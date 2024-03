La frase de Éver Banega por la que lo expulsó Rapallini: qué sanción recibiría el jugador de Newell’s

Newell’s no la pasaba bien en Mendoza contra Godoy Cruz y a los 25 minutos del primer tiempo Tomás Conechny puso en ventaja al Tomba en el estadio Malvinas Argentinas. El delantero del Bodeguero aprovechó una salida en falso del arquero Ramiro Macagno y puso 1-0 en ventaja a los suyos, en medio de una protesta generalizada de los jugadores de la Lepra para con el árbitro Fernando Rapallini, quien inmediatamente después de la conquista le enseñó la roja a Éver Banega.

La situación se tornó extraña. El mediocampista rosarino siguió hablando con el juez sin perder la compostura, aunque con gestos de incredulidad por su determinación. El referí se tocó la boca en señal de exceso verbal por parte del número 10 del Rojinegro, que en la sexta jornada había sido expulsado de forma polémica (a instancias del VAR) contra Estudiantes en La Plata, motivo por el cual se perdió el clásico ante Rosario Central, lo que agrandó aún más aquella decisión del árbitro Leandro Rey Hilfer.

Después de muchas horas de incertidumbre, ya que ninguno de los protagonistas habló públicamente luego del encuentro que finalizó 1-1 en Mendoza, Infobae pudo saber qué fue lo que Banega le dijo a Rapallini para que éste lo echara. “Ustedes son todos unos chorros, igual que los del VAR”, fue la frase, palabras más, palabras menos, que figura en el informe que el hombre de negro presentó ante el Tribunal de Disciplina de la AFA.

¿De cuánto será la suspensión de Banega por esta roja? A priori, hay que remarcar que como se trata de una reincidencia dentro de un plazo de menos de dos meses de la sanción que purgó en el clásico rosarino y la expulsión fue directa, el plazo mínimo estipulado es de dos partidos. Dependiendo del grado del insulto u ofensa y el descargo que realice el árbitro implicado, las penas en estos casos van desde tres a doce cotejos, aunque en la mayoría de las ocasiones los jueces contemplan el nivel de adrenalina y calentura que invade al futbolista y más tarde suavizan la situación frente al Tribunal. Este jueves -vía boletín- se oficializará la sanción.

Considerando que después del partido Banega se dirigió con un miembro de la directiva de Newell’s a pedirle disculpas a Rapallini por “haberse ido de boca”, muy posiblemente su término descomedido lo lleve a perderse los compromisos ante Platense (este viernes por la noche en el Parque Independencia) y Sarmiento en Junín (con día y fecha a confirmar). Es decir que Éver volvería a estar disponible en el equipo conducido por Mauricio Larriera para el duelo ante Boca, rival directo en la pelea por clasificarse entre los primeros cuatro de la Zona B de la Copa de la Liga, en el Coloso Marcelo Bielsa.

No hay que perder de vista que en lo que va del campeonato Newell’s sufrió algunos perjuicios arbitrales que llevaron a explotar a Larriera en conferencia de prensa: “Están pasando cosas que son muy extrañas, que son peligrosas y hoy no las puedo callar y no las puedo dejar pasar. Soy caballero pero no soy estúpido. No me gustan las injusticias y tengo que proteger a mis muchachos”. La frase provino después del 2-2 ante San Lorenzo en Rosario, donde el Ciclón igualó parcialmente con un gol de Adam Bareiro en el que hubo infracción previa contra Ian Glavinovich, falta no percibida por el VAR.

Por su parte, el presidente de la institución rosarina, Ignacio Astore, intentó poner paños fríos frente a los constantes reclamos del público en general contra los arbitrajes: “No hay mala intención contra Newell’s. Estoy seguro de que son errores. Todos los equipos se quejan de lo mismo”. El pope rojinegro se comunicó personalmente con referentes del Tribunal de Disciplina para conocer cuál sería la sanción contra Banega.

LAS POSIBLES SANCIONES EFECTIVAS PARA LOS ENTRENADORES

Carlos Tevez, apuntado por los árbitros tras el partido entre Barracas Central e Independiente (Fotobaires)

En la reunión de Comité Ejecutivo que se llevó ayer en la AFA, los directivos trataron diversos temas entre los que sobresalió el trato con los árbitros dentro y fuera con la cancha. Con Claudio Tapia a la cabeza, se buscó bajar línea para que cesen los reclamos por parte de los protagonistas contra las autoridades de turno, así como también se habló de hacer efectivas las sanciones para los técnicos que sean expulsados (de esa manera ya no podrían dirigir tras el pago de una multa económica).

Sin embargo, el cumplimiento efectivo de las sanciones para los entrenadores quedará en manos del Tribunal de Disciplina, que no está dispuesto a reformar la reglamentación al menos durante el transcurso de esta Copa de la Liga (sí queda abierta la puerta para hacerlo de cara a la siguiente Liga Profesional).

El artículo que refiere a las sanciones contra los entrenadores le otorga la facultad al Tribunal de Disciplina de disponer de una redención por multa o que se fije una pena efectiva, según el caso y la magnitud. Lo cierto es que si bien en el fútbol de Primera División es algo que bien podría ser llevado a la práctica, diferente es el panorama para los técnicos de las categorías del Ascenso y otras disciplinas como el futsal, donde se dificultaría su presencia por cuestiones de seguridad.

Este tema, con el resonante cruce entre Carlos Tevez y Pablo Dóvalo en Barracas Central-Independiente más la mediatización en las redes, ámbito en el que se sumó el tesorero de la AFA y mano derecha de Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, por ahora quedará stand by.