La canción que le dedicó la hinchada de Rayados a Lionel Messi por su ausencia en el partido contra Inter Miami

La canción que le dedicó Rayados a Lionel Messi

Rayados de Monterrey logró pisar fuerte en su excursión por el Chase Stadium de Fort Lauderdale al vencer por 2 a 1 al Inter Miami en el marco de la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions, el certamen más importante de la región y que brinda un boleto al próximo Mundial de Clubes. El argentino Toto Avilés puso arriba en el marcador a los estadounidenses, pero los albicelestes Maxi Meza y Corcho Rodríguez dieron vuelta el resultado.

Tras revertir el partido, los aficionados del conjunto albiazul que se hicieron presente en el estadio se hicieron sentir con un cántico dedicado a Lionel Messi, la principal figura de las Garzas, quien vio el partido desde un costado producto de una molestia muscular que arrastra desde hace algunas semanas. “Tuvo miedo, Messi tuvo miedo”, manifestaron los mexicanos en el video difundido por Andrea Yanez.

El ocho veces ganador del Balón de Oro no juega de manera oficial con la franquicia de la Florida desde el 14 de marzo, cuando fue reemplazado al inicio del complemento en el choque de vuelta de los octavos de final ante Nashville. Desde entonces también se perdió los compromisos contra DC United, New York RB, New York City y la gira amistosa de la selección argentina por Estados Unidos ante Costa Rica y El Salvador.

Los gestos de tensión de Messi tras el 2-1 de Rayados

“Como dijimos, va partido a partido. Entendemos que este no era un partido para que él esté, no estaba listo. Así pasará con Colorado y la vuelta contra Monterrey. Cada día se siente mejor, pero ahora corríamos un riesgo muy importante”, explicó el director técnico Gerardo Martino al ser consultado sobre la ausencia del astro argentino. El Tata, aunque dejó la puerta abierta para que la Pulga pueda disputar el partido de vuelta, recalcó que todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días. El rosarino acumulaba cinco goles y dos asistencias en cinco presentaciones con el conjunto rosa en lo que va de la temporada.

En el horizonte del Inter Miami ahora asoma el choque como local del próximo sábado ante Colorado Rapids, en el marco de la séptima jornada de la MLS, competencia que los tiene como uno de los escoltas de Cincinnati en la Conferencia Este. Luego, el miércoles 10 de abril, viajarán a Nueva León para afrontar la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions ante Rayados de Monterrey.

“Lo primero que creo es que nos faltaron piernas para aguantar. Jugar contra Monterrey demanda un desgaste físico importante. Preferí rearmar la línea de cinco porque pusieron a Berterame y dos jugadores por dentro. A lo mejor que pasaran más minutos con el 1-0. Con el hecho del ímpetu que tiene Monterrey conseguimos que entrara en la desesperación. Era lógico que íbamos a pasar momentos del partido dominados. Pensé que íbamos a sufrir más. Nos demandó un desgaste tan grande que cuando debes jugar 20 minutos con jugador menos, se hace difícil”, analizó el Tata Martino.