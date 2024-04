Vélez le rescindió el contrato a Sebastián Sosa, uno de los implicados en la denuncia por abuso sexual en Tucumán

Vélez le rescindió el contrato a Sebastián Sosa, uno de los implicados en la causa por abuso sexual (Foto: @Velez)

Vélez anunció la rescisión del contrato del arquero Sebastián Sosa, quien ya había sido separado del plantel junto con los otros tres compañeros que también fueron denunciados por abuso sexual a una periodista de 24 años en Tucumán.

“En el día de la fecha se firmó la desvinculación del jugador Sebastián Sosa del Club Atlético Vélez Sarsfield. La recisión del contrato es con efecto inmediato y sin más obligaciones para ninguna de las dos partes”, anunció la entidad de Liniers en sus redes sociales.

El futbolista uruguayo de 37 años, que es el único de los cuatro implicados en el caso que se investiga en Tucumán que está en libertad tras pagar una fianza de 50 millones de pesos, había declarado días atrás: “Reitero lo que dije cuando comencé el relato 70 horas atrás. Soy inocente, me considero inocente. No creo haber cometido ningún delito con invitar a alguien, de participar, a tomar algo, de compartir un momento, de escuchar música”.

El ex jugador de Independiente, Boca Juniors y Rosario Central, entre otros, es uno de los cuatro imputados (los otros son Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré) en la causa por abuso sexual. La fiscal María Eugenia Posse había solicitado al tribunal que los todos los jugadores implicados queden detenidos por tres meses, pero la Justicia dejó en libertad a Sosa, quien deberá presentarse en Tucumán cada 15 días.

El comunicado de Vélez

Posse había imputado a Osorio de abuso sexual simple y a Sosa, de abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario, según pudo saber Infobae. En tanto, la situación de Cufré y Florentín es mucho más complicada: la fiscal les endilgó haber sido los violadores de la denunciante. Les imputó el delito de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas como coautores.

“Solo me enfoco en poder salir, volver a mi casa y abrazar a mis hijos que hace 10 días no los veo. Tengo una nena de 14 años que está viviendo un horror: acusaciones a su padre, imágenes horribles, periodistas dando indicios que no son y generando odio y violencia, la verdad que esos últimos hasta lástima me han dado porque hablan sin saber y sin medir”, explicó Sosa en una entrevista al diario La Gaceta de Tucumán el pasado 4 de abril.

Sosa había llegado a Vélez a cumplir su segundo ciclo en el cuadro de Liniers con el pase en su poder desde el Morelia de México y el técnico Gustavo Quinteros lo utilizó solamente para el encuentro de Copa Argentina ante Sportivo Las Parejas, el pasado 21 de febrero.

El arquero que representó a Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 fue suplente de Tomás Marchiori en esta temporada y disputó con la V Azulada un total de 101 partidos oficiales (contando su etapa anterior) y ganó dos títulos (Torneo Inicial 2012 y Supercopa Argentina 2013/14).