Ricardo Bochini embistió un camión en Ciudad Evita: “El auto quedó destruido”

El ídolo y cómo quedó el automóvil

Ricardo Enrique Bochini sufrió un fuerte accidente de tránsito mientras manejaba su vehículo por la ruta 21, a la altura de Ciudad Evita. El mítico ex enganche, ídolo de Independiente y campeón del mundo con Argentina en México 1986, embistió un camión y su automóvil sufrió graves daños, pero él se encuentra fuera de peligro.

“Gracias a Dios, sólo fue un golpe tras el choque”, informó el periodista Nelson Lafit en la red social X (antes Twitter), instantes después del suceso. Las imágenes del accidente que sufrió el Bocha, de 70 años, son elocuentes. Tanto su coche como el camión quedaron subidos parcialmente a un boulevard. El automóvil del ex enlace muestra daños en la parte delantera, con foco en el lado derecho, que incluye ópticas, frente y hasta una de las ruedas. Parte de la trompa quedó directamente arrancada, prueba fehaciente de la fuerza del impacto.

También hay un video que se hizo viral en el que se puede advertir el paso del tráfico ralentizado, dado que los conductores aminoran la velocidad para observar la situación, y cómo quedaron el camión y el auto del futbolista, de la marca Toyota. “Hola a toda la gente que se enteró que tuve un accidente, les quiero decir que vine al hospital, me hice todos los estudios, y no hubo ningún problema. Sólo algunos golpes menores. Les quiero agradecer a todos por preocuparse. el auto sí quedó destruido, pero gracias a Dios no me pasó nada. Ya estoy bien para seguir mi vida normal”, buscó llevar calma el ex organizador de juego en otro video desde la puerta del centro médico en el que fue atentido. El detalle: lucía con una chomba del Rojo, con el que ganó cuatro Copas Libertadores, dos Intercontinentales, tres Interamericanas y cuatro certámenes domésticos.

Las imágenes del accidente de Ricardo Bochini

Bochini venía de atravesar otro momento angustiante: hace unos días, difundió un video en las redes sociales en el que denunció el hackeo del teléfono celular que utilizaba para gestionar los eventos en los que participaba.

“Hola a todos, estoy haciendo este video para informarles que hace dos días le hackearon el celular a mi amigo y representante, Maximiliano Gallo, al número 1556681062. Así que no le respondan a nadie cuando les escriban porque están haciendo llamados para pedir dinero”, aclaró el Bocha, quien lamentó tener que cancelar algunas presencias pendientes por la coyuntura.

“Tenía muchos eventos ya programados y esta gente los sigue atendiendo. Les pido por favor que no atiendan ni contesten mensajes a este número porque van a pedirles plata y no es el celular con el que nos estamos contactando nosotros”, añadió luego. Tanto el ex fantasista como su representante hicieron la denuncia ante la compañía telefónica y ante WhatsApp. Todavía no recuperó su línea.

MÁS FOTOS DEL ACCIDENTE DE BOCHINI