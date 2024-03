Del gran elogio a Cavani por sus tres goles al llamado de Demichelis tras su crítica en el Superclásico: 9 frases de Diego Martínez

Boca Juniors pudo recuperarse de un flojo comienzo en el que pese a que era superior, Belgrano de Córdoba se puso en ventaja con gol de Lucas Passerini. Un error en defensa, otra vez sobre el sector de Luis Advíncula, provocó que el Pirata fuera efectivo en una primera etapa pareja, pero con leve dominio del Xeneize.

En el complemento, el equipo de Diego Martínez siguió parado en campo contrario, presionando hasta que se destapó el goleador Edinson Cavani, autor de los tres tantos del equipo. El nuevo descuento en el final de Matías Marín no pudo torcer lo que sería un triunfo seguro para Boca Juniors, que ahora quedó a solo una unidad de la zona de clasificación y promete dar pelea.

“Era un partido importante, de confirmación. La victoria de hoy es justa y merecida, clave por lo que venimos transitando. El equipo se impuso con mucha autoridad y sigue creciendo. La jerarquía de los jugadores te hace sentir que el techo de este equipo es muy alto. Queda mucho por crecer”, valoró Diego Martínez en conferencia de prensa.

Por supuesto, tuvo una mención especial con un gran elogio para el héroe de la jornada, Edinson Cavani: “Es un excelente futbolista y todo el equipo está contento. Ojalá que haya servido lo que hablamos. Es un futbolista con mucha jerarquía y se lo veía enfocado pese al momento”.

En otro orden, el entrenador de Boca Juniors fue consultado acerca de las palabras de Martín Demichelis, post empate en el Superclásico ante River Plate disputado en el Monumental. En ese entonces, el DT del Millo lo atacó por los cambios: “Martínez es un DT que aprecio y respeto, está en la búsqueda y no me metería en su análisis y planteo, pero yo si termino con siete defensores no estaría respetando la historia de River. Nosotros con el empate no estamos contentos”.

Frente a ello, Diego Martínez no quiso polemizar en su respuesta y reveló que Demichelis le envió un mensaje: “Yo no lo comparto. Hubo un mensaje de manera privada, que si había sentido un ataque hacia mí, me pedía disculpas. Los equipos de Martín me generan buena sensaciones. Me quedo con lo que analizamos nosotros. Tratar de cada día ser más”.

Otras frases del DT de Boca Juniors tras la victoria ante Belgrano:

“Hablamos con los muchachos: era un partido de confirmación. La necesidad de jugar en casa y con nuestra gente. Era importante para nuestro objetivo, seguir creyendo en la formas. El equipo sigue buscando con sus herramientas”

“Equi (Fernández) es un futbolista que nos gusta mucho. Por suerte lo de Jorman (Campuzano) fue muy bueno y nos pone muy contentos, es muy positivo y trabaja”.

“En un momento nos atascamos. El partido fue correcto. La gente que ingresó del banco nos ayudó. Pol (Fernández) está en la fase final de la recuperación”.

“La energía se siente (en La Bombonera) y creo en la energía. Siento buena energía de la gente”.

“Cristian (Medina) tuvo un golpe en el pecho y se le pasó. Terminó con un esfuerzo grande. Nos dejó conforme. A veces es difícil decir que fue el mejor (frente a River). Ellos son los más importantes (por los futbolistas). Con Herrón (DT de la Reserva) tenemos comunicación fluida.

“Como cuerpo técnico hay que llevarlos de apoco. Contento por Vicente (Taborda). No tuvo una buena preparación y yo se lo dije. Hoy la tuvo. Tiene que seguir creciendo”.