del 2023 en diálogo con el periódico L’Equipe.

Los siete títulos de Schumacher en la F1, logrados durante una carrera de 20 años, siguen siendo un hito compartido solo con el británico Sir Lewis Hamilton. Su hijo, Mick Schumacher, quien también ha seguido los pasos de su padre en la Fórmula 1, corrió durante dos años en la categoría reina y actualmente es piloto de reserva para el antiguo equipo Mercedes de su padre.