El DT de Rayados de Monterrey se refirió a la discusión que tuvo con Lionel Messi en el vestuario

El entrenador de Rayados se refirió a la discusión que tuvo con Lionel Messi

Un final caliente tuvo el encuentro válido por la ida de los cuartos de final de la Concachampions entre Inter Miami y Monterrey de México. Lionel Messi, que no tuvo participación producto de una lesión, fue uno de los protagonistas de la noche al quedar en el centro de la escena producto a que al término del juego fue en busca del director técnico del conjunto rival, Fernando Ortiz, que había hecho declaraciones previas por supuestos favoritismos de los árbitros para con la franquicia de la MLS.

Según develó el periodista Fernando Schwartz, de Fox Sports, “Tata Martino le reclamó al árbitro y se sumaron Jordi Alba, Leo Messi y Luis Suárez, que estaba fuera de sí. De ahí se toparon con el cuerpo técnico de Monterrey, quisieron encarar al Tano Ortiz por lo que había declarado de que el arbitraje podía favorecer a la MLS”.

“Intervino la directiva de Rayados para separar y pidieron a los comisarios de la Concacaf que hagan un reporte muy completo porque si esto hubiera pasado en un vestidor de Centroamérica ya se hubiera armado el escándalo. Este incidente en vestidores deja muy caliente la vuelta en Monterrey”, añadió el reportero.

Esta información no pasó inadvertida y generó un gran revuelo en los medios mexicanos. Al regresar al país, el entrenador argentino fue abordado por la prensa para tratar de esclarecer lo acontecido con el ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón del mundo en Qatar 2022. “Lo que sucedió va a quedar ahí. Son todas las cosas que se hablan, yo no voy a dar ninguna declaración con respecto a eso”, esbozó el estratega.

Luego de afirmar que “no estoy para informar algo de eso, no estoy al tanto de eso” al ser consultado sobre si Rayados de Monterrey realizará una queja formal ante Concacaf por el accionar del Inter Miami en la zona de los vestuarios, Fernando Ortiz concluyó: “No voy a hablar sobre el tema, es algo que surgió ahí. Mis intenciones siempre fueron las mejores. Pero lo dejamos ahí”.

“Veremos, fue un largo viaje. Mañana entrenaremos y pondremos lo mejor para enfrentar a Cruz Azul”, anticipó el director técnico. El fin de semana los Albiazules buscarán seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Clausura de la Liga Mx en su visita a la casa de la Máquina Cementera. Luego, el miércoles 10 de abril, chocarán ante Inter Miami en Nueva León por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions.

Las polémicas declaraciones del técnico de Rayados sobre el choque con el Inter Miami de Messi

El malestar dentro de las Garzas con Fernando Ortiz se originó por su declaraciones previas al partido de ida, al afirmar “Espero que los chicos entiendan que (Messi) es un jugador más, entiendan que es un rival más, porque después viene lo otro. El árbitro, el marco, la gente; el chico, Lionel, que está mas pendiente quizás de lo que sufre, que no juega tanto; todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?”, declaró.

Y agregó: “¿Si me preocupa el entorno? Obvio. No sé si nos pueden perjudicar, pero el negocio está ahí. Que el negocio no va por el lado de Monterrey lo sabemos todos, no es que esté diciendo algo que no conozcamos todos. Entiendo el negocio, sí. ¿Lo comparto? No”.