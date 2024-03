Bochini dio detalles del accidente automovilístico que sufrió y cómo fue la maniobra que evitó un daño mayor

El ídolo de Independiente fue embestido por un camión y terminó ileso

Ricardo Enrique Bochini sufrió un accidente automovilístico que afortunadamente no trajo graves consecuencias para el máximo ídolo de la historia de Independiente. El ex jugador de 70 años dio detalles de cómo ocurrió el siniestro vial en la ruta 21 a la altura de la localidad bonaerense de Ciudad Evita. “Tuve un accidente muy importante, pero gracias a Dios el daño fue todo en el auto”, expresó el Bocha.

Te puede interesar: Ricardo Bochini embistió un camión en Ciudad Evita: “El auto quedó destruido”

“A mí y a mi señora no nos pasó nada. Veníamos con los cinturones de seguridad puestos y explotaron los airbags de adelante”, continuó la gloria del fútbol en declaraciones a TNT Sports. El campeón del mundo en 1986 agregó cómo fue la maniobra en la que el camión termina impactando su vehículo y generando el accidente: ”Se nos cruzó un camión de un carril a otro. Por suerte pude hacer una maniobra y esquivar un poco para que no me agarre del lado de la puerta que ahí si que hubiera sido terrible”.

Para dimensionar la fortuna que tuvo por salir ileso de semejante choque, Bochini agradeció por haber dado el volantazo a tiempo tras el aviso de su esposa para atenuar el impacto. “La saqué barata la verdad porque al camión se le dobló el acoplado y se le doblaba un segundo antes cuando se fue para el carril mío me hubiese agarrado en el medio”, contó en la entrevista con Pablo Giralt.

Te puede interesar: La misteriosa interna que terminó con un barra de Independiente herido por dos balazos: la teoría del encapuchado que encendió las alarmas

“El accidente fue en la ruta 21, que es mano y contramano y tiene un cantero en el medio. El camión se pasó de un carril a otro, mi señora me gritó: ‘cuidado, cuidado’ y menos mal que llegué a dar un volantazo sino me agarraba toda la puerta. Una locura. El camionero me dijo que se le metió un auto adelante por la derecha, pero yo no entendía nada. Estaba un poco mareado cuando bajé, solo unos golpes. Tuve una suerte bárbara”, cerró el ídolo del fútbol.

La palabra de Ricardo Bochini tras el grave accidente que protagonizó

“Hola a toda la gente que se enteró que tuve un accidente, les quiero decir que vine al hospital, me hice todos los estudios, y no hubo ningún problema. Sólo algunos golpes menores. Les quiero agradecer a todos por preocuparse. el auto sí quedó destruido, pero gracias a Dios no me pasó nada. Ya estoy bien para seguir mi vida normal”, buscó llevar calma el ex organizador de juego en otro video desde la puerta del centro médico en el que fue atentido. El detalle: lucía con una chomba del Rojo, con el que ganó cuatro Copas Libertadores, dos Intercontinentales, tres Interamericanas y cuatro certámenes domésticos.

Te puede interesar: Independiente visitará a Barracas Central con el objetivo de subir a la cima de la Zona A: hora, TV y formaciones

“Gracias a Dios, sólo fue un golpe tras el choque”, informó el periodista Nelson Lafit en la red social X (antes Twitter), instantes después del suceso. Las imágenes del accidente que sufrió el Bocha, de 70 años, son elocuentes. Tanto su coche como el camión quedaron subidos parcialmente a un boulevard. El automóvil del ex enlace muestra daños en la parte delantera, con foco en el lado derecho, que incluye ópticas, frente y hasta una de las ruedas. Parte de la trompa quedó directamente arrancada, prueba fehaciente de la fuerza del impacto.

LAS FOTOS DEL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ BOCHINI