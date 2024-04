La contundente respuesta del entrenador del Brighton sobre la ausencia del Colo Barco en el último partido del equipo

Valentín Barco se entrena en el Brighton & Hove bajo la atenta mirada del entrenador Roberto De Zerbi

Valentín Barco no estuvo entre los convocados del Brighton & Hove en el encuentro que su nuevo equipo igualó 0-0 ante el Brentford por la fecha 31 de la Premier League y el entrenador de las Gaviotas, el italiano Roberto De Zerbi, volvió a dar los motivos de la ausencia del Colo.

Desde su desembarco en el fútbol inglés en enero de 2024 tras su paso por Boca Juniors, el lateral izquierdo de 19 años jugó hasta el momento dos encuentros oficiales en el Brighton. Su debut fue el 28 de febrero en la derrota ante el Wolverhampton por la quinta ronda de la FA Cup y su estreno en la Premier League se dio el 31 de marzo ante el Liverpool (1-2). En total, Barco tuvo 11 minutos de acción en el campo.

El técnico De Zerbi respondió nuevamente con firmeza en la conferencia de prensa ante la consulta sobre por qué decidió no convocar al Colo Barco y al ex Barcelona Ansu Fati, dos jóvenes refuerzos. “Yo decidí que tanto Ansu como Valentín no formen parte de la plantilla para este partido (por el Brentford). Tienen que trabajar para mejorar su condición física”, afirmó el italiano.

El DT de 44 años continuó con su explicación apuntando a los nuevos futbolistas de su equipo, que se encuentra en la novena posición de la Premier League con 43 puntos, a dos de puestos de clasificación a la Conference League. “Es difícil saber si están listos (para jugar) o no. Es muy duro para los jugadores jóvenes que vienen de diferentes países”, agregó.

El debut del Colo Barco en la Premier League ante Liverpool (Paul ELLIS / AFP)

De Zerbi ya había expresado su pensamiento sobre el Colo Barco, por quien Brighton ejecutó la cláusula de salida y pagó 10 millones de euros por su pase, argumentando que la prioridad iba a ser la preparación física y la adaptación del juvenil que también forma parte de la selección argentina Sub 23 y convocado por Lionel Scaloni en los últimos amistosos de la Mayor.

“No está listo. Sabíamos antes de que el mercado de pases abriera que traer un jugador de otro país iba a ser muy duro para él. Es un buen jugador. Vamos a ayudarlo a entender todo”, soltó el pasado 27 de febrero en relación al nacido en la localidad bonaerense de 25 de Mayo.

De los 12 partidos que disputó Brighton desde la llegada del argentino, Barco no fue convocado a tres (Sheffield, Everton y Brentford) mientras que en cuatro estuvo en el banco de los suplentes, ingresando en dos. En el resto de los compromisos, el Colo estuvo afectado a la Selección.

El sábado 6 de abril, Brighton será local ante Arsenal, uno de los animadores de la Premier League y Barco podría reaparecer en la lista de concentrados.