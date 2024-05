Brutal doble crimen en Rosario: dos sicarios fueron detenidos por matar a dos mujeres

Los dos detenidos en la calle Viedma

Un feroz doble asesinato ocurrió en Rosario a las 4 AM de hoy lunes en la calle Presidente Quintana al 2000. Allí, la Policía de Santa Fe encontró tras una alerta al 911 a dos mujeres ya muertas con heridas de bala, junto a una moto Honda XR roja que tripulaban.

Minutos antes del llamado al 911, personal de la Unidad Regional II había capturado en la calle Viedma al 1900 a dos sospechosos, identificados como César Álvarez y Juan Eduardo Medina, de 32 y 35 años respectivamente, a bordo de una Honda Wave. Uno de ellos llevaba una pistola Taurus al cinto. Se incautaron sus celulares, que podrán ser peritados, en la causa por el doble homicidio a cargo del fiscal Patricio Saldutti.

El encuentro fue fortuito. Ambos sospechosos se encontraban a pocas cuadras de distancia de la escena del crimen e intentaron esquivar un control policial. Ahora, el fiscal Saldutti trabaja para reconstruir el perfil de ambos sospechosos y conectarlos con el ataque. La pericia balística con la pistola Taurus y las vainas servidas recolectadas en la escena será una de las claves. Por lo pronto, las vainas y la pistola son del mismo calibre.

Las identidades de las víctimas todavía se desconocen.

“Minutos antes de las 5, en Presidente Quintana al 2800 los vecinos dieron aviso de disparos de arma de fuego. Allí arribó una unidad y se pudo obtener la información de que dos chicas de aproximadamente 20 años circulaban en una moto roja y negra y desde otra moto abren fuego contra ellas. Los vecinos hablaron de 7 u 8 disparos. Acá se hallaron 8 vainas servidas calibre 9 mm”, afirmó el fiscal Saldutti en una entrevista con Radio 2.

“En simultaneo, el Comando Radioeléctrico a escasas cuadras, en Viedma al 2800 aprehendió a dos masculinos en una moto de características idénticas a las señaladas por los vecinos, con vestimenta similar también y una pistola calibre 9mm. Las víctimas no están identificadas. No se encontraron sus DNI y por ahora no se presentaron sus familiares”.

El nuevo doble crimen ocurre en medio del anuncio de las cifras del Plan Bandera, el operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Desde el Ministerio que lidera Bullrich -un anuncio del que no participó el Gobierno santafesino- aseguran que hubo un descenso del 59 por ciento de los asesinatos en Rosario respecto a 2023.

Según indicaron desde la cartera, se trata de la cifra de homicidios más baja desde 2006, aunque se cuenta con datos confiables suministrados, principalmente, por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, desde 2014. En las zonas con presencia de las fuerzas federales -el eje del Plan Bandera- hubo 35 homicidios en 2023 y 11 en 2024 (un descenso del 68,57%). En zonas con presencia de la Policía de Santa Fe se registraron 54 homicidios en 2023, 27 en 2024 (una baja del 50%), según afirman desde la cartera de Seguridad en Recoleta.