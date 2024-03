Repudio en Italia por el accionar de los ultras de Lazio en Alemania: cantos fascistas y saludos nazi

Fanáticos de Lazio realizaron cánticos fascistas en Múnich

La previa de la revancha de octavos de final de la Champions League entre Lazio y Bayern Múnich quedó manchada luego de un acto que protagonizaron el lunes un centenar de fanáticos del equipo italiano en una cervecería de la ciudad alemana, donde el dictador Adolf Hitler aprobó el programa del partido nazi en 1920.

Los hinchas del club romano quedaron bajo investigación de la policía alemana por haber sido vistos en el bar Hofbräuhaus de Múnich haciendo el saludo fascista y entonando una canción referida a Benito Mussolini. Este acontecimiento generó repudio en las redes sociales, donde se viralizaron las imágenes de los fanáticos.

Fuentes de la policía local informaron que se realizó una operación en la reconocida cervecería, aunque por motivos de la investigación no aportaron más detalles. “El lunes 4 de marzo ya había aficionados de Lazio en Múnich, en varios lugares de la ciudad e igualmente en la Hofbräuhaus. A partir de las 18 (hora local) la policía de Múnich estaba delante y en el interior de la cervecería. Eso es algo normal antes de un partido de fútbol o de un gran evento”, indicaron las autoridades del local gastronómico. Y agregaron: “Si hubo comportamientos contrarios a la constitución o xenófobos, los condenamos firmemente”.

En los videos que circularon en las redes sociales se observan decenas de aficionados vestidos con los colores y camisetas de la Lazio en la cervecería haciendo el saludo nazi o fascista, con el brazo derecho extendido y levantado. También se observa a los aficionados de la escuadra de Roma cantar: “Nos da igual la prisión, los Camisas Negras triunfarán. Si no triunfan, será el caos con porras y granadas. ¡Duce! ¡Duce! ¡Duce!”. Los Camisas Negras hacen referencia a la milicia del régimen fascista de Benito Mussolini.

Una imagen de los fanáticos de Lazio en el estadio olímpico de Roma durante el partido de ida de octavos de final ante Bayern Múnich en Champions League (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Según refleja el medio italiano La Gazzetta dello Sport, un simpatizante de Lazio de 18 años “fue detenido temporalmente por haber realizado el llamado saludo hitleriano” mientras estaba en un restaurante. Luego, el joven fue liberado tras pagar un seguro de seguridad. Este diario fue tajante: “Saludos romanos y cánticos para el Duce: la vergüenza de los aficionados del Lazio en la cervecería querida por Hitler”. La Agencia de noticias AP informó que el detenido “recibió una multa de cuatro cifras”, según el portavoz de la policía de Múnich, Michael Marienwald.

Por otro lado, el mismo periódico volcó declaraciones del concejal de turismo y deportes de Roma, Alessandro Onorato, en las que el funcionario se muestra indignado: “Las imágenes de los aficionados de la Lazio que, en Múnich para ver el partido de la Liga de Campeones, elogian al Duce y saludan a los romanos son una vergüenza. Son barro para el equipo, para todos los aficionados y para la ciudad de Roma. Por eso, sin peros, condeno firmemente y expreso desprecio por lo que se ve en el vídeo que lamentablemente está dando la vuelta al mundo en estas horas. Eso no nos representa pero también es indicativo de una señal de alarma, una más, que debe obligar a todos los políticos a asumir responsabilidades respecto de la actitud de condena inequívoca que se debe al período más oscuro y dramático de la historia de nuestro país. Cualquier intento de minimización o ambigüedad alimenta la creencia de algunos que en Italia son posibles posiciones distintas al antifascismo. No es así. El antifascismo es la condición esencial para ser italiano. Quienes no se reconocen deben ser colocados al margen”.

Se esperan unos 3.500 simpatizantes del equipo italiano en el Allianz Arena, donde el conjunto que dirige Maurizio Sarri intentará acceder a cuartos de final y aprovechar el 1-0 conseguido en la ida, gracias al tanto de Ciro Immobile.