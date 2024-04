La declaración de Sebastián Sosa en la causa por abuso sexual: “Me considero inocente”

Declaración de Sebastian Sosa en Tucumán

Este jueves trascendió la declaración ante la Justicia de Sebastián Sosa, el arquero de Vélez, acusado de cometer una violación grupal en el hotel Hilton de San Miguel de Tucumán junto a otros tres jugadores del plantel El jugador, el único que está en libertad luego de pagar la fianza de 50 millones de pesos, negó su participación en el hecho.

“Reitero lo que dije cuando comencé el relato 70 horas atrás. Soy inocente, me considero inocente. No creo haber cometido ningún delito con invitar a alguien, de participar, a tomar algo, de compartir un momento, de escuchar música”, dijo el futbolista, según se observa en una filmación tomada desde los tribunales tucumanos y difundida por el canal TN.

En la audiencia, Sosa también se dirigió a la joven que los denunció. “Hasta el momento que te vi, te vi bien, te vi visualmente bien. Después me dormí, como ella lo dice, como ella lo reafirma, como yo ratifico, como ratifican los muchachos. No es que estoy diciendo lo contrario ni nada por el estilo, sino que hasta que te vi visualmente, te vi bien. Después me dormí”, dijo.

“No puedo ser testigo de algo que no, no, no,... estaba dormido. No reconozco lo que pasó”, insistió el acusado, quien además aprovechó para decir que no está atravesando un buen momento. “La estamos pasando mal todos. Yo puedo entender que ella la esté pasando mal (...). Durmiendo en una comisaría, saliendo esposados, dando una imagen espantosa. 37 años tengo, 20 de carrera y nunca tuve algo como para decir: ‘este tiene antecedentes de algo o tendencia de algo’. Simplemente defendí una invitación y ella lo sabe”, añadió.

Manifestó haber sido “honesto, transparente y nunca haberle mentido” a la víctima. “Fui comprensible cuando me contó lo que le estaba pasando, seguí conversando con ella, tratando de buscar algún tipo de solución, sin hacer ofrecimiento de plata, sin sobornar, sin ningún tipo de segunda intención y ella lo sabe bien”, insistió.

El arquero, que ya fue separado del plantel, reiteró que sus mensajes a la denunciante después de haber sido abusada, fueron para ofrecerle ayuda en ese momento después de que ella le contó lo que había pasado en la habitación del Hilton.

“Seguramente todos hacen invitaciones a tomar un café, te invitan a salir, a bailar. Lo que pasa después de una invitación… Yo considero que se me está cargando de muchas cosas extra, que por ahí, no me compete. Lo único que hice fue hacer una invitación y ella lo sabe”, sostuvo.

Los cuatro acusados

La jueza a cargo de la causa que investiga la denuncia de la joven de 24 años dictó el 21 de marzo la prisión preventiva domiciliaria para tres de los futbolistas: Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín. Sosa volvió a su casa bajo libertad condicional. Todos tiene prohibido salir del país.

La fiscal que investiga el caso María Eugenia Posse había solicitado esta noche al tribunal que los cuatro jugadores queden detenidos por tres meses.

Posse había imputado a Abiel Osorio de abuso sexual simple y a Sebastián Sosa, de abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario, según pudo saber Infobae.

En tanto, la situación de Braian Cufré y José Florentín es mucho más complicada: la fiscal les endilgó haber sido los violadores de la denunciante. Les imputó el delito de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas como coautores.

En una entrevista concedida al diario La Gaceta de Tucumán, el arquero de Vélez dijo que la gran perjudicada de esta situación es su hija. “Solo me enfoco en poder salir, volver a mi casa y abrazar a mis hijos que hace 10 días no los veo. Tengo una nena de 14 años que está viviendo un horror: acusaciones a su padre, imágenes horribles, periodistas dando indicios que no son y generando odio y violencia, la verdad que esos últimos hasta lástima me han dado porque hablan sin saber y sin medir”, explicó.