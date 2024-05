El controvertido gesto de Vinicius a Kimmich por un lateral que no se vio en la transmisión de Real Madrid-Bayern Múnich

El delantero brasileño se burló de su rival en los minutos finales del duelo de semifinales de la Champions League

Real Madrid logró una clasificación épica a la final de la Champions League luego dar vuelta el marcador en los últimos minutos para vencer 2-1 al Bayern Múnich en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro entre los dos grandes de Europa se vivió con mucha tensión y salieron a la luz algunas imágenes que ocurrieron en el campo de juego y que la televisión no mostró.

Una de las acciones que más circuló en las redes sociales fue una toma desde la tribuna cercana al córner donde se alojaban los simpatizantes locales y en la que se aprecia al delantero Vinicius Júnior realizando un gesto poco deportivo con su rival Joshua Kimmich.

El jugador brasileño del Real Madrid se encontraba detrás de la línea de banda para ejecutar el saque lateral, pero demoró en la acción, ya que su equipo estaba con el marcador a su favor y quedaban pocos minutos para el cierre. El alemán intentó en vano acercarle la pelota para que Vini tomara acción.

Cuando Kimmich le pasó el balón, Vinicius amagó con tomarlo y lo dejó caer en el suelo. En la segunda intervención, el futbolista del Bayern le puso la pelota en el pecho para que esta vez hiciera efectivo el lateral, pero el hombre del Real Madrid la arrojó lejos. Luego, camino hacia su rival en forma altanera y diciendo algunas palabras.

El gesto de Vinicius cuando Joshua Kimmich le pasó el balón para que ejecutara un saque de banda (captura video)

Esta acción no pasó inadvertida en las redes sociales y se hizo viral, generando algunos comentarios negativos por la actitud del brasileño hacia el alemán. “Vinicius debe ser el jugador más molesto”, opinó un usuario en su cuenta de X, lo que generó una respuestas contrarias: “¿Irritante? ¿Cómo te sentirás si pongo la pelota en tu pecho?”, “Son sólo tácticas dilatorias”.

Al finalizar el encuentro, con la clasificación a la final en Wembley ante el Borussia Dortmund, Vinicius dijo ante la prensa que el Real Madrid es un equipo que nunca da el brazo a torcer. “Estoy muy orgulloso de vestir esta camiseta y poder jugar tantas veces en este estadio. Esto es el Real Madrid, nunca nos rendimos. Siempre creemos en nosotros y sabemos que nuestra afición va a estar apoyándonos. Eso ha pasado una vez más y vamos a por la 15″, expresó el atacante en declaraciones a Movistar Plus.

“Soy un afortunado de poder jugar todos los partidos con esta camiseta. Es un sueño poder jugar al fútbol y sobre todo en el Real Madrid. Yo he salido de São Gonçalo, un sitio de Brasil que está en el otro lado del mundo. Normalmente la gente no sale de ahí y yo pude y estoy haciendo una gran historia con este equipo, con mis familiares cerca y esta afición que me quiere tanto. Yo hago todo por ellos”, terminó.