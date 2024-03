Alarma en la Selección: Messi podría perderse el primero de los amistosos con Argentina por una lesión

Lionel Messi volvió a encender las alarmas en la selección argentina luego de confirmarse una pequeña lesión muscular en el isquiotibial derecho que lo marginó del duelo ante Nashville a los 5 minutos del segundo tiempo. Descartado por Gerardo Martino para viajar a Washington para el choque ante DC United por la MLS, el crack rosarino podría hasta perderse alguno de los partidos amistosos con la Scaloneta.

El próximo 22 de marzo, en Philadelphia, la Selección de Lionel Scaloni enfrentará a El Salvador en el primero de los juegos preparatorios y el 26 se medirá ante Costa Rica, en Los Ángeles.

La información que puso en el centro de la escena al mejor jugador del mundo fue difundida a través de la propia entidad de Florida mediante un escrito a los medios de comunicación y replicada por el periodista de ESPN, Diego Monroig: “Inter Miami confirmó a través de un comunicado de prensa que Messi, después de los estudios que se hizo ayer, sufrió una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha”.

A continuación, Monroig brindó mayores detalles de la situación física de Leo: “Es prácticamente la misma sintomatología que lo viene acosando en los últimos años, donde de repente aparece y tiene que frenar. Obviamente, no viajó a Washington, mañana Inter Miami estará jugando contra DC United y no estará en ese vuelo”.

Los interrogantes se depositan en sus posibilidades de ser considerado en los primeros amistosos de 2024 con la Celeste y Blanca. De momento, la convocatoria de la Pulga sigue en el pie en el corto plazo, aunque su presencia en el primer cruce contra El Salvador podría estar casi descartada: “Sí tengo confirmado que viajará a Philadelphia, se va a sumar al cuerpo técnico de la Selección a partir del lunes, eso es lo que está previsto, apuntando en el día a día de la recuperación a que juegue el segundo partido, el del día 26 frente a Costa Rica”.

* El momento de la salida de Lionel Messi contra Nashville

“En la selección argentina minimizan la lesión porque entienden que lo viene padeciendo de manera acostumbrada y en Inter Miami lo ponen como una lesión que lo dejará afuera del próximo partido de la MLS”, precisó de cara al cruce de este sábado a las 15 (hora argentina) en condición de visitante por la cuarta fecha del campeonato local, donde comparte la cima de su conferencia con siete puntos, mismo puntaje que Toronto FC, Columbus Crew, New York RB y Montréal.

El entrenador Gerardo Martino se había referido a su prematura salida contra Nashville por la revancha de los octavos de final de la Concachampions: “Tiene una sobrecarga en el posterior derecho. No había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando. Por eso preferimos que salga del partido”.

“No me quiero arriesgar pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Es lo único que podría decir de cara a lo que viene. Después evaluaremos. Seguramente le harán alguna imagen y veremos cómo evoluciona”, manifestó en conferencia de prensa después de lograr la clasificación a los cuartos del certamen que entrega un boleto al campeón para el Mundial de Clubes.

De confirmarse este escenario, Lionel Messi se perdería el cruce del viernes 22 de marzo contra El Salvador en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y podría reaparecer en el United Airlines Field de Los Ángeles para medirse a los ticos en el segundo ensayo del año.

Cabe destacar, la gira de la Selección obligará a la ausencia de Leo en el enfrentamiento del sábado 23 de marzo entre Inter Miami y New York RB en condición de visitante, mientras que ya estaría a disposición para el compromiso del sábado 30 por la sexta fecha frente a New York FC en el Chase Stadium de Florida.