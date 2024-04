El guardaespaldas de Messi lanzó su línea de ropa inspirada en su vida: la reacción de Leo

El guardaespaldas de Messi creó su propia línea de ropa

Yassine Cheuko, conocido por ser el guardaespaldas de Lionel Messi, ha lanzado su propia marca de indumentaria denominada VOCLAIN. Este emprendimiento surge de su experiencia de vida, transitando desde los barrios pobres de París hasta una nueva etapa en Miami, condiciones que según él, le brindaron “lo mejor de ambos mundos: la elegancia de París y los colores vibrantes de Miami”. El anuncio se realizó a través de un post en Instagram, donde el custodio expresó su entusiasmo: “¡Me emociona compartirles que ahora estamos abiertos para recibir pedidos en todo el mundo!”.

La marca VOCLAIN, que oficialmente se lanzará al mercado este 9 de abril de 2024, promete ofrecer una colección que fusiona lo urbano con el lujo, además de destacar por su compromiso con la sostenibilidad. Sus productos son fabricados en Portugal. La influencia de dos de las ciudades más emblemáticas para el creador, París y Miami, se ve reflejada en la descripción de la marca, como se menciona en la página de Instagram: “Ropa urbana lujosa y sostenible fabricada en Portugal. Nueva Colección Voclain Paris X Miami”.

El guardaespaldas de Messi creó su propia línea de ropa

Este lanzamiento no solo ha llamado la atención por la historia de superación y el vínculo de Cheuko con Messi, sino también por el apoyo recibido de figuras del deporte, como lo demuestra el emoji de aplausos de Ángel Di María entre los comentarios del anuncio o el “claro” que escribió Leandro Paredes. Además, también le dieron me gusta Javier Morales (ayudante del DT) y la Pulga.

La cuenta en Instagram de este nuevo emprendimiento ya cuenta con más de 14 mil seguidores y solamente sigue a cuatro cuentas (por supuesto, una es la del ocho veces ganador del Balón de Oro). En la página web de la marca se pueden conseguir remeras (van desde los 115 a los 219 dólares), gorras (65), buzos (179), hoodies (219) y pantalones (179).

Desde el desembarco de Messi a la MLS, Cheuko se convirtió en una especie de sombra para el rosarino para asegurar su seguridad tanto dentro como fuera del campo. El ex militar (hace dos décadas viajó con las tropas norteamericanas que combatieron en Irak y Afganistán), que practica artes marciales mixtas y es experto en taekwondo y boxeo, ganó mucha notoriedad producto de su trabajo junto al astro argentino.

En las próximas horas, Yassine Cheuko viajará a Nueva León, México, para seguir de cerca al capitán del Inter Miami en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions, certamen que brinda un boleto al próximo Mundial de Clubes. Las Garzas, dirigidas por Gerardo Martino, vienen de caer por 2-1 en la ida en el Chase Stadium ante Rayados.

El primer enfrentamiento generó mucho revuelo mediático producto del enfrentamiento que mantuvo la Pulga con el árbitro del encuentro y con Fernando Ortiz, entrenador del cuadro de Monterrey. “Me quería comer crudo. Se me acercó el seguridad. No me tocó, porque yo no reaccioné. Ni lo miré. Pero el enano estaba endemoniado. Tenía la cara del Diablo. Y me ponía el puño al lado. ‘¿Quién te pensás que sos?, ¿quién sos salame?, ¿a quién te comiste? Creo que no lo insulté, pero como no lo miraba, no contesté nunca, peor”, manifestó el integrante del staff técnico del club mexicano.

El guardaespaldas de Messi creó su propia línea de ropa