Un nadador estrella en los Juegos Olímpicos reveló su dura batalla contra el alcohol y la depresión: “El deporte me destrozó”

Peaty clasificó a los Juegos Olímpicos de París (Reuters)

Adam Peaty logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras consagrarse en el Campeonato Británico de Natación con un tiempo récord en los 100 metros pecho. Esta victoria, sin embargo, no fue una más para el nadador de 29 años, ya que significó el regreso al escenario tras superar una dura batalla contra el alcoholismo y la depresión que lo obligaron a abandonar el deporte durante un largo tiempo.

Tras centrarse de lleno y tratar sus problemas de salud mental, el atleta volvió a rendir al máximo nivel. Después de alzarse con el triunfo, al registrar un tiempo de 57.94 en la prueba, Peaty reconoció: “Hemos superado los últimos tres años de infierno. No quería volver a ver una piscina. El deporte me había destrozado”.

“No sabía qué camino tomar y muchas cosas se interpusieron en mi camino, pero ahora me despierto cada día y disfruto de mi trabajo. Quién sabe cuál será el final, pero me estoy divirtiendo en el camino. Puede que no termine como un cuento de hadas, pero podría serlo”, sentenció con respecto a lo que le deparará en París.

Sobre su participación en el torneo y la clasificación a los JJOO, añadió: “Creo que un 57.9 es muy bueno, todavía no es donde quiero estar, pero es el primer resultado sólido. Me sentí muy ligero en el agua. Esta es una verdadera victoria para mi equipo, mi familia y para mí”.

Cabe destacar que el tiempo que obtuvo fue el más rápido registrado después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 -se realizaron en 2021 tras la postergación por la pandemia-, en donde cosechó dos medallas de oro (100 metros pecho y en relevos mixtos) y una de plata (relevos masculinos) que sumaron para el medallero de Gran Bretaña.

Peaty obtuvo tres medallas de oro y dos de plata en los Juegos Olímpicos (Reuters)

El británico comenzó a sobresalir sobre el resto durante su participación en los Juegos de la Mancomunidad en 2014. Allí se quedó con el oro en los 100m y los 4x100 metros combinados. Desde entonces, el oriundo de Staffordshire ha ganado tres medallas de oro olímpicas y dos de plata en total. En Rio 2016 fue oro en 100 metros y marcó un récord de 57.55 segundos.

Sus grandes performance lo acompañaron hasta el 2022, cuando decidió tomarse un descanso del deporte para centrarse de lleno en su salud mental. El alcoholismo, la depresión y la ruptura con su pareja y madre de su hijo George, lo obligaron a recapacitar sobre su vida.

Ésta, sin embargo, no es la primera vez que Peaty se refiere a uno de sus peores momentos personales. En 2020 se sinceró: “Después de los Commonwealths, hacia finales de año, no tuve ninguna carrera. Y cuando se trata de temporada baja y de fiesta y bebida, eso es un depresivo en sí mismo, así que estaba haciendo eso mucho”, dijo en una entrevista con Daily Mail. “En cierto modo, no me descarrilé, pero realmente no tenía esa motivación abrumadora para actuar en algo”, agregó.

En esa línea, en 2023 reapareció en escena ya recuperado y admitió que su fe había contribuido a mejorar su salud mental: “Voy a la iglesia todos los domingos. Han sido los últimos meses y definitivamente me ha ayudado. Se trata de ser una mejor persona. No sólo ser un mejor atleta y cumplir mi don, sino también ser un mejor padre para George. Hay muchas otras razones. Es bastante profundo. Pero es fantástico ser parte de ello”.

Prueba de ello fue lo que ocurrió en el último torneo que participó, en el cual logró la clasificación a París tras obtener el título británico de 100 metros pecho masculino. Cabe mencionar que las pruebas olímpicas de natación se llevarán a cabo a partir de 27 de julio hasta el 4 de agosto. Allí habrá 35 competiciones, de las cuales 17 son de categoría masculina, 17 de femenina y una de relevos mixtos.

Además de sus cinco medallas olímpicas, Peaty es ocho veces campeón del mundo y poseedor de récords mundiales en los 50 y 100 metros pecho. Prueba de su mejoría deportiva fueron los dos bronces que obtuvo en este 2024 en el Mundial de Doha.