Droga, sindicatos, política y 250 millones de pesos: cayó la barra de Los Andes con un arsenal

Tintín Coronel, líder de la barra brava de Los Andes, fue detenido con un arsenal y 250 millones de pesos

Desde hace más de 20 años, todo lo que sucede en Lomas de Zamora en relación a los delitos está vinculado a la barra brava del club Los Andes. Primero estuvo en la mira la familia Paz, hasta que fueron cayendo uno a uno por homicidios y otros procesos. Después, la tribuna del Milrayitas la copó la familia Coronel, con Walter, el más violento, a la cabeza. Y siguió con esa trama de malvivir.

Ahora, la Justicia Federal le acaba de dar un golpe certero a esa organización: determinó que la barra de Los Andes tiene el control del narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión a empresarios de la zona y los negocios ilegales en el club. Todo en el marco de una causa que lleva adelante el juez Federico Villena. A partir de esta investigación cayeron 16 barras, entre ellos el famoso Tintín Coronel, que no sólo lideraba el paravalanchas del equipo del Sur del Gran Buenos Aires, sino que también fue parte central de la facción más violenta de La 12 de esa zona hasta que fue echado de la misma por el líder histórico de esa rama, Marcelo Aravena.

La investigación se originó a través de un anónimo que contó que la barra de Los Andes manejaba el negocio de la droga en la localidad. Y dio datos precisos sobre su líder, Walter Coronel, que en el mundo barra era temido por su violencia y sus contactos políticos. Estuvo acusado y fue a juicio por dos muertes en la interna de la barra brava de Boca en 2013, cuando integraba el bando de Rafael Di Zeo, y también terminó con una condena a tres años de prisión cuando, tras perder influencia en La 12, quiso tomar a balazos la barra brava de Excursionistas en 2021. La causa, al ser por narcotráfico, cayó en la Justicia Federal, que empezó a trabajarla por el lado del narcomenudeo y terminó descubriendo, gracias a tareas de campo e intervenciones telefónicas, un cúmulo de delitos que dio la idea de que se estaba ante una organización delictiva de fuste.

Evidentemente, lo primero que saltó estaba relacionado al fútbol. Ahí se acopiaron pruebas sobre reventa de entradas, manejo de merchandising ilegal, control del predio deportivo para hacer festivales o torneos de fútbol, trapitos y todo lo relacionado al ambiente. Pero además, también se encontró una relación espuria con ciertos grupos sindicales de la construcción, sobre todo de SITRAIC aunque también con gente de la UOCRA, donde se extorsionaba a los empresarios del ramo para pagar un canon y así poder trabajar tranquilos. Además los hacían contratar baños químicos y viandas a empresas ligadas a la barra de Los Andes, que como si fuera poco tenía una bolsa de trabajo donde metía obreros a cambio de sacarles a éstos parte de su jornal. Una mafia pura y dura.

El allanamiento que desbarató una red criminal liderada por barras de Los Andes, en Lomas de Zamora

Y para volver a poner en circuito el dinero obtenido de estas actividades, se descubrió que habían montado una usina de facturas truchas para justificar montos y trabajos nunca realizados y empresas fantasmas que, supuestamente, proveían esas labores. Fue una investigación de dos años que determinó que se habían comprado 39 propiedades con el dinero obtenido, 23 autos de alta gama y, tras los allanamientos, se decomisaron marihuana, cocaína, 43 armas de fuego, 900 municiones de distintos calibres, 13 cargadores, 25 millones de pesos, 108.000 dólares más euros y reales. El valor de lo incautado supera según el cálculo judicial los 250 millones de pesos. Cuando muchos se preguntan por qué se matan en una barra brava de un club del ascenso, la respuesta está en estos números porque ser el jefe no habilita sólo el negocio de cancha, ínfimo al lado del resto, sino todo lo demás.

Entre los detenidos hay un contador que hacía el trabajo de dar la fachada para blanquear el dinero, una abogada que tenía por objeto borrar las huellas delictivas y también un armero que servía, tanto para el negocio de la compra y venta de armas ilegales, como para romper algún arma y que parezca no apta para el disparo, lo que en una detención no se cuenta como arma. Entre los 16 detenidos están todos los hombres que secundaban a Coronel en la tribuna: Jorge Andrade, Ruben Acuña, Germán Carrizo, Miguel De Los Santos Velez, y sus familiares Gerónimo, Luis y Alvaro Coronel.

Ahora bien, ¿quién es Walter Coronel? Apodado Tintín, tomó por asalto la barra de Los Andes junto a su hermano Hernán. Para eso encabezó una sangrienta interna con la familia Paz, que terminó ganando en la década pasada. Y desde esa tribuna empezó a construir su poder. Primero se alió a Marcelo el Manco Aravena, dueño indiscutido de la facción de Lomas de La Doce. Coronel era su brazo armado y el que traía gente de toda laya acostumbrada primero a apretar el gatillo y después a preguntar si es adversario o tropa propia. Así se fue ganando fama en el mundo barra hasta que quedó en la mira de la Justicia por la guerra interna de La Doce que dejó dos muertos el 21 de julio de 2013.

Según la instrucción que en ese momento llevó adelante el juez Manuel De Campos, las armas para el ataque de la facción disidente sobre la oficial, que por entonces comandaba Cristian Fido Debaux, salieron de un Ford Focus champagne cuyo conductor era Tintín. Así, la Policía lo fue a buscar y quedó detenido en agosto de ese año, pero se negó a declarar y diez días después consiguió su libertad. Dos meses más tarde se llevaron adelante las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Pero Tintín jugó para el oficialismo, ya que según la investigación policial ese Focus champagne y un Taunus también de su círculo arriaron gente para el Frente de Todos.

16 barras de Los Andes fueron detenidos en el allanamiento de la policía

Entre esa banca política y la libertad, Tintín empezó a hacerse cada vez más grande en Lomas. Según la Justicia, en Los Andes manejaba el predio de entrenamiento, donde hacía torneos de fútbol, cuya recaudación era toda para la barra. Barra que no era ajena a los negocios de La Salada, donde se la usaba como mano de obra para apretar a los puesteros a pagar un canon a cambio de seguridad. Hasta la llegada del coronavirus sus acciones estaban bien remuneradas tanto en Los Andes como en La Doce. Y cada vez que alguien osaba discutirle algo, su fuerza de choque terminaba imponiéndose.

Pero la pandemia hizo estragos en los negocios de cancha y la cúpula de la barra de Boca decidió que lo de ellos, que proviene de fuentes diversas, no se tocaba. A Tintín no le gustó nada y optó por enfrentarlos. Y perdió. Entonces se quedó con Los Andes y quiso sumar Excursionistas, cuya barra siempre estuvo ligada al narcotráfico en la zona norte de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Terminó con una condena en esa pelea pero poco le importó porque consiguió el arresto domiciliario. Y desde ahí siguió manejando su empresa que la Justicia determinó que, entre otras cosas, hacía recorrido de obras públicas en su mayoría y privadas también, donde identificaba a trabajadores que no estaban afiliados a ningún sindicato, los “convencían” de afiliarse a SITRAIC o a la UOCRA y se les deducía de sus haberes el “aporte al sindicato”. Además, tenían que negociar con ellos las vestimentas y el equipamiento de seguridad.

En la causa está probado que obras tercerizadas de empresas como Aysa terminaban bajo el ala de Tintín Coronel. El hombre que empezó como barra y armó un imperio ilegal que ahora la Justicia comenzó a desmantelar.

EL ALLANAMIENTO A LA BARRA DE LOS ANDES

