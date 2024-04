El duro posteo de la mujer de Rubén Insua contra los dirigentes de San Lorenzo: “Te usaron para ganar las elecciones”

Rubín Insua dejó de ser el entrenador de San Lorenzo (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Rubén Darío Insua ya no formará parte del cuerpo técnico de San Lorenzo, luego de que el club azulgrana anunciara oficialmente la finalización de su contrato a través de sus redes sociales tras la derrota contra Independiente del Valle en Ecuador. La noticia llega tras un periodo de un año y 11 meses, convirtiendo al Gallego en el director técnico con el mandato más extenso entre los entrenadores de la Liga Profesional al momento de su salida. María Alejandra, la esposa del experimentado entrenador, expresó su descontento y decepción con la dirigencia del club en una publicación en Instagram, evidenciando el trasfondo de la decisión.

En sus emotivas palabras, la mujer acusó a los dirigentes de usar a su esposo como herramienta durante las elecciones y realizar acciones que complicaron su desempeño desde el inicio. “Quedó en claro que te usaron para ganar las elecciones”, manifestó, subrayando la falta de apoyo desde el principio de su gestión, particularmente en momentos críticos como la imposibilidad de retener a jugadores claves como el arquero Augusto Batalla. Además, resaltó la presión adicional que significó competir en torneos de alta exigencia después de una larga ausencia.

La frustración de no ser escuchados por los mandatarios del club fue otro de los puntos clave señalados por María Alejandra, quien aseguró caminar junto a su esposo y percibir directamente el apoyo y la opinión de los verdaderos aficionados del Ciclón. “Espero que te paguen todo lo firmado porque, más allá de la plata, hay una cuestión de dignidad”, enfatizó.

No obstante, en medio de la controversia, María Alejandra no dejó de expresar su orgullo por la trayectoria y el compromiso demostrado por Insua, rememorando logros significativos como la conquista de la Copa Sudamericana en 2002, el segundo título internacional en la historia de la institución. “San Lorenzo no es para cualquiera”, remarcó.

Entre los candidatos que gustan entre los dirigentes para reemplazarlo aparece Luis Zubeldía, hoy sin club luego de no renovar con Liga de Quito, entidad en la que ganó un título local y una Copa Sudamericana. Con pasado en Lanús, México, España, Paraguay y Colombia, gusta por perfil y por su gusto de promover jóvenes, algo que Insua hizo con continuidad. Detrás aparece Gabriel Heinze, quien ya sonó en otras oportunidades en el club, y cuya última experiencia se dio en Newell’s. Tampoco hay que descartar a Ariel Holan, de último tránsito en la Universidad Católica de Chile. ¿Y Néstor Gorosito? Es un nombre ineludible cada vez que queda vacante el camarín del DT en el conjunto azulgrana, aunque parece correr de más atrás.

El posteo de la esposa de Rubén Darío Insua:

“Tengo una tristeza enorme igual a la que tenés vos. Muchas veces hablamos de las injusticias... Quedó en claro que te usaron para ganar las elecciones. Te hicieron la vida imposible desde el día 1 cuando no pudieron ni retener a Batalla que solo pedía quedarse. Qué difícil es sostener todo con la opereta desde adentro y que el examen sea Boca, Palmeiras e Independiente del Valle, en Quito, después de 5 años de no jugar Copa Libertadores. Yo camino con vos en la calle y escucho y veo lo que piensa el verdadero hincha. Lastima que al hincha poco se lo escucha. Espero que te paguen todo lo firmado porque más allá de la plata, hay una cuestión de dignidad (palabra que muy pocos conocen) y cobrar un contrato sería dignificar la profesión que bastante vapuleada está. En el año 2002 ganaste la Copa Sudamericana, en ese momento el segundo título internacional del club, y te hicieron lo mismo teniéndote marginado por casi 20 años y desquitando la bronca con un menor. San Lorenzo no es para cualquiera y estos son iguales a otros que ellos pretenden diferenciarse. Orgulloso de vos, de tu trabajo, de tu pasión y amor por lo que hacés. Ojalá algún dirigente defienda al club como siempre lo defendiste vos”.