La advertencia que Darwin Núñez le hizo a Mac Allister sobre la Bombonera antes del triunfo de Uruguay: “Si cambian de cancha van a perder”

La estadía de Lionel Scaloni tiene apenas unas pequeñas manchas negativas: sufrió 6 derrotas en 69 presentaciones al mando de la selección argentina. El último tropiezo sucedió como local en las Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay, un duelo que finalizó 2-0 a favor de los celestes de Marcelo Bielsa en la Bombonera. Darwin Núñez, autor de uno de los tantos aquella jornada, reveló la advertencia que le hizo a su compañero del Liverpool Alexis Mac Allister cuando se enteró que abandonarían el Estadio Mas Monumental para mudarse a la casa de Boca Juniors.

“Estuvimos hablando un poco del partido. Yo antes de ir para la selección le dije: ‘Si cambian de cancha van a perder’. Ahí es donde están ganando todos los partidos y no es momento de cambiar ahora. Y más contra nosotros que estamos bien. Estuvimos un poco jodiendo con eso. Claro que hablamos de ese partido. Él me felicitó, dijo que Uruguay tenía buenos jugadores y les hicimos un buen partido”, afirmó el delantero uruguayo en una entrevista con ESPN.

También se refirió a la relación que lo une al mediocampista argentino, con quien comparte sus días en los Reds de la Premier League: comparten un festejo cebando un mate en cada gol de alguno de ellos. “Todo empezó a raíz de que él me critica el mate. Estábamos en la mesa sentados hablando del mate, y justo él criticaba mi mate. Entonces surgió ahí en ese momento. Si hago el gol, vos cebás el mate y me lo das. Si yo hago el gol, lo cebo y te lo doy. Surgió todo de ahí”, explicó el atacante de 24 años.

El festejo que comparten el argentino y el uruguayo en Liverpool (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

El atacante surgido de Peñarol llegó a la selección de su país con el peso de cubrir el ataque tras la exitosa carrera de Luis Suárez y Edinson Cavani con esa camiseta. Fue precisamente Lucho uno de los que se hizo cargo de acompañarlo en el proceso: “Con Luis a veces hablamos de todo un poco, por ejemplo de una señora en la cocina del Liverpool que lo adora mucho a Luis; la última vez que hablamos, ella le mandó saludo. Afuera de la cancha tenemos un vínculo muy bueno, siempre lo sigo porque Luis es un ídolo para mí, y él también me aconseja mucho”.

Al mismo tiempo, recordó la intervención que tuvo el ex Liverpool cuando Núñez agredió a Joachim Andersen del Crystal Palace en su tercer partido oficial en Inglaterra y se marchó expulsado: “Por ejemplo, la vez que pasó lo del cabezazo, Luis fue el primero en escribirme. ’Pelotudo no hagas eso, te está hablando otro pelotudo que se la mandó mil veces’, me dijo. Con Luis generamos un vínculo muy lindo”.

De cara a la Copa América que se iniciará en Estados Unidos, Darwin no escondió su deseo de repetir la última gesta de los Charrúas en 2011: “¿Por qué no? Va a estar buena la Copa América, siempre hay que ilusionarse con esas cosas. Vamos a tratar de dejarlo todo en cancha para que los resultados salgan bien y las cosas salgan positivas”. Los uruguayos iniciarán su camino el 23 de junio contra Panamá en Miami, luego irán ante Bolivia el 27 de ese mismo mes en Nueva Jersey y cerrarán contra el combinado local, Estados Unidos, en Kansas City.