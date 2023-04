La contundente medida de la familia de Michael Schumacher contra la revista que publicó la falsa entrevista

Una revista alemana publicó una falsa entrevista con Michael Schumacher y su familia presentará una demanda.

Una publicación alemana llamada se ha metido en graves problemas con la familia de Michael Schumacher, que va iniciar acciones legales por la publicación de una presunta entrevista con ex campeón mundial de Fórmula 1. Se trata de la revista Die Aktuelle, que será llevada a los tribunales por esta charla con el Kaiser con respuestas generadas por un sistema de inteligencia artificial (IA).

Así informó este jueves la cadena de televisión deportiva estadounidense ESPN y lo han dicho representantes de la familia de Schumacher a varios medios alemanes, después de que dicha entrevista generó indignación a nivel mundial por el delicado estado de salud del ex piloto tras el grave accidente de esquí en 2013 que lo alejó de la vida pública.

“Michael Schumacher. La primera entrevista. Una sensación mundial”, rezaba la polémica portada de la revista, ilustrada con una gran fotografía del ex piloto de Ferrari que ganó siete títulos durante su legendaria carrera en la máxima categoría del automovilismo (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004).

En un texto más pequeño, casi imperceptible, la revista agregó “suena engañosamente auténtica” y en el interior de la publicación se indicó que la entrevista había sido realizada a través de un programa de inteligencia artificial. Un detalle que era fácilmente pasado por alto ante el titulo “Mi vida ha cambiado por completo” que eligieron para el artículo en cuestión.

En un pie de foto también jugaron con la ambigüedad acerca de si se trata de una entrevista auténtica donde Schumacher “por primera vez da respuestas desde su accidente de esquí” o “¿es verdaderamente nuestro Schumi el que habla?”.

Es sabido que la familia de Michael Schumacher, de 54 años, protege celosamente la intimidad del ex campeón, que no ha sido visto públicamente desde su accidente. Y casi ninguna información se ha filtrado sobre su estado de salud. El ex deportista está recluido en su domicilio en Suiza y cuidado al máximo por su entorno.

Existe un acuerdo con la mayoría de los medios de alemanes de que se respete su intimidad y la de su familia lo que, sin embargo, no es compartido por algunas publicaciones sensacionalistas como la revista Die Aktuelle.

De hecho, esta misma revista ya protagonizó otro escándalo con la familia de Schumacher cuando hace algunos años publicaron una imagen suya con el titular “¡Qué suerte ! Se sienta al sol” pero era una fotografía tomada un año antes del accidente.

Por su parte, en 2017, un tribunal del distrito de Hamburgo condenó a la revista Bunte a pagar a la familia de Michael Schumacher una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños y perjuicios por publicar la información de que Schumi había vuelto a caminar de nuevo.

